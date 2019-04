Sky Cinema Family celebra la Festa del Papà

Coraggiosi, irriducibili e straordinari: Sky Cinema Family celebra la Festa del Papà, martedì 19 marzo, con una maratona di film che vedono protagonisti i padri più memorabili dello schermo. I festeggiamenti iniziano alle 12.35 con IMMAGINA CHE dove Eddie Murphy è un padre in carriera che scopre che i migliori consigli finanziari glieli suggerisce sua figlia di nove anni. La rassegna prosegue con MA DOVE È ANDATA LA MIA BAMBINA? Dove Gérard Depardie veste i panni di André, un musicista francese divorziato, raggiunta la figlia quattordicenne, Nicole, che non vede da un anno, la porta in vacanza alle Bahamas. in Il rapporto tra i due è difficile: la ragazza ormai una signorina, è inspiegabilmente ostile al padre, che è preoccupato e dal suo abbigliamento e dai maschi che l'avvicinano. Per far colpo sul giovane Ben, che trascorre le vacanze in una vicina villa, Nicole non trova di meglio che inventarsi che il padre è in realtà il suo amante, che l'ha sottratta all'eroina.

La serata segue poi con Jim Carrey che riscopre il valore della famiglia quando eredita sei pinguini da tenere in appartamento in I PINGUINI DI MR. POPPER. La giornata continua con Robin Williams che trascina tutta la famiglia in un viaggio “on the road” in VITA DA CAMPER, mentre in preserale il divertimento è assicurato con MR. MOLL E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO in cui un papà deve occuparsi degli scatenati figli mentre la mamma è via. In prima serata accompagniamo il giovane Adam che si inoltra nei boschi per chiarire il mistero che avvolge la morte del padre nell’animazione BIGFOOT JUNIOR. La programmazione si conclude in seconda serata con il cult anni 80 OVER THE TOP, in cui il camionista Sylvester Stallone accompagna il figlio al capezzale della madre malata, mentre il nonno ne reclama l’affidamento.