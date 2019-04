Elisa canterà e doppierà nella versione italiana del nuovo film Disney, Dumbo, rivisitazione in chiave live action firmata da Tim Burton del celebre classico d’animazione, in arrivo nelle sale il prossimo 28 marzo. Un riconoscimento eccezionale per l'artista che reinterpreterà uno dei brani portanti della pellicola, "Bimbo mio" ("Baby Mine"), canzone simbolo del film del 1941 – Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora Originale e Nomination per la Miglior Canzone proprio con questa traccia.



La scena in cui entra la voce dolce e cristallina di Elisa è uno dei momenti più commoventi della storia: la mamma dell’elefantino, rinchiusa in una gabbia, accarezza il suo piccolo con la proboscide che attraversa le sbarre di ferro. Una scena che emoziona ancora oggi, ad oltre 70 anni di distanza, e che Elisa ha fatto propria, incantando il visionario Tim Burton grazie alla sua interpretazione del brano originale. Non solo, Disney Italia ha voluto Elisa anche come doppiatrice e nel film presterà la voce al personaggio di Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici. Non è la prima volta che l'artista prende parte a pellicole di portata internazionale. Nel 2012 infatti era stata scelta da un altro genio del grande schermo, Quentin Tarantino, e insieme ad Ennio Morricone aveva composto e interpretato "Ancora Qui" nel film "Django Unchained".



Ora, dopo aver ottenuto il Disco di Platino per il suo ultimo album Diari Aperti (Island Records) e conquistato le radio con i primi singoli "Se piovesse il tuo nome" e "Anche Fragile", l’artista è pronta a tornare sui palchi di tutta Italia con la nuova tournée teatrale "Diari Aperti Tour" (organizzata e prodotta da Friends & Partners), in partenza il prossimo 18 marzo da Firenze (a Roma sarà il 27 e 28 marzo). Un calendario live ricchissimo che vede la cantautrice impegnata in 50 date in appena due mesi (info e biglietti ticketone.it).