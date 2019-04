Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 13 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Belle & Sebastien 3 – Amici per sempre, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo magico capitolo della saga avventurosa immaginata dal regista Clovis Cronillac, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic e Margaux Chatelier. Sebastien ha quasi 12 anni mentre l’amata Belle, magnifico esemplare di pastore dei Pirenei, è diventata mamma. Pierre e Angelina sono pronti a sposarsi e ricominciare la loro vita altrove, ma Sebastien non vuole lasciare lo chalet di montagna dove è cresciuto. E quando il vecchio padrone di Belle si farà vivo, Sebastien farà di tutto per salvare la sua più fedele amica. Un film che insegna anche ai più giovani i solidi valori di un’amicizia senza confini. Da non perdere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Freedom Writers, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film drammatico del 2007 per la regia di Richard La Gravenese, tratto dal libro “The Freedom Writers Daily” che racconta la storia vera di Erin Gruwell e della sua classe di ragazzi problematici. Con Hillary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, April L. Hernandez, Hunter Parrish, Imelda Staunton e Kristin Herrera. Erin arriva alla Wilson High School con grandi progetti, ma immediatamente si rende conto che il corpo studenti, principalmente latino-americano, vive una situazione sociale di grande disagio e ritiene che la scuola non abbia nessun valore. Un film pieno di emozioni e mai scontato, capace di catturare l’attenzione fino all’ultimo momento.

Ghost – Fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Pellicola cult del 1990 per la regia di Jerry Zucker con Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn. Sam viene ucciso da un ladro inesperto, ma ha una seconda chance: può rimanere nel mondo dei vivi sotto forma di fantasma per saldare il conto e, soprattutto, proteggere l’amatissima moglie. Vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe, è uno dei film più acclamati dei suoi tempi: da vedere almeno una volta nella vita.

Il tuo ultimo sguardo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dietro la macchina da presa di questo film drammatico del 2017 vi è Sean Penn, che dirige un cast stellare composto da Javier Bardem, Jean Reno, Charlize Theron, Jared Harris e Adèle Exarchopoulos. Wren Petersen, direttrice di una ONG, incontra e si innamora di Miguel Leon, chirurgo spagnolo che opera sul campo. Impegnati corpo e anima in Liberia, martirizzata da una feroce guerra civile, tamponano come posso ferite e orrore. Uniti nel sentimento ma divisi sulla politica da adottare nell’emergenza, si prendono e si lasciano sotto le bombe e i colpi dei ribelli. Separati dal dolore muto a cui assistono troppe volte impotenti, si ritrovano un’ultima volta. Wren, infatti, abbandona il campo, adoperandosi diplomaticamente per i diritti dei rifugiati, mentre Miguel resta in trincea, poiché ritiene l’agire l’unico modo per rendersi utile.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

L’uomo bicentenario, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un film di Chris Columbus. Con Sam Neill, Robin Williams, Embeth Davidtz, Oliver Platt, Wendy Crewson. Andrew è un robot modello NDR 114 che manifesta inaspettate doti di creatività, curiosità e amicizia tali da sorprendere la famiglia di Richard Martin che lo ha acquistato. I progettisti della "Robotrix", sospettano invece un difetto di fabbricazione. Educato da Richard, Andrew impara a conoscere l’uomo; ne apprende le debolezze, i bisogni e gli ideali e sviluppa l'esigenza di appartenere alla specie che lo ha adottato. Una delle migliori interpretazioni di Robin Williams, in un film tratto dall’omonimo racconto di Isaac Asimov.

Thor: Ragnarok, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Taika Waititi. Un film con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum. Il ritorno di Thor ad Asgard si fa amaro quando scopre che Loki si è sostituito al padre Odino sul trono, spedendo quest'ultimo in un ospizio terrestre. Ma il peggio deve ancora arrivare: Hela, sorella maggiore e dea della morte, sta per uscire dalla sua prigione e vuole vendicarsi su Asgard. Forti dosi di kitsch da primi anni ‘80 in un blockbuster supereroistico minore che funziona e fa ridere spesso.

Film horror da vedere stasera in TV

Dracula di Bram Stoker, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Diretto da Francis Ford Coppola, un film con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Cary Elwes, Bill Campbell. La storia di un giovane archivista inglese che si reca in Transilvania su richiesta del conte Dracula. Dopo avere fatto conoscenza con l'inquietante personaggio, il giovane è irretito da un gruppo di fanciulle seguaci del conte. Anche se non è la fedele trasposizione del racconto di Stoker, il film è così ben fatto e interpretato che appassiona tutti i fan della letteratura gotica.

Film commedia da vedere stasera in TV

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film con John Ashton, Eddie Murphy, Judge Reinhold, Ronny Cox, James Russo diretto da Martin Brest. Eddie Murphy è Alex Foley, poliziotto di Detroit che chiede le ferie per poter cercare gli assassini di un suo amico. La pista lo porta a Beverly Hills e ai traffici illeciti di un potente uomo d'affari responsabile della morte dell'amico. Film divertente e ricco di azione diventato un cult.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

“Puoi baciare lo sposo” è una commedia italiana del 2018. Una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se quello che cercate è un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie purtroppo ancora presenti nel nostro Paese.

Dark Shadows, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film del 2012 per la regia di Tim Burton, con Jonny Depp, Helena Bonham Carter, Eva Green, Michelle Pfeiffer e Chloe Moretz. Il ricco e potente Barnabas, donnaiolo incallito, viene trasformato in vampiro e seppellito vivo dalla bella Angelique, strega che lo punisce per averle spezzato il cuore. Due secoli dopo, Barnabas riesce e liberarsi e si mette alla ricerca dei suoi discendenti. Un film divertente e una commedia horror decisamente da non perdere.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Carlo Vanzina. Un film con Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Luisa Ranieri. In una Roma dai colori estivi si muovono un poliziotto addetto alle intercettazioni che ascoltando le vite degli altri scopre che la fidanzata fa la escort, uno stimato chirurgo con un figlio svogliato che più che studiare preferisce scommettere e un pezzo grosso del mondo bancario. Classica commedia italiana dei fratelli Vanzina, ma senza volgarità e parolacce. Per una serata all’insegna della leggerezza.

Quello che non so di lei, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 per la regia di Roman Polanski con Eva Green, Emmanuelle Seigner, Vincent Perez, Josée Dayan e Camille Chamoux. Dopo il successo dell’ultimo libro su sua madre, la scrittrice Delphine attraversa un periodo difficile: a complicare la sua vita c’è un’ammiratrice che per lei ha sviluppato una vera e propria ossessione. Le sue lettere dal tono minatorio l’accusano infatti di aver gettato la sua famiglia in pasto al pubblico. Poco a poco, però, la relazione fra le due donne sarà segnata dalla personalità manipolatrice della fan, intenzionata a prendere il controllo della vita della scrittrice. Un capolavoro di Polanski, da vedere.

Animagemella.com, ore 21:00 su Premium Cinema Emotion

Film per la TV canadese del 2016 per la regia di Terry Ingram, con Erika Christensen, Paul Greene e Ali Libert. Katherine è una donna in carriera convinta che gli uomini siamo impauriti dalla sua posizione di potere. Quasi per gioco, si crea un profilo su un sito d’incontri dichiarandosi semplicemente assistente. Anche Jack si è iscritto nello stesso periodo, ma un suo amico ha modificato il campo della sua professione, trasformandolo da infermiere a medico. I due si conoscono e si innamorano senza mai rivelarsi le rispettive identità, almeno finché il burbero padre di Katherine non finisce in ospedale: lo stesso ospedale dove lavora Jack! Un film divertente per una serata in compagnia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Lo sciacallo – Nightcrawler, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller americano del 2014 per la regia di Dan Gilroy con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, Anne McDaniels e Jamie McShane. A Los Angeles, regno di criminali, imperversano incidenti, incendi e omicidi. Il giovane Lou è alla disperata ricerca di un lavoro quando scopre il giornalismo freelance e, si unisce alle troupe di reporter sul campo per riprendere reati e crimini. Ben presto, dopo una gavetta massacrante, troverà la sua storia e sarà pronto per raccontarla a tutti. Ma a quale prezzo? Un film magistrale, con un ritmo incalzante che vi terrà incollati al divano fino all’ultimo minuto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il cacciatore di giganti, ore 21:00 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Bryan Singer. Un film con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, Ewan McGregor. Inviato dallo zio a vendere il cavallo e il carro al mercato, e tornato con solo dei fagioli in mano Jack viene sgridato. Lo zio getta incautamente i fagioli nell'acqua, causandone l'esplosione in una pianta gigantesca. Come l'antica leggenda racconta, lì dove la pianta finisce ci sono i giganti, una razza che si nutre di umani, già un tempo scacciata dalla Terra e desiderosa di vendetta. Rivisitazione di una fiaba classica non perfettamente riuscita, nonostante gli effetti speciali e qualche colpo di scena.

Poliziotto in prova, ore 21:14 su Premium Cinema

Film d’azione del 2014 per la regia di Tim Story con Kevin Hart, Ice Cube, Tika Sumpter e Laurence Fishburne. Ben è una guardia di sicurezza in un liceo e ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a dimostrare al detective James, pluridecorato fratello della sua fidanzata Angela, di non essere uno scansafatiche. Dopo essere stato accettato all’accademia di polizia di Atlanta, Ben pensa di essersi guadagnato il rispetto: ma c’è ancora una prova da superare. Un film che mescola elementi comici e scene d’azione per una serata di divertimento all’americana.

