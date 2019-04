Un paio di giorni e finalmente il nuovo film con Pif farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane. Giovedì 14 marzo 2019 esce “Momenti di trascurabile felicità”, la pellicola diretta da Daniele Lucchetti e ispirata all’omonimo libro e al suo sequel “Momenti di trascurabile infelicità” scritti da Francesco Piccolo che nel film ricopre il ruolo di co-sceneggiatore al fianco del regista.

Momenti di trascurabile felicità: la trama del film

“Momenti di trascurabile felicità” è il divertente ed emozionante racconto di un uomo morto prematuramente che una volta andato nell’aldilà viene informato della possibilità di tornare sulla Terra a causa di un errore di calcolo, ma il tempo non è molto, si parla di un’ora e trentadue minuti. Vediamo quindi il protagonista, interpretato da Pif, sciogliere le ultime situazioni rimaste irrisolte.

Momenti di trascurabile felicità: il trailer del film

Il trailer ufficiale del film ha riscosso un buon successo ottenendo oltre 300.000 visualizzazioni in meno di un mese. Il filmato si apre con la voce fuori campo dell’attore siciliano che racconta il momento della sua morte, avvenuta per un incidente stradale, in cui il protagonista ha sempre pensato che avrebbe fatto i conti con le cose importanti della sua vita.

Ci spostiamo ora in un luogo, molto simile a un ufficio postale, in cui Pif viene informato in merito alla sua vita, un errore di calcolo lo ha fatto morire troppo prematuramente, così avrà la possibilità di tornare sulla Terra per il tempo che si è guadagnato con l’uso abbondante delle centrifughe, ovvero un’ora e trentadue minuti.

Si apre ora la seconda parte del trailer in cui vediamo il protagonista tornare a casa per poco più di novanta minuti per chiudere le cose lasciate in sospeso e comprendere il vero significato della vita.

Momenti di trascurabile felicità: il cast del film

Il ruolo del protagonista Paolo è interpretato da Pif, attore, comico e regista siciliano che negli anni si è imposto nel nostro paese come una delle personalità più rilevanti, eclettiche e dirompenti del mondo dello spettacolo. Al suo fianco troviamo Thony, all’anagrafe Federica Victoria Caiozzo, che interpreta il ruolo di Agata, e Renato Carpentieri che invece ha il compito di rivestire i panni del funzionario del Paradiso.