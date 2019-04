Sky Cinema Suspense: sabato da brividi con i film horror della Horror Night

Sky Cinema ha rinnovato il palinsesto dall’8 marzo, con una proposta ancora più dettagliata e completa. 8 canali tematici per navigare agevolmente nel palinsesto e scegliere il film più adatto per ogni circostanza. Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy, l’offerta cinema di Sky comprende prime tv, commedie per tutta la famiglia, film d’animazione, documentari, storie romantiche e action-movie. Come sempre, i film di Sky Cinema sono programmati tutti senza interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di seguirli in lingua originale.

Sky Cinema Suspense: per chi ama i film horror

Sky Cinema dedica un canale agli amanti del brivido e dei film horror: Sky Cinema Supense, canale 306. Con una programmazione completamente dedicata ai thriller, alle crime stories, ai noir e ai film horror. Come tutti i canali Sky Cinema, anche Sky Cinema Suspense è disponibile in alta definizione via satellite e via fibra, e in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. La programmazione è disponibile on demand nel genere SUSPENSE. Tanti i titoli in programma a marzo, in prima serata, da 2:22 - IL DESTINO È GIÀ SCRITTO a DRACULA DI BRAM STOKER, da LA CASA RUSSIA a IL COLLEZIONISTA DI OSSA, solo per citarne alcuni.

Horror night: il sabato sera di Sky Cinema Suspense

Il sabato sera, dopo il film in prima serata, Sky Cinema Supense propone tre film horror per gli amanti del brivido e delle emozioni forti. A partire dalle 22.30 fino alle 4 del mattino successivo, la programmazione di Sky si tinge di rosso sangue con i migliori film dell’orrore italiani e internazionali. Sabato 16 marzo alle 22:35 arriva il prequel di “Non aprite quella porta”, LEATHERFACE e alle 00:10 è la volta di RESIDENT EVIL, primo storico capitolo della saga tratta dall'omonimo videogioco di ambientazione horror, diventato un cult del genere. E all’1:55 c’è SILENT HILL, tratto ancora da un videogioco. Per il sabato successivo, 23 marzo, l’appuntamento con il brivido è con INSIDIOUS: L'ULTIMA CHIAVE, quarto capitolo della saga demoniaca che esplora il passato della sensitiva Elise Rainier. Seguirà CABIN FEVER di Eli Roth, con con Jordan Ladd, Rider Strong, James DeBello. Infine, la serata di sabato (ormai quasi alle prime luci dell’alba di domenica) si conclude con OCULUS - IL RIFLESSO DEL MALE, di Mike Flanagan. L’ultima HORROR NIGHT di marzo è sabato 30, con lo spaventoso pagliaccio di CLOWN di Jon Watts. La notte prosegue con BOOGEYMAN - L'UOMO NERO di S. Kay, con B. Watson, E. Deschanel e termina con CUBE - IL CUBO di V Natali con D. Hewlett, N. De Boer. Tra gli altri titoli proposti dal canale il sabato notte, anche grandi classici del genere, come CARRIE, LO SGUARDO DI SATANA di Brian De Palma e THE RING di G. Verbinski.