Sky Cinema rivoluziona il palinsesto dall’8 marzo, arricchendo l’offerta cinematografica con prime visioni e film distribuiti in Italia da Universal. Ma non è l’unica novità: i canali Sky Cinema si rinnovano per offrire ai propri abbonati un’esperienza ancora più coinvolgente. Canali tematici per poter navigare agevolmente tra i generi e scegliere il film da vedere con più facilità. Sempre senza interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di guardare il film in lingua originale.

Sky Cinema Suspense: il canale per gli amanti del brivido

I canali Sky Cinema continuano a essere disponibili in alta definizione via satellite e via fibra, e in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV ma la fruizione diventa più semplice grazie alla suddivisione per genere. Nasce così Sky Cinema Suspense, il canale dedicato agli amanti del brivido e delle emozioni forti. Thriller, noir, crime e horror, sia del passato che prime visioni. Canale 306 del telecomando e prima serata alle ore 21:00. Da non perdere, il sabato notte, “Horror night”, per gli appassionati del genere. Tutti i titoli sono disponibili on demand nel genere SUSPENSE.

La programmazione di marzo di Sky Cinema Suspense

Si inizia proprio venerdì 8 marzo con A QUIET PLACE - UN POSTO TRANQUILLO, horror rivelazione del 2018 con Emily Blunt e la regia di John Krasinski. Sabato 9 marzo il canale propone il thriller di Ron Howard ANGELI E DEMONI, tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Dan Brown, con Tom Hanks. Domenica 10 marzo va in onda ALIEN: COVENANT, Ridley Scott dirige Michael Fassbender nel sesto capitolo della saga, sequel di "Prometheus". Lunedì 11 marzo è la volta del film UNA DOPPIA VERITÀ, un legal drama con Keanu Reeves e Renée Zellweger. Sempre in prima serata, martedì 12 marzo 2:22 - IL DESTINO È GIÀ SCRITTO, un thriller con Michiel Huisman e Teresa Palmer. Torna l’horror mercoledì 13 marzo, con un film premiato con tre Oscar, DRACULA DI BRAM STOKER di Francis Ford Coppola, con Gary Oldman, Winona Ryder e Anthony Hopkins. Anche l’avventura può lasciare senza fiato e ne è l’esempio il film di giovedì 14 marzo, INTO THE GRIZZLY MAZE, con James Marsden, Thomas Jane e Billy Bob Thornton. Un grande thriller tratto da un romanzo di John Le Carré, LA CASA RUSSIA, la spy story con Sean Connery e Michelle Pfeiffer ci aspetta venerdì 15 marzo. Grande tensione anche sabato 16 con il thriller interpretato da Matthew Modine, Mandy Moore e Claire Holt 47 METRI. Domenica 17, invece, ci aspetta LA VEDOVA WINCHESTER con una grande Helen Mirren in un film dove i protagonisti sono il mistero e la suspense. Da segnalare ancora il film vincitore di 5 Premi Oscar IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI con Jodie Foster e Anthony Hopkins, IL COLLEZIONISTA DI OSSA con Denzel Washington e Angelina Jolie, BLACK BUTTERFLY con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers. E ancora BOSTON - CACCIA ALL'UOMO, film basato su una storia vera con Mark Wahlberg e Kevin Bacon, DOPPIA COLPA con Guy Pearce, SEX CRIMES - GIOCHI PERICOLOSI in cui Matt Dillon e Kevin Bacon rimangono invischiati in un caso di molestie sessuali denunciato da due studentesse. Ellen Page e Diego Luna sono i protagonisti di FLATLINERS - LINEA MORTALE remake del fanta-thriller del 1990. Ancora un film tratto da un bestseller di Le Carré, IL SARTO DI PANAMA, con Pierce Brosnan e Geoffrey Rush. E L’ULTIMA DISCESA, dove Josh Hartnett è un ex campione di hockey che si smarrisce in montagna durante una bufera di neve.

Sky Cinema Suspense: Horror night

Il sabato le emozioni non finiscono con il film in prima serata ma i brividi continuano con HORROR NIGHT, per trascorrere tutta la notte con Sky Cinema Suspense, fino alle 4 del mattino successivo. Sabato 9 marzo, alle 23:25 SAW: LEGACY, l’ottavo capitolo della saga che ha segnato il nuovo millennio. Sabato 16 marzo invece ci aspetta LEATHERFACE, il prequel di “Non aprite quella porta”, mentre il sabato successivo, 23 marzo, INSIDIOUS: L'ULTIMA CHIAVE, quarto capitolo della saga demoniaca che esplora il passato della sensitiva Elise Rainier. L’ultima HORROR NIGHT di marzo è sabato 30, con CLOWN con Eli Roth. Tra gli altri titoli proposti dal canale, anche grandi classici del genere, come CARRIE, LO SGUARDO DI SATANA di Brian De Palma e THE RING di G. Verbinski.