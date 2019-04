Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 10 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Cosa fai a Capodanno?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno – PRIMA TV

Commedia italiana del 2018 per la regia di Filippo Bologna, con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber e Vittoria Puccini. 31 dicembre: mentre la radio annuncia una tempesta solare che investirà il pianeta: nel frattempo, si intrecciano le storie di alcune famiglie, che si ritrovano in un lussuoso chalet disperso per le montagne a festeggiare il Capodanno in maniera davvero fuori dal comune. Una commedia piccante e irriverente per una serata diversa dal solito.

Un amore a cinque stelle, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez è la protagonista di “Un amore a cinque stelle” diretto da Wayne Wang. Una commedia brillante e divertente che richiama Preety woman e che corrobora il traballante sogno americano in un momento difficile per gli USA. Jennifer è Marisa Ventura una ragazza madre del Bronx che lavora come cameriera in un albergo a 5 stelle di Manhattan, il Beresford Hotel. Un giorno al Beresford capita Christopher Hall (Ralph Fennes), l'affascinante rampollo di una dinastia di politici, che adesso corre per il senato. Film da non perdere per chi ama il lieto fine.

17 again – Ritorno al liceo, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2009 per la regia di Burr Steers, con Zac Efron, Leslie Man, Thomas Lennon, Matthew Perry, Tyler Steelman, Allison Miller e Sterling Knight. Mike è un quarantenne la cui vita va a rotoli: si è separato dalla moglie, la carriera non decolla e suo figlio lo considera un perdente… E dire che quando aveva 17 era un vincente, e una promessa della pallacanestro. Mentre si crogiola nei dubbi, si trova improvvisamente giovane, e avrà una seconda chance per mettere in ordine ciò che non va della sua vita.

Crazy, Stupid, Love, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 2011 per la regia di Glenn Ficarra e John Requa, con Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling ed Emma Stone. Cal crede di stare vivendo la vita perfetta: ha un lavoro che ama, vive in una casa di proprietà ed è sposato con Emily, fidanzata dai tempi del liceo con cui ha avuto figli meravigliosi. Ma un brutto giorno, Emily gli dice di avere una relazione extraconiugale e di volere il divorzio. Il mondo di Cal crolla e l’uomo trascorre il suo tempo affogando i dispiaceri nell’alcool finché non incontra Jacob, un uomo che gli insegnerà a riprendersi tutto ciò che gli spetta dalla vita. Un film divertente con un cast davvero a cinque stelle.

Terapia di coppia per amanti, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Alessio Maria Federici, con Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Alan Sorrenti, Antonio Pennarella. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che finiscono col sottoporsi ad una terapia di coppia con il professor Malavolta (star di una trasmissione televisiva, con a sua volta problemi di relazione). Commedia italiana, per una serata tranquilla.

Come ti ammazzo il bodyguard, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Patrick Hughes. Un film con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Joaquim de Almeida. Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Un giorno un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario, l’unico che può testimoniare al tribunale dell'Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha eliminato tutti i potenziali testimoni. I due saranno costretti a cooperare. Nonostante scene d’azione deludenti, il film è una commedia che ha avuto un discreto successo, anche per merito dei protagonisti, molto credibili nei rispettivi ruoli.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La musica del cuore, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film drammatico del 1999 per la regia di Wes Craven, con Meryl Streep, Aidan Quinn, Angela Bassett e Gloria Estefan. Roberta Guaspari viene abbandonata dal marito e si installa in un quartiere difficile di New York. Il suo compito è quello di fare la supplente nelle scuole, e insegnerà ai bambini di una scuola multietnica le gioie e i dolori del violino. Col tempo, le differenze di estrazione sociale si infrangono, e Roberta scoprirà il vero senso dell’amore.

Sette anime, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2008 per la regia di Gabriele Muccino con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson e Madison Pettis. Tim è un ingegnere che soffre di depressione da quando sua moglie è venuta a mancare. Decide però di dare una svolta alla sua vita prendendo l’identità del fratello minore Ben, agente delle entrate, e avviandosi verso un viaggio di redenzione per cambiare radicalmente la vita di sette sconosciuti. Un film intenso, poetico e capace di insegnare i rudimenti della compassione: da non perdere.

Paradiso amaro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2011 per la regia di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley e Beau Bridges. Matt è un marito indifferente e padre di due bambine che si è sempre dedicato soprattutto alla sua carriera di avvocato. Dopo un incidente in barca che induce la moglie in un coma irreversibile, Matt scopre che la donna ha tenuto in piedi per molti anni una storia extraconiugale con Brian. Intenzionato a conoscerlo, Matt si mette in viaggio per raggiungerlo, mettendo così in discussione anche le priorità della sua vita. Un film che tocca le corde dell’anima, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Untouchables, gli Intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Poliziesco del 1987 per la regia di Brian de Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante che raccoglie a piene mani dalla storia del cinema e un caposaldo del genere, da non perdere per nessun motivo.

The Equalizer, il Vendicatore, ore 21:15 su Sky Cinema Action

Un film d’azione imperdibile con un cast eccezionale composto da Bill Pullman, Denzel Washington, Marton Csokas, Melissa Leo e Vladimir Kulich. L’ex agente della Cia, Robert McCall, lavora come impiegato presso un supermercato del fai da te. Vive in solitudine in un appartamento spoglio e ogni sera cena da solo al diner sotto casa. È lì che incontra Alina, una prostituta russa adolescente tiranneggiata dal suo magnaccia Slavi. Quando la donna finisce in ospedale per via delle botte di Slavi, Robert rispolvera il suo istinto omicida: partendo da Slavi e la sua gang risale la scala gerarchica del crimine russo, imbattendosi nello psicopatico killer Teddy e nel suo capo Vladimir Pushkin. Un film avvincente e pieno di colpi di scena, da non perdere assolutamente.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Alien: Covenant, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 2017, sequel di Prometheus, diretto dal grande regista Ridley Scott. L’astronave Covenant sta trasportando migliaia di embrioni su di un pianeta con condizioni favorevoli alla colonizzazione da parte dell’uomo. Un’avaria, però, costringe l’equipaggio a interrompere il sonno criogenico. Intanto, arriva un segnale radio da un pianeta vicino, anch’esso con condizioni favorevoli alla vita dell’uomo. Un’avventura fantascientifica per gli amanti del genere, che affronta la creazione della vita e delle intelligenze artificiali e xenomorfi. Da non perdere.

Avengers: Infinity War, ore 21:00 Sky Cinema Uno +24

Uno dei migliori film della serie Marvel, stasera in onda alle ore 21:00 su Sky Cinema +24 Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Da vedere assolutamente se vi piacciono i film del fantastico mondo dei supereroi.

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema

Film fantascientifico americano del 2014 per la regia di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e David Gyasi. In un futuro prossimo, la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto quasi tutte le coltivazioni, eccetto il mais. Cooper è un ex astronauta della NASA che ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais per sopravvivere, ma non demorde: presto avrà inizio il suo viaggio interstellare alla ricerca di un pianeta dove l’umanità possa ricominciare da capo. Un film di un certo spessore introspettivo e un acclamato successo.

Film horror da vedere stasera in TV

Chiamata senza risposta, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film horror del 2008 per la regia di Eric Valette con Shannyn Sossamon, Edward Burns, Ana Claudia Talancòn, Ray Wise e Azura Skye. Una chiamata sul proprio cellulare e si avvia così l’incubo di alcuni ragazzini: chi la riceve, infatti, entro qualche giorno muore tragicamente. Quando l’incubo è ormai assodato ed è accertata la relazione tra la misteriosa chiamata e la morte, Beth cerca aiuto dalla polizia. Solo un detective però la prende sul serio. Piacevole remake di “The Call – Non rispondere” di Takashi Miike.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gnomeo e Giulietta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione della Gran Bretagna del 2011 per la regia di Kelly Asbury. I nani da giardino Gnomeo e Juliet devono superare una serie infinita di ostacoli, non troppo dissimili dalle disgrazie che hanno colpito gli omonimi personaggi di Shakespeare. Colonna sonora di Elton John e divertimento assicurato per tutta la famiglia, anche i più piccoli.

