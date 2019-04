Nella nuova programmazione dei canali cinema di Sky, da venerdì 8 marzo, il canale Sky Cinema Family rimane un punto fisso per chi ama guardare un film con tutta la famiglia. Dalle commedie family ai film d’animazione passando per le avventure e le pellicole più amate dai teenager, Sky Cinema Family è il canale più amato dalle famiglie italiane, con proposte che accontentano tutti. Il prime time di Sky Cinema Family è alle ore 21:00 e il canale sul telecomando è il 304. Ogni weekend, non bisogna dimenticare l’appuntamento con IL MAGICO MONDO DISNEY in Disney Cinemagic. Tanti film d’animazione e live action in programma dall’8 marzo per un mese di cinema per tutta la famiglia.

Sky Cinema Family: la programmazione in prima serata

La prima serata su Sky Cinema Family inizia alle 21:00 con i migliori film per famiglie. Si comincia venerdì 8 marzo con KUNG FU PANDA, il simpatico e goloso panda protagonista della fiaba di arti marziali. Sabato 9, invece, l’intramontabile fiaba Disney LE AVVENTURE DI PETER PAN, l’eterno bambino creato dallo scrittore James M. Barrie. Il film di domenica 10 marzo è GNOMEO E GIULIETTA, dove due nani da giardino si innamorano e fanno rivivere l’immortale storia d’amore creata da Shakespeare, con la colonna sonora di Elton John. Lunedì 11 marzo invece è la volta di SHREK TERZO, il terzo capitolo dedicato al simpatico orco verde, ormai un classico, che piacerà a tutta la famiglia. Una prima visione per martedì 12 marzo, SHOW DOGS - ENTRIAMO IN SCENA, una spy-comedy ambientata nel mondo dei concorsi di bellezza per cani. Mercoledì 13 marzo invece rivediamo la toccante interpretazione di Robin Williams nel film L’UOMO BICENTENARIO, tratto dal romanzo di Isaac Asimov. Un altro film diventato un cult per giovedì 14 marzo, MAMMA, HO PERSO L’AEREO, Macaulay Culkin e Joe Pesci nella celebre commedia natalizia diretta da Chris Columbus. Ancora un film d’animazione per venerdì 15 marzo, BOOG & ELLIOT - A CACCIA DI AMICI, primo film d’animazione della Sony diretto dal regista de “Il Re Leone”. Sabato 16 marzo, sempre all’interno dell’appuntamento con DISNEY CINEMAGIC, è la volta di RITORNO ALL'ISOLA CHE NON C’È, il sequel del classico Disney con tutti i personaggi nati dalla penna di James M. Barrie. Domenica 17 marzo va in onda IL REGNO DI WUBA, dal creatore di Shrek, un fantasy orientale campione di incassi che unisce comicità e arti marziali. Sabato 23 marzo, invece, vediamo il film d’animazione MILO SU MARTE, la storia di un ragazzino che si avventura sul pianeta rosso alla ricerca della madre, rapita dai marziani. Per l’ultimo sabato del mese, il 30 marzo, il film d’animazione Pixar BOLT - UN EROE A QUATTRO ZAMPE, la favola con protagonista il cane diventato ormai una star.

Gli altri film in programma su Sky Cinema Family

Tra gli altri film in programma su Sky Cinema Family a partire dall’8 marzo, segnaliamo anche JUMANJI - BENVENUTI NELLA GIUNGLA, con Robin Williams, Dwayne Johnson e Jack Black, PETER RABBIT, in cui l'irriverente personaggio creato da Beatrix Potter è alle prese con un burbero vicino di casa, PADDINGTON 2, seconda avventura del tenero orso pasticcione con Hugh Grant, e ancora FERDINAND, candidato al Premio Oscar nel 2018 e COCO, vincitore dell’Oscar e del Golden Globe nel 2018. Completano l’offerta, CARS 3 e SHAUN, VITA DA PECORA - IL FILM, dai creatori di Wallace & Gromit. Anche a marzo, grandi film per tutta la famiglia su Sky Cinema Family, canale 304.