Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 13 febbraio

Film d’azione da vedere stasera in TV

Debt Collector, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Jesse V. Johnson con Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimor Kulich e Tony Todd. Un esperto di arti marziali lavora come esattore per conto della malavita. Il suo è un compito “semplice” che diventa assai pericoloso quando uno dei clienti lo coinvolge nei suoi affari. Un film intenso, capace di tenere col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

The jackal, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 1997 per la regia di Michael Caton-Jones con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier e Diane Venora. Un’organizzazione criminale assolda un assassino per eliminare la First Lady americana, ma non ha idea di quello a cui sta andando incontro. Un film adrenalinico con un Bruce Willis al top.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il palazzo del Viceré, ore 21:15 su Sky Cinema +24

Film drammatico del 2017 per la regia di Gurinder Chadha, con Gillian Anderson, Hugh Bonneville, Lily Travers, Michael Gambon, Simon Callow, Manish Dayal e Huma Qureshi. La Viceroy House di Delhi è da sempre la casa dei governatori britannici in India. Per 6 mesi nel 1947 Lord Mountbatten assume l’incarico di ultimo dei Viceré con obiettivo di consegnare l’India, di nuovo, alla sua gente. Insieme a figlia e moglie, vive nella Viceroy House circondata da sikh e indiani del subcontinente, ma ben presto si scatenerà un conflitto che coinvolgerà tutti quanti. Un film confezionato con amore con una Gillian Anderson senza tempo, da non perdere per nessun motivo.

Cinquanta Sfumature di Grigio, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2015 per la regia di Sam Taylor-Johnson con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Rita Ora, Luke Grimes e Marcia Gay Harden. La vita della giovane studentessa universitaria Anastasia Steele cambia per sempre quando incontra, durante un’intervista, il giovane miliardario Christian Grey. Christian è un giovane piacente con più di uno scheletro nell’armadio: una storia d’amore fatta di dominazione e sottomissione che ha incantato milioni di spettatrici al mondo.

Perfetti sconosciuti, ore 19:50 su Sky Cinema Uno +1

Film drammatico italiano, girato nel 2015 da Paolo Genovese, con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Kasia Smutniak, Giuseppe Battiston e Edoardo Leo. Quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? È questa la premessa narrativa dietro la storia di un gruppo di amici di lunga data che si incontrano per una cena destinata a trasformarsi in un gioco al massacro. Si tratta di una pellicola che mostra la superficialità con cui quasi tutti affidano i propri segreti a quella scatola nera che è lo smartphone, credendosi moderni e pensando di non andare incontro a conseguenze, o peggio ancora, flirtando con quelle conseguenze per rendere tutto più eccitante. Un film per riflettere e per trascorrere una piacevole serata con Sky.

La battaglia dei sessi, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Film americano del 2017 per la regia di Jonathan Dayton e Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue e Andrea Riseborough. Anno 1973: il match di tennis tra la numero uno al mondo, Billie Jean King, e l’ex campione Bobby Riggs viene annunciato dalla stampa come una specie di battaglia tra i sessi. La partita cattura lo spirito del tempo e scatena discussioni sulla parità di genere. Un film emozionante ricco di spunti di riflessione.

L’inquilino del terzo piano, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film drammatico francese del 1976 per la regia di Roman Polanski, con Roman Polanski, Isabelle Adjani e Melvyn Douglas. Un modesto impiegato polacco cerca un appartamento a Parigi. Ne trova uno, appartenente a una ragazza, Simone, che ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra. L’impiegato si reca all’ospedale e ottiene la stanza, ma non sa quello che lo aspetta. Tratto da un romanzo di Roland Topor, uno dei capolavori della filmografia di Polanski.

Film commedia da vedere stasera in TV

Operazione Spy Sitter, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Diretto da Brian Levant con Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus, George Lopez, Magnús Scheving. Bob Ho è una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. È vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre ammalato e affida la sua prole a Bob. Un film molto godibile per famiglie per una serata di totale relax.

Air Bud 2 – Eroe a 4 zampe, ore 20:25 su Sky Cinema Family

Regia di Richard Martin con Gregory Harrison, Cynthia Stevenson, Kevin Zegers, Nora Dunn, Tim Conway, Dick Martin. Josh è un bambino solitario e profondamente triste. Vive con la madre vedova, a cui procura qualche preoccupazione, e con il suo cane che è abilissimo nell'attività sportiva. Sequel del primo film ma, a differenza di “Air Bud”, è stato un flop al botteghino. Per una serata senza pretese.

La fontana dell’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Diretto da Mark Steven Johnson. Un film con Kristen Bell, Josh Duhamel, Will Arnett, Jon Heder, Dax Shepard, Anjelica Huston. Beth è una giovane donna in carriera che si occupa d'arte e lavora al Guggenheim Museum. I suoi rapporti con l'altro sesso non sono die migliori fino a quando arriva a Roma. La sorella ha deciso di sposarsi con un italiano e lei assiste al matrimonio dove viene attratta dalla presenza di Nick. Una commedia leggera e divertente per una serata senza troppe pretese.

Tutto può succedere, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Un film americano del 2003 di Nancy Meyers, con Jack Nicholson, Diane Keaton, Frances McDormand, Keanu Reeves e Amanda Peet. Harry è uno scapolo che ama le donne. Marin è l’ultima sua conquista e insieme trascorrono un weekend al mare quando lui ha un attacco cardiaco. Uno strano triangolo amoroso dalle svolte imprevedibili per un film davvero da non perdere.

Brice contro Brice, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia francese del 2016 per la regia di James Huth, con Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Aaron Brumfield e Anteo Quintavalle. Brice riceve una richiesta d’aiuto da Marius, vecchio amico, e vola dall’altra parte del mondo per dargli una mano: ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Una commedia senza troppe pretese da gustare in compagnia per una serata leggera.

Insieme per forza, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia americana del 2014 per la regia di Frank Coraci con Drew Barrymore, Adam Sandler, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey e Kevin Nealon. Dopo un brutto appuntamento al buio, Lauren e Jim, genitori single, si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino però gioca loro un brutto scherzo quando si trovano bloccati, insieme, in un resort sudafricano. Un film esilarante per una serata con tutta la famiglia.

Come un gatto in tangenziale, ore 21:15 su Sky Cinema Hits

Commedia italiana del 2017 per la regia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola e Sonia Bergamasco. Giovanni, intellettuale e profeta di integrazione sociale, e Monica, ex cassiera. I due si incontrano quasi per caso e solo perché i loro figli hanno deciso di fidanzarsi. Persone diversissime con un solo obiettivo: la storia tra i loro figli deve finire. I due si frequentano per ordire un piano per farli lasciare e poi, all’improvviso, tra di loro scatta la scintilla. Un film leggero che prova ad esprimere la sua su un tema caldo come quello dell’integrazione sociale.

Cattivi vicini 2, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2016 per la regia di Nicholas Stoller con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron e Chloe Grace Moretz. Mac e Kelly stanno per avere il secondo bambino e sono pronti a trasferirsi quando scoprono che accanto a casa loro stanno per trasferirsi le consorelle della Kappa Nu, e devono ordire un piano per affrontarle. Un film leggero senza troppe pretese.

Film thriller da vedere stasera in TV

Secret Window, ore 21:00 su Sky Cinema Max

David Koepp firma la regia di questo thriller tratto da un romanzo di Stephen King, con tanti momenti di suspense, misteri e intrighi. Mort, celebre scrittore, attraversa un periodo nero: ha appena divorziato, non riesce a scrivere niente e dorme tutto il giorno. Sembra aver toccato il fondo, ma poi compare il il misterioso John Shooter, che, manoscritti alla mano, lo accusa di avergli copiato un racconto. Inoltre, l'uomo non sembra molto propenso a discutere la questione civilmente. Con Timothy Hutton, John Turturro, Johnny Depp, Charles S. Dutton e Len Cariou.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il regno del fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Film del 2002 per la regia di Rob Bowman con Christian Bale, Matthew McConaughey, Izabella Scorupco e Gerard Butler. Mentre è in visita al cantiere londinese in cui lavora sua madre, il dodicenne Quinn risveglia un enorme drago che distrugge tutto. 20 anni dopo, il mondo è in rovina e Quinn dovrà salvarlo. Effetti speciali da urlo e fotografia da lustrarsi gli occhi per un film che riempirà di magia la vostra serata.

