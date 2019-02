Nel 2013 «Frozen – Il Regno di Ghiaccio» ha registrato a livello internazionale un incredibile e impronosticabile successo, grazie anche a «Let It Go» - canzone portante della colonna sonora della pellicola - che è diventata un vero e proprio tormentone tra i fan Disney e non solo. Ora, però, a quasi sei anni di distanza da quel boom, è tempo di pensare al secondo capitolo della saga con protagoniste le principesse Elsa e Anna, in uscita il 27 novembre 2019, di cui Disney ha svelato il primo teaser trailer sui propri canali social.

Frozen 2: le prime immagini

Nel filmato, della durata complessiva inferiore ai due minuti, sono presenti tutti gli iconici personaggi del primo film: da Anna a Kristoff, dal pupazzo di neve Olaf alla renna Sven. Quello che, però, appare maggiormente, soprattutto nella parte iniziale, è la principessa Elsa, intenta a fronteggiare - non senza difficoltà - un mare in burrasca. Successivamente l’ambientazione si sposta prima nel castello di Arendelle, poi in un bosco magico, caratterizzato da una serie di foglie colorate che rimandano ai colori dell’autunno. Permane, in ogni caso, una generica cupezza, che potrebbe rimandare a un mistero da risolvere.

Frozen 2: la trama

Un’ipotesi che non è da escludere, ma neppure possibile da confermare, considerato che, al momento, non sono ancora stati rivelati dettagli della trama della pellicola. Sappiamo soltanto che gli sceneggiatori hanno lavorato a ritroso, partendo dal finale e poi tornando indietro, prevedendo un’evoluzione dei protagonisti, in particolar modo per il personaggio di Elsa. «In Frozen ha intrapreso un viaggio molto drammatico e soltanto alla fine inizia a sentire di potersi lasciare andare e divertirsi di nuovo» aveva raccontato qualche tempo fa a Fandango il regista Chris Buck, che firma la pellicola assieme a Jennifer Lee. «Questo è l’elemento davvero interessante del corto Frozen Fever. Ci siamo divertiti con Elsa, e quest’aspetto della sua personalità lo vedrete anche nel prossimo film».

Frozen 2: le teorie dei fan

In mancanza di dati certi, i fan hanno iniziato a elaborare teorie su teorie, anche particolarmente fantasiose: dalla possibilità che le due protagoniste non siano realmente sorelle a quella che Elsa sia lesbica. Un’eventualità, quest’ultima, diventata con il tempo vera e propria richiesta da parte di alcuni fan, che avevano addirittura fatto circolare online una petizione a riguardo. «Ne stiamo discutendo molto e siamo molto scrupolosi su queste cose. Ogni giorno Elsa mi dice dove sente il bisogno di andare e continuerà a farlo» aveva dichiarato a tal proposito Jennifer Lee ad Huffington Post. «Scrivo sempre partendo dal personaggio. Vedremo dove andremo».