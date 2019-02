Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 6 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia stasera in TV

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2018 per la regia di Giuseppe Loconsole con Giuseppe Battiston, Sarah Felbernbaum, Rocco Papaleo e Rocio Muñoz. Valeria è un’investigatrice privata che si trova a pedinare la persona sbagliata. Quando scopre che la promessa sposa di Francesco lo tradisce, il matrimonio salta e Francesco si rivolge a lei per tentare di ricostruire la sua vita sentimentale. Tre storie diverse che si intrecciano nel classico formato della commedia italiana, con un Papaleo e un Battiston in piena forma che portano alla pellicola una ventata di freschezza.

Din Don – Una parrocchia in due, ore 21:00 su Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2018, diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Donato è un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss, si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete. Una divertente pellicola che promette tante ghiotte risate e una serata in famiglia o con gli amici all’insegna del relax.

Arma Letale, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Dal genio di Richard Donner con il talento di Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey e Tom Atkins. Grande classico della commedia americana: Martin Riggs è un poliziotto vedovo reduce del Vietnam con la pistola un po’ troppo facile. Viene affiancato da Roger Murtaugh, che dovrebbe tenerlo a bada. Il film è un capolavoro della cinematografia tutto da vedere, anche per la premiata colonna sonora di Eric Clapton e Michael Kamen.

Letters to Juliet, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Commedia sentimentale del 2010 per la regia di Gary Winick, con Amanda Seyfried, Marcia DeBonis, Gael Garcìa Bernal e Luisa Ranieri. Una ragazza americana in vacanza in Italia si imbatte in una lettera a Giulietta, lettera d’amore lasciata a Verona nella celebre casa con il balcone. Colpita dalle parole, decide di rintracciare colui che l’ha scritta. Un’Amanda Seyfried divina in una storia d’amore fatta apposta per strappare qualche lacrimuccia in una fredda serata invernale.

One for the Money, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2011 per la regia di Julie Anne Robinson, con Katherine Heigl, John Leguizamo, Daniel Sunjata e Jason O’Mara. Stephanie è una trentenne appassionata di lingerie, e vive sola in compagnia del suo criceto, senza lavoro e dopo un brutto divorzio. Accetta così la proposta del cugino Vinnie di lavorare come cacciatrice di taglie per il suo ufficio e ritrovare le persone a cui Vinnie ha concesso prestiti mai saldati. Ispirato all’omonimo romanzo di Janet Evanovich, un film delizioso e divertente per una serata di totale leggerezza.

Valentin, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia del 2002 per la regia di Alejandro Agresti con Jeanne Pierre Noher, Rodrigo Noya, Julieta Cardinali e Carmen Maura. 1960, Buenos Aires: Valentine vive con la nonna ed è stato abbandonato dalla mamma. Una storia d’amore raccontata attraverso gli occhi di un bambino, emozionante e commovente.

Cop and a half, New recruit, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia canadese del 2017 per la regia di Jonathan A. Rosenbaum con Lou Diamond Phillips, Wallace Shawn, Giles Panton e Janet Kidder. Mandato in missione sotto copertura in una scuola media, un esperto detective deve collaborare con una dodicenne per risolvere un caso importantissimo: un film leggero e divertente con un finale inaspettato.

Film d’azione stasera in TV

John Wick, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Film d’azione del 2014, interpretato dal grande Keanu Reeves, con Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs e Bridget Moynaha. Regia di Chad Stahelski. John Wick, ex killer professionista, ha lasciato la sua attività per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore di malattia. Tornato a casa dal funerale della moglie, John riceve l’ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato perché abbia subito qualcuno da amare. L’animale, però, viene ucciso da una coppia di malviventi, che irrompono a casa sua, aggredendo sia l’uomo che il cane. Quando si riprende dalla pestata, John seppellisce il piccolo amico e parte per una vendetta in cui ritroverà a malincuore il vecchio se stesso e i fantasmi del suo passato.

Bad Company – Protocollo Praga, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Film americano del 2002 diretto da Joel Schumacher con Anthony Hopkins, Chris Rock, Peter Stormare e Gabriel Macht. Kevin Pope è un agente della CIA con il nome in codice Michael Turner. Viene coinvolto in una missione importante per recuperare un ordigno atomico rubato e rimane ucciso durante una sparatoria. Entra così in gioco il suo fratello gemello identico, a cui la CIA chiederà di prendere il suo posto imparando in pochi giorni il mestiere dell’infiltrato. Un film adrenalinico con momenti di comicità assolutamente da non perdere.

Geronimo, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Western cult del 1962 per la regia di Arnold Laven con Armando Silvestre, Chuck Connors, Kamala Devi e Pat Conway. 1883: per continuare la lotta contro i bianchi, il Capo Indiano Geronimo, al comando dei suoi apaches, si rifugia in Messimo. Il Congresso degli Stati Uniti apre un’inchiesta e vengono così riconosciuti i diritti dei pellerossa. Uno dei pochi western dalla parte degli indiani, impreziosito da una fotografia emozionante.

Film di fantascienza e fantasy stasera in TV

Tron Legacy, ore 21:15 su Sky Cinema Hits

Film fantascientifico americano del 2010 per la regia di Joseph Kosinski, con Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Michael Sheen, John Hurt e Serinda Swan. Sam indaga sulla scomparsa di suo padre Kevin, che non vede ormai va 25 anni, ma scopre che la verità è più folle della finzione: Kevin è prigionero di una realtà virtuale animata da giochi di gladiatori. Un mondo fantastico dove Sam dovrà destreggiarsi per riuscire a tornare nell’universo reale insieme a suo padre. Effetti speciali mozzafiato per una serata fuori dal mondo.

Avengers: Infinity War, ore 19:25 su Sky Cinema Uno +1

Uno dei migliori film della serie Marvel, stasera in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Da vedere assolutamente se vi piacciono i film del fantastico mondo dei supereroi.

Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è, ore 21:15 su Premium Cinema

Film americano del 2015 per la regia di Joe Wright con Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlun, Rooney Mara e Amanda Seyfried. Durante una magica nottata, Peter viene trasportato sull’Isola che non c’è. Qui incontrerà il suo destino e diventerà la leggenda delle fiabe di tutto il mondo. Un film incantato e divertente, adatto a un pubblico di tutte le età.

Film d’animazione stasera in TV

Khumba, cercasi strisce disperatamente, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2013 per la regia di Anthony Silverston. Khumba è una zebra nata con le strisce solo su metà del corpo, ed è rifiutata dai superstiziosi membri della mandria che la ritengono il motivo della siccità che ha colpito l’area in cui vivono. In compagnia di una gru impertinente, Khumba si lancia alla ricerca di un leggendario pozzo d’acqua dove le zebre hanno ottenuto per la prima volta le strisce. Un meraviglioso messaggio di accettazione mascherato da avventura ideale per il pubblico più giovane.

Monster House, ore 20:25 su Sky Cinema Family +1

Un film d’animazione del 2006 diretto da Gil Kenan. È il secondo film girato con la tecnica della performance capture che cattura le espressioni degli attori. Nella notte di Halloween, tre ragazzini curiosi esplorano una casa sinistra in cerca dei mostri che la abitano. Da vedere per lo straordinario uso del 3D che si mescola a un copione incalzante e divertente, adatto a tutta la famiglia. Bambini accompagnati.

Film horror stasera in TV

Carrie – Lo sguardo di Satana, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film horror del 2013 per la regia di Kimberly Peirce con Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer, Alex Russell e Gabriella Wilde. Ispirato al romanzo di debutto di Stephen King, Carrie, il film racconta la storia di Grace, figlia di una madre cristiana e un po’ fanatica con una vita scolastica molto complicata. Il suo ultimo ballo scolastico sarà il momento in cui Grace finalmente riuscirà a vendicarsi di tutti i soprusi subiti dai bulli della scuola, anche grazie all’aiuto di forze sovrannaturali.

