Sky Cinema Hits per la campagna Safer Internet Day

Martedì 5 febbraio ricorre il Safer Internet Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi di Internet istituita nel 2004 dall'Unione europea. Sky Cinema si unisce alla campagna proponendo una programmazione a tema su Sky Cinema Hits dalle 19.20 con tre film che trattano l’argomento. In preserale apre il ciclo THE CIRCLE, il thriller sul tema della privacy dal best-seller di Dave Eggers con Emma Watson nei panni di una neo assunta da un'azienda di social media diretta dall’imprenditore e guru Tom Hanks. Al centro della trama c'è il limite fra la possibilità di intervenire in positivo su ogni aspetto della propria quotidianità grazie alle nuove tecnologie e il rischio di vedersi così privati di ogni privacy. The Circle sfiora temi di grande attualità, come le incognite della democrazia diretta, la persistenza di una stanza dei bottoni al di sopra di ogni ideale di condivisione totale e la possibilità che qualcuno utilizzi tutte le informazioni fornite dagli utenti per scopi non esattamente trasparenti.

In prima serata si passa al thriller NERVE, tratto dal best-seller di Jeanne Ryan, in cui la protagonista Emma Roberts è una ragazza che accetta di partecipare a un illecito gioco on line che si trasformerà in una sfida all'ultimo sangue. Sydney sfida la sua amica Vee a partecipare a un gioco online illecito, Nerve, pensando che lei non accetti. Invece Vee è così furibonda, per come Sydney l'ha imbarazzata di fronte a un ragazzo che le piace, da iscriversi davvero. Nerve la pone di fronte a sfide con premi in denaro e Vee ci prende presto gusto, anche perché la prima tra queste la porta a baciare Ian, che da quel momento diventa il suo inseparabile compagno nelle prove successive. La complicità tra i due è palpabile e travolgente tanto che Vee accetta sfide sempre più estreme, al punto da scalare la classifica e partecipare alla finale, ma quando la sua amicizia con Sydney ci va di mezzo inizia a ripensare alla propria partecipazione.

Chiude la programmazione, in seconda serata, TRUST con Clive Owen, in cui la quattordicenne Annie, che non ha mai avuto un ragazzo, ha un rapporto sessuale con un adulto conosciuto su Internet. È Charlie, con cui chatta quotidianamente.