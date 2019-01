La conseguenza: online il trailer italiano con Keira Knightley

Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke in un film che mescola sentimento, passione e tradimenti. È online il trailer de La Conseguenza, in uscita nelle sale italiane il 21 marzo 2019.

È il freddo inverno del 1946, Rachel, raggiunge suo marito Lewis ad Amburgo ma le loro vite prendono una direzione inaspettata dopo l’incontro con l’affascinante Stefan. La 20th Century Fox ha pubblicato la versione italiana del trailer de La Conseguenza, il film in uscita il 21 marzo 2019 nelle sale del nostro paese. La storia mescola passione, guerra e disperazione con un cast di primo livello.

Protagonisti de La Conseguenza sono la sensuale e magnetica Keira Knightley e l’affascinante svedese Alexander Skarsgård rispettivamente nei panni di Rachel e Stefan. La regia è curata da James Kent e vede coinvolto nella produzione anche Ridley Scott; le riprese hanno avuto inizio nella Repubblica Ceca nel 2017.

La trama

Rachel si trasferisce ad Amburgo, città devastata dal secondo conflitto mondiale, per potersi riunire con suo marito Lewis ma una volta arrivata scopre che la situazione è diversa da quella immaginata, infatti la donna, insieme a suo marito, si ritrova a condividere la casa con i precedenti proprietari dell’immobile, ovvero il vedovo Stefan e la problematica figlia. In un primo momento le tensioni sembrano avere la meglio ma in seguito un gioco di sguardi e sentimenti porterà Rachel e Stefan ad avvicinarsi sempre di più.

Il trailer

Il trailer si apre con l’immagine di Rachel intenta a suonare un pianoforte, successivamente vediamo la donna ricongiungersi felicemente con il marito dopo un viaggio in treno. Seguono immagini della difficile situazione in cui versa Amburgo, devastata dalla guerra, si passa poi al primo snodo narrativo in cui ha inizio la convivenza dei quattro. Da un lato Rachel e suo marito, dall’altro Stefan, ancora provato dalla tragica scomparsa della moglie morta durante un bombardamento, e sua figlia; se da un lato Rachel inizia ad allontanarsi da Lewis, parallelamente la donna comincia ad avvicinarsi al vedovo tedesco.

Il cast

Alexander Skarsgård, classe 1976, è tra gli attori svedesi più popolari al mondo. La sua brillante carriera inizia a soli otto anni quando prende parte ad alcune serie televisive; intorno ai vent’anni decide di abbandonare il paese scandinavo per andare a studiare all’estero: la decisione si rivela vincente, infatti oggi Alexander è tra gli artisti più apprezzati a livello internazionale e vanta anche una vittoria ai Golden Globe del 2018 come miglior attore non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione per il suo ruolo all’interno di Big Little Lies - Piccole grandi bugie.

Troviamo poi Keira Knightley, due volte candidata ai Premi Oscar e ben tre volte ai Golden Globe. Nel corso della sua carriera Keira ha dato prova di possedere uno straordinario talento cambiando ruoli differenti, come ad esempio passando dai Pirati dei Caraibi ad Anna Karenina fino a Orgoglio e Pregiudizio. Infine, il terzo protagonista del film è l’attore australiano Jason Clarke che vanta oltre vent’anni di carriera tra pellicole cinematografiche e serie televisive.