Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 28 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 28 gennaio, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il giustiziere della notte, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Inizio settimana all’insegna dell’azione su Sky Cinema Uno: Eli Roth dirige Bruce Willis ne “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio. Consigliato se siete stati degli appassionati del cinema d’azione degli anni ‘70 e lo siete ancora.

Underworld: Blood Wars, ore 20:10 Sky Cinema Hits

Regia di Anna Foerster. Un film con Theo James, Kate Beckinsale, Bradley James, Lara Pulver, Daisy Head, Clementine Nicholson. Tutti vogliono il sangue della vampira reietta Selene, sia i suoi simili che i Lycans, poiché li renderebbe invincibili. Convocata dalla casata orientale dei vampiri, scopre di essere stata tradita e fugge a nord, ma i lupi mannari, sotto la guida del temibile Marius, sono sulle sue tracce. Quinto capitolo della saga di “Underworld”, il film non è tra i più riusciti della serie. L’ingresso di nuovi personaggi nella storia non basta a colmare le lacune della trama.

C’era una volta in Messico, ore 21:00 Sky Cinema Max

Film cult di Robert Rodriguez, con un cast stellare composto da Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Willem Dafoe, Mickey Rourke, Enrique Iglesias. Terzo episodio della saga di “El Mariachi”. L'epico eroe messicano, sconfitto, si è ritirato in isolamento, ma El Mariachi è chiamato a tornare in azione da Sands, un agente corrotto della CIA che tenta di sventare un piano criminale ai danni del presidente del Messico. Film adrenalinico, da vedere per il cast prestigioso e se siete appassionati di azione.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer, ore 21:15 Sky Cinema +24

Delizioso film d’animazione di Dean DeBlois, Chris Sanders. In un villaggio di grandi e forzuti vichinghi, Hiccup è secco e inadatto al combattimento, con una spiccata passione per la costruzione di macchinari. Si ritroverà ben presto a scoprire che i draghi non sono terribili nemici da combattere e accenderà la miccia del possibile cambiamento. Un film da vedere con tutta la famiglia, per una serata divertente e piacevole.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mamma ho perso l’aereo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Chris Columbus con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia. La madre di Kevin però ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. Trascorrerà le feste di Natale cercando di allontanare due ladri alquanto maldestri. Un classico di Natale e non solo, divertente e per tutta la famiglia.

La rivoluzione di Charlie, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un film di Jake Goldberger, con Freddie Highmore e Haley Joel Osment. Charlie è un ventenne svogliato e privo di ambizioni che vive ancora insieme alla madre, il fratellino e il patrigno. La sua vita non è entusiasmante, ma le cose cambiano quando s’innamora di una sua coetanea fidanzata seriamente con un ragazzo. Tra i due s’instaurerà un rapporto speciale. Una commedia romantica, tra alti e bassi tipici di ogni storia d’amore. Per una serata tranquilla.

Sapore di mare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film cult del 1983, “Sapore di mare”, diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica, Virna Lisi. A Forte dei Marmi, nell'estate del 1964 si incrociano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città Italiane. Successo ai botteghini negli anni ‘80, film da vedere per i nostalgici.

Parto col folle, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips, con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx. Peter Highman prende il primo volo per fare ritorno a Los Angeles. Sull'aereo, però, una serie di equivoci con un passeggero piuttosto irritante fanno sì che venga scambiato per un terrorista costringendolo a scendere. Senza soldi e senza documenti Peter cerca comunque di partire, ma l'unico con cui può viaggiare è proprio la causa dei suoi guai: Ethan Tremblay, un aspirante attore con cane e ceneri paterne al seguito. Un film buddy/buddy tra comicità pesante e note di malinconia.

Diario di una schiappa, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Regia di Thor Freudenthal. Un film del 2010 con Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Devon Bostick. Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff Kinney, è il racconto della vita di Greg Heffley, un ragazzino magro e non molto alto. La storia delle sue esperienze scolastiche narrate in un diario. Una commedia giovanile, leggera e delicata. Da guardare con tutta la famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

All the way, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Steven Spielberg produce il biopic HBO dedicato al Presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson, interpretato da Bryan Cranston. Il film racconta i retroscena del primo tumultuoso anno alla Casa Bianca dell'uomo che divenne presidente dopo l'omicidio di John F. Kennedy. Un film che parla del passato, ma utile a riflettere sul presente.

La donna del tenente francese, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Diretto da Karel Reisz con Jeremy Irons, Meryl Streep, Leo McKern, Lynsey Baxter. La vicenda dell'infelice Sarah, messa al bando nell'Inghilterra vittoriana per la sua fugace relazione con un tenente francese, si intreccia con la storia d'amore dell'attrice che, dallo stesso romanzo, sta girando un film. Opera calligrafica, splendidamente ambientata, con una grande e intensa Meryl Streep nel doppio ruolo principale.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:15 Premium Cinema

Terzo film e capitolo finale della saga erotica “Cinquanta Sfumature”, nata dalla penna di E. L. James, autentico fenomeno letterario. Anastasia Steele e Christian Grey si sposano, dando una svolta inaspettata al loro rapporto a luci rosse. Regia di James Foley, con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson e Rita Ora. Un film mozzafiato che saprà catturare i vostri oscuri desideri. Vietato ai minori di 14 anni.

La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel, ore 20:15 Sky Cinema Uno +1

Un film di Woody Allen, con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore. Ginny ha un figlio di dieci anni con una tendenza per la piromania e ha sposato in seconde nozze Humpty, che lavora nel Luna Park di Coney Island. La donna è insoddisfatta del suo matrimonio e trova nel bagnino Mickey un uomo colto che la comprende. Un giorno arriva Carolina, figlia di Humpty fuggita dall'entourage del marito mafioso. Quando Mickey ne fa la conoscenza, Ginny avverte il pericolo. Un film con l’ottima fotografia di Vittorio Storaro e interpreti straordinari come Kate Winslet e Jim Belushi. Woody Allen si conferma un grande regista.

Ipotesi di reato, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Un film di Roger Michell con Ben Affleck, Samuel L. Jackson. Un avvocato rampante e un padre di famiglia ex alcolista si tamponano mentre sono diretti in tribunale. Il banale incidente scatena la rabbia di entrambi dando vita a giorni di ordinaria follia. Un crescendo di scontri fuori misura, con la tensione alle stelle. Michell poteva sicuramente fare di meglio alla regia.

Film biografici da vedere stasera in TV

Effetto Lucifero, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film del 2015 diretto da Kyle Patrick Alvareze interpretato da Christopher McQuarrie, Brent Emery, Lizzie Friedman, Lauren Bratman, Karen Lauder e Greg Little. Tratto da una storia vera, “Effetto Lucifero” racconta di un professore di Stanford che realizza un controverso esperimento psicologico con l’intento di simulare le condizioni presenti all'interno di un penitenziario ed osservare i comportamenti degradati che si generano in un carcere. Tuttavia, ben presto la situazione sfugge gli sfugge di mano. Un film crudo e realista, su un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Film western da vedere stasera in TV

Oggi a me… domani a te, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Tonino Cervi, Dario Argento. Con Jeff Cameron, Bud Spencer, Wayde Preston, Montgomery Ford, Stanley Gordon, Dana Ghia. Bill Kiova e i suoi pistoleros danno la caccia al bandito Elfego ma, anziché assalire il suo covo che è ben guardato da un piccolo esercito di suoi scagnozzi, lo attirano in un tranello e lo fanno fuori insieme a tutti gli altri. Per gli appassionati del genere western.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Insegnami a volare, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Christoph Schrewe, con Gesine Cukrowski e Franz Dinda. Il film racconta la storia di Eva che, lasciata dal marito per una donna più giovane, cade in una profonda depressione. Un nuovo incontro le cambierà la vita. Film tedesco del 2012, per lasciarsi andare alle emozioni.