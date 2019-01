Hayao Miyazaki al lavoro su due nuovi film

Hayao Miyazaki, il leggendario regista di film d’animazione e fondatore dello Studio Ghibli, è noto per essere un instancabile lavoratore. Per questo motivo, quando nel 2013 annunciò il suo ritiro dalle scene per godersi la meritata pensione, in pochi presero le sue affermazioni alla lettera.



Già pochi anni dopo, infatti, Miyazaki affermò di essere al lavoro su un nuovo lungometraggio e di aver intenzione di riaprire il suo Studio Ghibli, nel frattempo chiuso, per realizzare un’opera da lasciare a suo nipote, come lascito a testimonianza dell’amore del nonno. Ora, però, arrivano nuovi aggiornamenti sulla sua rinnovata attività.



Vincent Maraval, fondatore della casa di produzione e distribuzione Wild Bunch, con cui Studio Ghibli ha lavorato a più riprese, ha infatti annunciato su Twitter di aver visitato lo studio e di poter assicurare che Hayao Miyazaki è correntemente al lavoro su due progetti, che vedranno presto la luce.





Je peux témoigner, miyazaki pere et fils sont au travail. 2 nouvelles productions des studios ghibli sont en cours et les dessins sont in-cro-ya-bles ! Tres grosse emotion — VINCENT MARAVAL 🇲🇨 (@MARAVALV) January 21, 2019

Non è tutto qui, perché i due progetti non sarebbero curati solo da Hayao, autore di cult come Il mio vicino Totoro e La città incantata, ma anche dal figlio Goro Miyazaki, anch’esso regista di film d’animazione e autore de I racconti di Terramare e La collina dei papaveri.



Ancora non ci sono dettagli sulle opere in questione, ma già sapere che sono in corso di produzione è sufficiente per mettere in fermento gli amanti dello Studio Ghibli. Perché quando c’è di mezzo un genio come Miyazaki, di sicuro il risultato è quantomeno speciale.