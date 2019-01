Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 25 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 25 gennaio, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Questo venerdì alle ore 21:15 va in onda su Sky Cinema Uno “Tu mi nascondi qualcosa”, una romantic comedy all’italiana. Esordio alla regia di Giuseppe Lo Console, nel cast Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales. Un film corale, commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita. Buona interpretazione da parte del cast. Da vedere per trascorrere una serata piacevolmente leggera.

Adorabile nemica, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un film di Mark Pellington con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Ann Jewel Lee Dixon, Thomas Sadoski, Philip Baker Hall. Una donna decide di affidare ad una giovane scrittrice il suo necrologio in anticipo, ma le cose non vanno come si aspettava. Film da vedere per trascorrere una serata con una commedia ben scritta e ben interpretata. Shirley MacLaine ironica e irresistibile.

La dura verità, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Scatenata commedia romantica diretta da Robert Luketic, con Katherine Heigl, Gerard Butler, John Michael Higgins, Nick Searcy, Kevin Connolly. Il film racconta la storia di Abby Richter, produttrice di uno show televisivo non altrettanto fortunata in amore, e Mike Alexander, un (apparentemente) cinico presentatore TV che snocciola consigli per capire cosa pensano veramente uomini e donne. Una commedia leggera, che forse insiste troppo sugli stereotipi di genere.

La grande fuga del nonno, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Elliot Hegarty con Tom Courtenay, David Walliams, Kit Connor, Samantha Spiro, Rafe Spall, Alice Nokes. Tom Courtenay in un'avventurosa commedia per ragazzi. Un bambino aiuta il nonno, malato e infelice, a fuggire dalla casa di cura in cui è stato rinchiuso dai figli. Film tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di David Walliams, emozionante e toccante, da guardare insieme a tutta la famiglia.

Tutti contro tutti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Opera prima dell’attore teatrale Rolando Ravello, che aveva già interpretato lo stesso personaggio a teatro. Insieme a lui, nel cast troviamo Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Raffaele Iorio, Agnese Ghinassi. Agostino, padre di famiglia, scopre che il suo appartamento è stato occupato e la serratura sostituita. L’intera famiglia prova a reagire e a trattare civilmente con gli occupanti, ma esaurite le buone maniere, si ritrovano ad occupare a loro volta il pianerottolo, decisi a riprendersi appartamento e serenità. Un’animata schermaglia, che unisce ostilità e solidarietà. Una piacevole commedia sociale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Sherlock Gnomes, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di John Stevenson, è il sequel di "Gnomeo e Giulietta" e ne conserva lo stesso spirito divertente. Gnomeo e Giulietta sono a Londra, dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Un giallo d'animazione che piacerà ai grandi e ai piccini. Tra musica e balli, "Sherlock Gnomes" è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.

Asterix e il regno degli Dei, ore 20:30 Sky Cinema Family +1

Regia di Alexandre Astier, Louis Clichy. Nel 50 A.C. quasi tutta la Gallia è occupata dai Romani, tranne un villaggio dell’Armorica che, abitato da irriducibili Galli, resiste all'invasore. Esasperato, Giulio Cesare decide di cambiare strategia: se i Galli non ne vogliono sapere di muovere un passo verso la romanità, saranno i Romani stessi a trasferirsi a casa loro. Divertimento assicurato con l’ennesima avventura tratta dai fumetti di Asterix e Obelix.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

King Arthur – Il potere della spada, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Guy Ritchie, con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen. La storia di un'avventura ispirata al romanzo "Le Morte d'Arthur" di Thomas Mallory, pubblicato nel 1485. Film da vedere perché la vicenda di re Artù è sempre ricca di fascino per tutti gli amanti del genere avventura-fantasy.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Corri ragazzo corri, ore 21:15 Sky Cinema Hits

In occasione della ricorrenza del 27 gennaio, su Sky Cinema Hits va in onda La settimana della memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Venerdì 25 gennaio va in onda “Corri ragazzo corri”, la commovente fuga verso la libertà di Srulik, un bambino ebreo di otto anni, costretto a fingersi un orfano polacco per scampare alle truppe naziste. Regia di Pepe Danquart, con Andrzej Tkacz, Jeanette Hain, Rainer Bock, Itay Tiran, Katarzyna Bargielowska. Un film ispirato all’omonimo best seller di Uri Orlev, che racconta la storia vera di Yoram Friedman. Un film toccante, ricco di attenzione ai dettagli e adatto anche ai più giovani.

Film thriller da vedere stasera in TV

Proud Mary, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Babak Najafi, un film tra azione e sentimenti con Taraji P. Henson, Billy Brown, Bo Cleary, Neal McDonough, Danny Glover, Xander Berkeley. Una donna ritrova dopo anni un ragazzino, figlio di un allibratore morto, che suscita in lei un grande istinto di protezione. L'amicizia tra i due diventa sempre più importante, ma lei nasconde un segreto: è una killer al servizio di un boss di Boston. Un film non troppo originale ma ben fatto, con ottime scene d’azione e una bella colonna sonora.

La ragazza nella nebbia, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Donato Carrisi, per un film tratto da un suo romanzo. Con Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cesco. La sedicenne Anna Lou - brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente ad una confraternita religiosa molto conservatrice - scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale da salvare e una propensione a fare leva sui mass media. Thriller avvincente che spicca soprattutto per la bravura dei protagonisti. Film da vedere perché richiama le atmosfere dei gialli nordici.

Uccidete la colomba bianca, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film di Andrew Davis, con Gene Hackman, Joanna Cassidy, Tommy Lee Jones, John Heard, Dennis Franz, Pam Grier. Un sergente dell'esercito americano si trova coinvolto (e forse adoperato come capro espiatorio) in un complotto che mira a sabotare gli accordi USA - URSS per il disarmo nucleare. Un thriller politico tratto da un romanzo di grande successo, ben diretto e recitato, ricco di colpi di scena.

L’amore criminale - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Denise Di Novi con Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Jayson Blair, Simon Kassianides, Mitch Silpa. Julia è la brillante caporedattrice di un magazine online e sta per sposarsi con David, giovane imprenditore di successo. La loro vita sembrerebbe andare a gonfie vele, ma presto riemergeranno alcuni fantasmi del loro recente passato. Un thriller che tende verso il “già visto” e poteva sicuramente essere sviluppato meglio.

Sex Crimes – Giochi pericolosi, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di John McNaughton. Un film con Kevin Bacon, Matt Dillon, Bill Murray, Theresa Russell, Neve Campbell, Denise Richards. Il docente Sam Lombardo (Dillon) piace molto alle sue allieve, che letteralmente lo assediano. Questa sua qualità, però, gli si rivolterà presto contro. Thriller interessante, eclettica e degna di nota la prova di John McNaughton alla regia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Mad Max: Fury Road, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di George Miller, con Hugh Keays-Byrne, John Howard, Richard Norton, Zoë Kravitz, Melissa Jaffer. In un futuro imprecisato post-apocalittico la Terra è in mano ai predoni. Tra questi vi è Immortan Joe, che controlla la Cittadella con il pugno di ferro, finché la sua compagna e "Imperatrice" lo tradisce, portando con sé le schiave e concubine di Immortan. Il nuovo capitolo della saga diretta dal premio Oscar George Miller. Il film ha ottenuto 10 candidature e vinto 6 premi Oscar.

Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Un film di Charles Martin, con Orlando Bloom e Lynn Hung. Danny Stratton è un agente di scorta privato con una carriera ormai giunta alla fine. Viene arruolato come guardia del corpo di un importante antiquario cinese ma il suo compito risulta più difficile del previsto. Un film d’azione dal ritmo elevato impreziosito dalla suggestiva ambientazione orientale.

Film biografici da vedere stasera in TV

Sully, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Clint Eastwood, con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Autumn Reeser, Sam Huntington. Pellicola costruita sulla miracolosa impresa del pilota Sullenberger, detto Sully, che riuscì a salvare tutti i passeggeri a bordo del suo aereo in avaria planando sul fiume Hudson. Un film assolutamente da vedere, intimo e necessario, candidato a un premio Oscar.