Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 24 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d'animazione da non perdere stasera in tv

Sherlock Gnomes, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno alle 21:15 va in onda "Sherlock Gnomes", un giallo d'animazione che piacerà ai grandi e ai piccini. Diretto da John Stevenson, è il sequel di "Gnomeo e Giulietta" e ne conserva lo stesso spirito divertente. Gnomeo e Giulietta sono a Londra stavolta dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Tra musica, balli e un pizzico di giallo, "Sherlock Gnomes" è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.



Doraemon il film: le avventure di Nobita e dei cinque esploratori, ore 20:10 Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2015, perfetto per grandi e piccoli, per una piacevole e divertente serata da trascorrere in famiglia. Nobita e i suoi amici sono annoiati e desiderosi di intraprendere un’avventura che renda indimenticabili le loro vacanze estive. Nobita casualmente si imbatte in un cagnolino abbandonato, Peko, così adorabile da convincere la madre di Nobita a tenerlo in casa. Il gruppo infine decide la destinazione della propria avventura, una giungla inesplorata nel profondo dell'Africa. Per Peko, però, non si tratta di un luogo sconosciuto.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 Sky Cinema +24

Film drammatico e italiano, girato nel 2015 da Paolo Genovese, con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Kasia Smutniak, Giuseppe Battiston e Edoardo Leo. Quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? Èquesta la premessa narrativa dietro la storia di un gruppo di amici di lunga data che si incontrano per una cena destinata a trasformarsi in un gioco al massacro. Si tratta di una pellicola che mostra la superficialità con cui quasi tutti affidano i propri segreti a quella scatola nera che è lo smartphone, credendosi moderni e pensando di non andare incontro a conseguenze, o peggio ancora, flirtando con quelle conseguenze per rendere tutto più eccitante. Un film per riflettere e per trascorrere una piacevole serata con Sky.

Il giardino dei Finzi Contini, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Non perderti il meglio del cinema italiano su Sky Cinema Hits con questo film drammatico del 1970 diretto dal grande Vittorio De Sica e con Raffaele Curi, Fabio Testi, Dominique Sanda, Helmut Berger e Romolo Valli. Negli anni che preludono alla Seconda Guerra Mondiale, a Ferrara solo pochi amici sono ammessi nella ricca villa e nel bel giardino della famiglia israelita dei Finzi-Contini. Tra questi vi sono due giovani, Giorgio e Giampaolo. Tuttavia, ben presto le vicende private e le pene di cuore vengono travolte dalla ben più grande tragedia collettiva della guerra. La famiglia dei Finzi-Contini viene deportata in Germania, Giampaolo scompare sul fronte russo e solo Giorgio si salverà. Tratto dal celebre romanzo di Giorgio Bassani, il film rievoca con struggente nostalgia un passato ancora lontano dalle brutture, a cui De Sica sa dare i colori più suggestivi e teneri.

Another Happy Day, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Questa sera, Sky Cinema Cult ti propone un film drammatico del 2011 dove, in occasione di un caotico matrimonio, si riunisce una famiglia decisamente sui generis. Con Ellen Barkin, Michael Nardelli, Thomas Hayden Church, Demi Moore, George Kennedy, Ezra Miller, Daniel Yelsky e Kate Bosworth. Alla vigilia del matrimonio di suo figlio, Lynn, una donna che ha sempre nascosto le sue emozioni, deve fare i conti con il suo ex-marito e la sua calda moglie, con il disprezzo della madre fredda, il padre lontano e la sua ridicola sorella. E la presenza dei suoi tre figli profondamente turbati non rende di certo le cose più facili. Un film comico e oscuro allo stesso tempo, da guardare per una serata all’insegna delle emozioni.

The game - nessuna regola, ore 21:15 Premium Cinema Energy

David Fincher firma la regia di questo film drammatico del 1997 con Michael Douglas, Sean Penn, Carroll Baker, Armin Mueller-Stahl e James Rebhorn. Un ricchissimo e potente consulente finanziario di San Francisco riceve in regalo dal fratello, alla vigilia del suo 48esimo compleanno, la tessera d’iscrizione a un club che organizza giochi personalizzati per animare esistenze monotone. L’uomo si mette in contatto con il club, ma si ritrova a vivere un incubo.

Collateral Beauty, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Un film drammatico del 2016, diretto da David Frankel, con Helen Mirren, Kate Winslet, Edward Norton, Michael Peña e Will Smith. Howard è il manager di maggior successo di una grande azienda. Colpito dalla tragedia della morte della figlia di sei anni, non riesce a tornare a vivere. I suoi tre migliori amici e colleghi di lunga data vengono a sapere che ha scritto delle lettere, al Tempo, all'Amore e alla Morte, e assoldano tre teatranti perché impersonino queste entità astratte e dialoghino con Howard, scuotendolo e riportandolo alla consapevolezza che la sua vita non è finita. Una pellicola carica di emozioni, per una serata di relax da trascorrere con Sky.

La signora dello zoo di Varsavia, ore 19:50 Sky Cinema Uno +1

Una toccante storia drammatica, tratta dal romanzo di Diane Ackerman, per un film diretto nel 2017 da Niki Caroe interpretato da Daniel Brühl, Michael McElhatton, Goran Kostic, Jessica Chastain e Iddo Goldberg. La pellicola è ambientata nella Seconda guerra mondiale. Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ‘39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista e il bombardamento che la precede distruggono lo zoo, uccidendo molti animali e spingendo i due coniugi a offrire un nascondiglio a centinaia di ebrei. Non perdere questa prima visione nella settimana dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah.

Film Commedia da non perdere stasera in tv

Ma dove è andata la mia bambina?, ore 21:00 Sky Cinema Family

Una commedia del 1994 di Steve Miner con Gérard Depardieu, Lauren Hutton, Katherine Heigl, Dalton James e Ann Hearn. Ambientato alle Bahamas, il film ruota intorno alla bugia raccontata dalla quattordicenne Nicole per rendersi interessante agli occhi di Ben, giovane istruttore di sport acquatici. La ragazzina gli fa credere che l’uomo con cui sta trascorrendo le vacanze non sia il padre, bensì l’amante. Versione americana di “Mio padre, che eroe!” di Gerard Lauzier, interpretato dallo stesso Depardieu.

Qualcosa di troppo, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Una moderna commedia in pieno stile francese, diretta da Audrey Dana e con Christian Clavier, Audrey Dana, Eric Elmosnino, Antoine Gouy e Alice Belaïd. Jeanne è un architetto 38enne sposata e con due figli. Il suo matrimonio è in crisi, ma lei pensa di risolvere le cose con un po’ di terapia di coppia e qualche esercizio perineale. Peccato che il marito le riveli che aspetta un figlio da un’altra, facendo cadere Jeanne in depressione. La sua già scarsa fiducia in se stessa crolla definitivamente quando il giudice decide di accordare l’affido alternato dei figli all’ex marito. È a questo punto che la sua vita ha una svolta davvero inaspettata: la donna scopre da un giorno all’altro di avere un pene. E poiché è cresciuta nella convinzione che se non hai un pene non sei nessuno, la novità, per quanto sconvolgente, le presenta le sue attrattive.

Impiegato del mese, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Greg Coolidge con Dane Cook, Jessica Simpson, Dax Shepard. Sentendo che nel negozio più cool della città verrà eletto l'impiegato del mese, i due operai più lenti del superstore decidono di concorrere per vincere il titolo. Una commedia gradevole per trascorrere una serata sul divano con tutta la famiglia.

I peggiori, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Tante ghiotte risate ti aspettano con questa commedia italiana del 2017, con Antonella Attili, Francesco Paolantoni, Ernesto Mahieux, Biagio Izzo e Miriam Candurro. Massimo e Fabrizio sono due fratelli romani trentenni e trapiantati a Napoli. Cresciuti nel benessere, sono caduti in disgrazia quando la madre è fuggita dopo aver mandato in rovina centinaia di famiglie che avevano affidato alla sua finanziaria i loro risparmi. Massimo lavora in un cantiere edile per un magliaro albanese al soldo di una palazzinara italiana senza scrupoli. Fabrizio, laureato in legge, fa l'archivista in tribunale per 520 euro al mese. Da tempo i due non pagano l'affitto e rischiano non solo di perdere la casa, ma anche l’affido della sorella tredicenne Chiara.

La leggenda di Al, John & Jack, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Un’indimenticabile commedia italiana del 2002 del famoso tri comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nei panni dei tre killer mafiosi italo-americani: Al, John e Jack. I tre sono piuttosto imbranati e i pasticci che combinano sono una continua fonte di imbarazzo per il boss che li ha ingaggiati. Un giorno, però, commettono un errore di troppo e sono costretti a nascondersi per non essere uccisi dalla mafia, mentre Al perde la memoria.

I Carrabbinieri, ore 21:00 Comedy Central

Tuffati nella comicità tutta italiana con questo film comico del 1981, diretto da Francesco Massaro con Simona Marchini, Maurizio Micheli, Leo Gullotta, Diego Abatantuono e Giorgio Bracardi. Un generale dei carabinieri vuole un’indagine approfondita su uno scandalo del metano e dà l’incarico a una squadra appositamente formata. La scelta è avvenuta con il computer, ma i designati sono i più cretini dell’Arma. Un film da vedere con tutta la famiglia e con cui abbandonarsi a ghiotte e grasse risate.

Film horror da non perdere stasera in tv

Incarnate - Non potrai nasconderti, ore 21:00 Sky Cinema Max

Per gli amanti del genere horror, una pellicola del 2016 con Tomas Arana, Aaron Eckhart, Catalina Sandino Moreno, Carice van Houten e Keir O'Donnell. Il male è dentro ognuno di noi, in qualche forma, ma per alcune persone lo è in senso letterale, perché sono possedute da demoni che le inducono in uno stato di sogno e prendono il controllo del loro corpo. Per fortuna c’è chi è in grado di entrare nelle menti e svegliare chi è posseduto da questo sonno malefico. Una di queste persone è il dottor Seth Ember, un uomo costretto su una sedia a rotelle, ma dotato di incredibili poteri mentali che gli consentono di combattere i demoni. Un giorno gli viene proposto da un rappresentante Vaticano un caso che lo costringerà a confrontarsi con il suo difficile passato. Un ragazzino di nome Cameron Sparrow è infatti posseduto da un demone di nome Maggie, già responsabile della morte della moglie e del figlio del dottor Ember. Nonostante le reticenze della madre Lindsay, l’uomo ingaggia una battaglia all’ultimo sangue con lo spirito.

Film western da non perdere stasera in tv

I due volti della vendetta, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un indimenticabile film western del 1961 per i veri amanti del genere, con Katy Jurado, Karl Malden, Slim Pickens, Rodolfo Acosta, Ben Johnson e la regia del mitico Marlon Brando. Di due complici di una rapina uno si salva, si sposa e accetta la carica di sceriffo, mentre l’altro finisce in galera e non appena ne esce intende vendicarsi. Difatti mette incinta la moglie dell’ex collega e si ritiene soddisfatto: tuttavia una serie di circostanze lo costringeranno ad uccidere il rivale.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

King Arthur: il potere della spada, ore 21:00 Premium Cinema

Sky ha scelto per te un film che mescola azione, storia e magia. La pellicola è del 2017 e diretta da Guy Ritchie, con Djimon Hounsou, Jude Law, Aidan Gillen, Charlie Hunnam e Eric Bana. Un tempo uomini e maghi convivevano pacificamente, ma quel tempo è finito ed è subito guerra. Durante la battaglia cruciale per Camelot e l’assalto finale di Mordred al castello di Uther Pendragon, accade di tutto: gli elefanti gargantueschi muoiono, i soldati vengono inceneriti dalla magia, le mura e i ponti crollano come se fossero di creta. Eppure, neanche un nemico tanto spaventoso può nulla contro il potere di Excalibur.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Il colore del crimine, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Thriller del 2006, diretto da Joe Roth, con Samuel L. Jackson, William Forsythe, Philip Bosco, Julianne Moore e Peter Friedman. A Dempsy, sede di una grande comunità afro-americana, una donna bianca, in stato confusionale, accusa un nero del rapimento di suo figlio. Il fatto scatena una grave controversia razziale e porta alla luce una verità diversa da quella raccontata dalla donna. Un film ricco di suspense che ti terrà incollato al video della tv fino alla fine.

La recluta, ore 21:12 Iris

Clint Eastwood firma la regia di questo thriller del 1990, nel quale veste anche i panni dell’attore, con Tom Skerritt, Raul Julia, Sonia Braga e Pepe Serna. Storm, trafficante di auto di lusso rubate a Los Angeles, ha alle calcagna l’agente di polizia Nick Pulovski, un uomo onesto e coraggioso, nonostante sia un tipo scomodo e anche violento. Nick non riesce a stroncare l’attività criminale di Storm e per questo gli viene affiancato un giovane agente, David Ackerman, universitario e proveniente da una famiglia molto ricca, ma del tutto incapace.

