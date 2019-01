Film stasera in tv da non perdere oggi domenica 20 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Cose nostre – Malavita, ore 21:15 Sky Cinema

Robert De Niro e Michelle Pfeiffer sono diretti da Luc Besson nella trasposizione cinematografica del romanzo Malavita dello scrittore Tonino Benacquista. Un boss ha una crisi di coscienza e decide, con le sue confessioni, di far arrestare la sua famiglia, almeno quella che non deceduta in regolamenti di conti e agguati, e gli affiliati al suo clan. Un film di mafia post-Soprano, in cui i malavitosi sono persone insospettabilmente normali ma capaci di perpetrare azioni truci.

Nove lune e mezza, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Al suo debutto alla regia, Michela Andreozzi racconta la storia di due sorelle quarantenni molto diverse tra loro: Modesta detta ‘Tina’ (Michela Andreozzi), un vigile urbano con una laurea chiusa nel cassetto perché rassegnata al “posto fisso”, e Livia (Claudia Gerini), una violoncellista bella e strampalata, dall’anima rock. Entrambe convivono con un compagno: Tina con Gianni, un collega con il quale tenta da anni di avere un figlio senza però risultati, e Livia con Fabio (Giorgio Pasotti), un carismatico osteopata. Una commedia ironica sulle donne e per le donne.

Un amico molto speciale, ore 21:00 Sky Cinema Family

Favola natalizia sui generis, “Un amico molto speciale” è una pellicola francese diretta da Alexandre Coffre e interpretata da Tahar Rahim e dal giovanissimo Victor Cabal. La notte di Natale, un ladruncolo da quattro soldi si aggira per i tetti di Parigi vestito da Babbo Natale con l’intento di svaligiare qualche casa. Viene però visto dal piccolo Antoine, che vuole salire sulla slitta di Santa Claus nella speranza di poter rivedere padre, ed è costretto a portarlo con sé per il resto della serata. Dalle avventure che vivranno insieme, nascerà una profonda amicizia destinata a cambiare le vite di entrambi. Un racconto adatto a tutta la famiglia, in grado di sciogliere anche il più duro dei cuori di ghiaccio.

A cena con un cretino, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Jay Roach. Un film con Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szostak, Jemaine Clement, Zach Galifianakis. Tim Conrad è un analista in ascesa all'interno di un'importante compagnia. Finisce, grazie a una sua proposta, al centro delle attenzioni del suo CEO Lance Fender il quale lo invita ad entrare a far parte di un cerchio ristretto: Si tratta di un gruppo ad alto livello che si diverte ad invitare periodicamente a cena degli individui ritenuti dei perfetti idioti e il vincitore sarà chi avrà presentato il più cretino di tutti. Remake americano del francese La cena dei cretini di Francis Veber, non riesce a convincere. Per una serata senza troppe pretese.

Un amore all'altezza, ore 21:15 Premium Cinema

Laurent Tirard dirige Jean Dujardin e Virginie Efira. Diane è un’avvenente avvocatessa di un grande studio legale. Un giorno accetta un appuntamento al buio con Alexandre, un architetto di successo. Tutto sembrerebbe premettere per il meglio, ma quando i due si incontrano lei si rende conto di una “particolarità” del suo cavaliere. Alexandre, infatti, è alto poco più di un metro e trenta, decisamente meno di lei. Nonostante questo, però, l’uomo riesce a intrigarla e a convincerla a intraprendere una relazione amorosa. Ma il timore del giudizio sociale rischierà di rovinare il loro rapporto. Scanzonato ma non troppo, Un amore all’altezza affronta con coraggio la questione della diversità e del condizionamento sociale.

A piedi nudi, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Andrew Fleming con Evan Rachel Wood, Scott Speedman, Treat Williams, Kate Burton. La "pecora nera" di una famiglia benestante incontra una giovane cresciuta in isolamento per tutta la sua vita in un istituto psichiatrico. L'uomo porta a casa la giovane per il matrimonio del fratello. L’arrivo colpirà la famiglia. Nonostante la sua instabilità mentale, Daisy finisce per affascinare la famiglia di Jay, grazie soprattutto alla sua ingenuità. Film semplice, delizioso e piacevole dove Evan Rachel Wood spicca per la sua interpretazione.

È nata una star?, ore 21:15 Premiun Cinema Comedy

Un film con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto e la regia di Lucio Pellegrini. In una mattina qualunque, Lucia riceve nella cassetta delle lettere una busta contenente un film porno. Dopo aver dato per caso un'occhiata alla copertina del video, si accorge che il protagonista della pellicola è Marco, il figlio di diciannove anni. Film leggero, ben recitato da attori che riescono a dare effervescenza.

Passion of Mind, ore 21:00 Sky Cinema Passion

La regia di Alain Berliner in un film con Demi Moore, Stellan Skarsgård, William Fichtner La doppia vita di Marty, ma chi sogna chi? Una vita (o un sogno) è quella di un’agente letteraria di Manhattan, che si veste però con strani richiami all'antica. L'altra vita è quella di una giovane vedova con due bambine, che abita nel sud della Francia in un delizioso contesto agreste da rivista di arredamento e scrive recensioni librarie per il New York Times. Una storia d’amore che si trasforma in un mystery onirico-psicoanalitico.

Film azione da vedere stasera in TV

Viking, ore 21:15 Sky Cinema +24

Su Sky Cinema +24 va in onda “Viking” film storico russo diretto da Andrei Kravchuk con Anton Adasinsky, Aleksandr Armer, Vilen Babichev e Rostislav Bershauer. Narra le vicende di un principe del Rus’ di Kiev che viene esiliato in Scandinavia, dove raduna un esercito per riconquistare le terre del padre. La pellicola di Kravchuk è fra le più costose mai prodotte in Russia, come testimoniano le imponenti ambientazioni della storia di Vladimir. I tanti hanno ribattezzato il film come il Trono di Spade russo.

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:15 Premium Cinema

Sequel-reboot di Pacific Rim diretto da Steven S. DeKnight con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny. La pellicola prosegue il racconto epico ambientato nell'universo fantascientifico creato da Guillermo del Toro e Travis Beacham nel primo film. È ambientato alcuni anni dopo le vicende del primo, in un mondo libero che non conosce i devastanti attacchi dei Kaiju, per ora. Robot giganti contro altri robot giganti, poi contro mostri giganti. Un action movie in piena regola.

Boston - Caccia all'uomo, ore 21:00 Sky Cinema Max

Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J. K. Simmons e Michelle Monaghan nel resoconto dei fatti accaduti durante la maratona di Boston il 15 aprile 2013. Il clima festivo in città è interrotto dall'esplosione di due bombe che uccidono tre persone e ne feriscono 264. In tempi rapidi la videosorveglianza permette di identificare i colpevoli, e per FBI e polizia comincia una serrata caccia all'uomo. Un film per ricordare ma anche per vivere, attraverso un potente racconto, lo straordinario coraggio dimostrato dalla città di Boston, protagonista assoluta del film

Film drammatici da vedere stasera in TV

Aquarius, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Kleber Mendonça Filho dirige Sonia Braga in “Aquarius”, film candidato ai premi Cesar. La pellicola racconta l’avvincente lotta di una donna per salvare la propria casa. E con essa la sua vita e la sua dignità Aquarius è il nome di un condominio che sta per essere demolito. L’ultimo ostacolo si chiama Clara ed è una donna che non vuole saperne di vendere il suo appartamento alla ditta di costruzioni che vorrebbe demolire il palazzo. Un ritratto di donna segnata dalla vita ma al tempo stesso vitale e arricchita dal suo trascorso.

Orizzonti di gloria, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Capolavoro cinematografico di Stanley Kubrick con Kirk Douglas, ambientato sul fronte franco-tedesco durante la Prima guerra mondiale. Due generali francesi della prima guerra mondiale ordinano, per ambizione e stupidità, un inutile attacco suicida. Quando questo fallisce, i due accusano di codardia i soldati e stabiliscono che ne vengano fucilati tre a caso come esempio per la truppa. Una perla antimilitarista contro l’imbecillità dell’uomo, in particolare contro la guerra ed il suo apparato.

Gli sdraiati, ore 20:15 Sky Cinema Uno +1

L’adattamento di Francesca Archibugi del romanzo di Serra “Gli Sdraiati”, il cui cast è guidato da Claudio Bisio nei panni di un giornalista che fatica a trovare il dialogo con il figlio adolescente. Questi non sembra intenzionato a prendere di petto la vita, limitandosi per lo più a “ciondolare” e a fare fronte comune con gli amici scriteriati. Il dialogo tra Giorgio e Tito è pressoché assente, ma si apre uno spiraglio quando il giovane si innamora. Forte di un romanzo solido e sincero, Gli sdraiati della Archibugi riesce nell’intento di restituire uno spaccato genuino dei rapporti oggi più che mai complessi tra genitori e figli.

Film fantastico da vedere stasera in TV

Il tocco del male, ore 21:15 Premiun Cinema Energy

Un film di Gregory Hoblit con Donald Sutherland, Denzel Washington, John Goodman. Muore nella camera a gas un assassino arrestato a suo tempo dal poliziotto Hobbes. L'uomo è quasi tranquillo, in realtà sa che non morirà perché darà vita a un mostro del male capace di trasferirsi di corpo in corpo. Il mostro, il male, va a occupare un sacco di persone, e arriva naturalmente agli intimi del poliziotto e poi al poliziotto stesso. Thriller dalle ambizioni metafisiche diretto da Gregory Hoblit, che sfrutta un tema usurato per riflettere sul lato oscuro dell'essere umano.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Coco, ore 20:10 Sky Cinema Family +1

Premiato agli Academy Awards come Miglior film d’animazione e per la Miglior canzone originale, “Coco” è il racconto del viaggio fantastico nel mondo dei morti di un ragazzino appassionato di musica. Film diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, mantiene l’equilibrio ideale fra momenti di pura gioia e di commozione, fra vita e morte.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il silenzio degli innocenti, ore 21:15 Sky Cinema Crime

“Il silenzio degli innocenti” è un film diretto da Jonathan Demme con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn. L'Fbi non riesce a catturare uno psicopatico, chiamato Buffalo Bill, che uccide giovani donne e poi le scuoia. Viene incaricata dell'indagine la giovane Clarice, tormentata, coraggiosa e geniale. La ragazza fa riferimento a un altro pazzo assassino, lo psichiatra Hannibal Lecter, detenuto in una situazione di massima sicurezza, letterale divoratore delle sue vittime. Un film che mantiene la tensione dal primo all’ultimo frame con scene entrate nella storia del cinema.

