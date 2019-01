Film stasera in tv da non perdere oggi sabato 19 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film azione da vedere stasera in TV

Viking, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Viking” film storico russo diretto da Andrei Kravchuk con Anton Adasinsky, Aleksandr Armer, Vilen Babichev e Rostislav Bershauer. Narra le vicende di un principe del Rus’ di Kiev che viene esiliato in Scandinavia, dove raduna un esercito per riconquistare le terre del padre. La pellicola di Kravchuk è fra le più costose mai prodotte in Russia, come testimoniano le imponenti ambientazioni della storia di Vladimir. I tanti hanno ribattezzato il film come il Trono di Spade russo.

End of Justice: nessuno è innocente, ore 21:15 Sky Cinema +24

Un film di Dan Gilroy, con Denzel Washington e Colin Farrell. Roman è un avvocato di Los Angeles che lavora nelle retrovie dei casi affidati a lui e al collega William. I due si occupano di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa in tribunale. Quando William viene ricoverato in ospedale, Roman dovrà affrontare i casi in prima persona, andando incontro a molti problemi. Ottima l’interpretazione di Denzel Washington, che per questo film ha ricevuto la candidatura come miglior attore agli Oscar e ai Golden Globe 2018.

Parker, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un film di Taylor Hackford con Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis. Parker è un ladro che segue un rigoroso codice morale non ruba mai a chi si trova in difficoltà economiche. Dopo essere stato ingannato dai suoi soci, che ritengono sia morto nel corso dell'ultimo colpo, assume un nuovo travestimento e forma un'alleanza improbabile con una donna, deciso a vendicarsi dei suoi ex compagni. Dall'incontro di due generi ben precisi, le storie di Donald Westlake con protagonista il criminale costantemente malmenato Parker e i film d'azione con Jason Statham, esce fuori un curioso ibrido.

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:15 Premium Cinema

Sequel-reboot di Pacific Rim diretto da Steven S. DeKnight con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny. La pellicola prosegue il racconto epico ambientato nell'universo fantascientifico creato da Guillermo del Toro e Travis Beacham nel primo film. È ambientato alcuni anni dopo le vicende del primo, in un mondo libero che non conosce i devastanti attacchi dei Kaiju, per ora. Robot giganti contro altri robot giganti, poi contro mostri giganti. Un action movie in piena regola.

Colombiana, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Olivier Megaton, con Zoe Saldana, Cliff Curtis, Callum Blue, Michael Vartan, Lennie James. La piccola Cataleya vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis. Al termine di un loro incontro, Don Luis manda il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Da quel momento Cataleya si trasforma in una fredda assassina pronta a vendicare la sua famiglia. Action movie con al centro Zoe Saldana, per gli amanti del genere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Amore Inaspettato, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Con Demi Moore, Alec Baldwin, Dylan McDermott e la regia di Michael Mailer, “Amore inaspettato” racconta la storia di Bill Oakland, scrittore di libri di successo, perde la moglie e la vista in un incidente stradale. Cinque anni dopo, Suzanne Dutchman è costretta a prestar servizio sociale e deve per tale ragione recarsi a far visita a Bill tre volte a settimana per leggergli qualcosa. Ben presto, tra i due, nasce una relazione sentimentale. Film delicato che colpisce per l’ottima scenografia e la colonna sonora.

Welcome to the Ryles ,ore 21:00 Sky Cinema Cult

Film diretto da Jake Scott con Kristen Stewart, James Gandolfini, Melissa Leo, Lance E. Nichols, David Jensen. La vita di Doug e Lois Riley è tragicamente cambiata dal giorno in cui la loro figlia adolescente è morta in un incidente d'auto. Sono trascorsi otto anni ma la ferita non si è rimarginata e anche la loro relazione di coppia ne ha profondamente risentito. Film drammatico e toccante sul superamento del lutto, sostenuto soprattutto dalla grande prova dei tre attori protagonisti.

Yentl, ore 21:00 Sky Cinema Classic

Film diretto e interpretato da Barbra Streisand con Amy Irving, Mandy Patinkin. Yentl, una ragazza ebrea intelligente e assetata di sapere, si traveste da uomo per poter continuare a studiare, contro le tradizioni del suo villaggio in Polonia, ai primi del '900. Ma s'innamora di Avigdor, innamorato a sua volta di un'altra, e che la crede comunque un uomo. Film molto delicato, costruito appositamente per le caratteristiche di Barbra Streisand, sia di presenza scenica sia di prestazioni canore

Wonder, ore 20:05 Sky Cinema Uno +1

Regia di Stephen Chbosky. Un film con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. La storia di Auggie Pullman, un ragazzino di dieci anni che gioca alla playstation e adora Halloween. Affetto fin dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, il bambino ha subito moltissimi interventi e cerca di nascondersi sotto un casco da astronauta. La prima grande prova da affrontare è quella della scuola. Tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio, “Wonder” è un film intelligente, appassionante e allo stesso tempo leggero. Da vedere insieme a tutta la famiglia.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il premio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Alessandro Gassman con Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis. Oreste è un personal trainer con una moglie dispotica e il sogno di aprire una palestra: sogno alla cui realizzazione mancano 15mila euro. Suo padre Giovanni gli promette quella cifra in cambio di un compito preciso: accompagnarlo in automobile a Stoccolma, dove l'anziano scrittore dovrà ritirare il premio Nobel per la Letteratura. Un film che racconta il rapporto con un padre ingombrante il cui talento e la notorietà schiacciano involontariamente quelli dei propri figli.

Lady Bird, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith. La storia di Christine McPherson, un'ambiziosa liceale di Sacramento che sogna un'esistenza diversa in una città dell’East Coast. Per accumulare i crediti extracurriculari ed essere accettata al college, decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza cambierà la sua vita sociale e privata. Un film generazionale e universale, senza retorica o sentimentalismi consolatori. “Lady Bird” ha vinto due Golden Globe e ricevuto cinque candidature ai premi Oscar.

Scusa ma ti chiamo amore, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Tratto dal libro di Federico Moccia e diretto dallo stesso autore con Raul Bova e Michela Quattrociocche. Alex non si dà pace da quando è stato lasciato dalla fidanzata. L'incontro con Niki, però, gli cambierà la vita. Peccato che lei sia più giovane di lui di vent'anni, frequenti l'ultimo anno di liceo e viva ancora con i genitori. Un film che conferma Federico Moccia come padrino di una generazione di giovanissime che coroneranno i loro sogni.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. In regia il trio si avvale della collaborazione di Morgan Bertacca. Il broker Giacomo in seguito al fallimento di un rischioso investimento cade in disgrazia. Nel frattempo la vita sua e del suo maggiodomo Giovanni si è incrociata con quella di Aldo, un venditore abusivo che viene investito mentre scappa dalla polizia. Per evitare di andare per vie legali, Giacomo offrirà ad Aldo un rimborso di 1000 euro ma per averli l'abusivo dovrà tornare il giorno dopo.. Un film sul tema del fallimento economico e personale.

La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Tre anni dopo il memorabile caos gettato fra i cani londinesi, Crudelia De Mon sembra un’altra persona. Grazie a una terapia ipnotica, Crudelia ha abbandonato la sua ossessione per i dalmata e si prodiga per la salvezza del mondo animale guadagnandosi la fama di migliore amica dei cani. Glenn Close è ancora la perfida Crudelia. Nel cast Gérard Depardieu e Alice Evans diretti da Kevin Lima.

Film thriller stasera in TV

Scomparsa, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di Heitor Dhalia con Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter e Sebastian Stan. Una giovane donna sospetta che la sorella scomparsa sia stata rapita dallo stesso serial killer che aveva tentato di rapire lei due anni prima. Una storia interessante e avvincente per una serata nel segno del thriller.

Film musical da vedere stasera in TV

La La Land, ore 21:15 Sky Cinema Hits

“La la land” di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling ha vinto 6 Premi Oscar (miglior regista, miglior attrice protagonista, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior colonna sonora, miglior canzone originale). L'aspirante attrice Mia e il pianista jazz Sebastian si incontrano a Los Angeles, dove si sono trasferiti entrambi in cerca del successo. Tra i due scatta la fatidica scintilla, ma ben presto la coppia capirà che conciliare amore e ambizioni non è semplice. Un inizio corale ed un seguito intimistico per un musical che è entrato nella storia del cinema.

Film animazione da vedere stasera in TV

Monsters & Co., ore 21:00 Sky Cinema Family

Con la regia di Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich, “Monsters & Co.” è ambientato a Mostropoli, una città abitata dagli esseri più diversi che sopravvivono grazie alle urla dei bambini opportunamente elaborate. Umorismo potente e sempre originale ed un sentimentalismo sorprendente per il film della Pixar.

