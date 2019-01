Viking, un principe alla riconquista del suo regno

Sabato 19 gennaio alle 21.15 va in onda il film storico russo diretto da Andrei Kravchuk, che narra le vicende di un principe del Rus’ di Kiev che viene esiliato in Scandinavia, dove raduna un esercito per riconquistare le terre del padre.

Sabato 19 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda la Storia. Una Storia che non ha nulla a che fare con quella che insegnano sui libri di scuola in Italia, perché riguarda una fetta di Europa che raramente si studia dalle nostre parti.



Quella narrata in Viking di Andrei Kravchuk, infatti, è una vicenda ambientata sul finire del X secolo nel Rus’ di Kiev, un regno piuttosto esteso dell’epoca che comprendeva parti dell’Ucraina, della Russia occidentale, della Polonia e dei Paesi Baltici.



La pellicola di Kravchuk è fra le più costose mai prodotte in Russia, come testimoniano le imponenti ambientazioni della storia di Vladimir (Danila Kozlovsky), giovane principe che alla morte del padre Svjatoslav I viene costretto all’esilio per sfuggire al fratello maggiore Yaropolk, che già aveva assassinato il loro altro fratello Oleg.



Rifugiatosi nelle fredde terre della Scandinavia, Vladimir viene però convinto dall’anziano capo guerriero Sveneld a radunare un esercito per sconfiggere il fratello e prendere il controllo del Rus’ di Kiev, sul quale nel frattempo ha messo gli occhi l’Impero bizantino.