Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 14 gennaio

Film biografici da vedere stasera in tv

Tutti i soldi del mondo, ore 21:15 Sky Cinema Uno e 21:45 Sky Cinema Hits HD

In prima visione tv su Sky Cinema Uno alle 21:15 e su Sky Cinema Hits HD alle 21:45, “Tutti i soldi del mondo”, il film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III. Il 10 luglio 1973 il miliarsario Paul Getty III viene rapito a Roma a piazza Farnese dalla 'ndrangheta che chiede un riscatto di 17 milioni di dollari. Da qui parte una lunga trattativa. Interpretato da Christopher Plummer (nel ruolo che inizialmente era di Kevin Spacey), il film è stato girato in Italia e vede tra i protagonisti anche Mark Wahlberg e Michelle Williams.

Yves Saint Laurent, ore 21:14 Premium Cinema

Su Premium Cinema alle 21:14 “Yves Saint Laurent”, per la regia di Jalil Lespert. Un film con Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Lebon, Laura Smet, Marie de Villepin. La storia di Yves Saint Laurent, dall'inizio della sua carriera nel 1957, a soli 21 anni, all'incontro con il suo partner Pierre Bergé.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Drone - Scegli il tuo nemico, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Jason Bourque, “Drone - Scegli il tuo nemico” è un film del 2017 con Sean Bean, Mary McCormack, Joel David Moore, Patrick Sabongui, Sharon Taylor. Quando un imprenditore di droni militari incontra un imprenditore pakistano dagli intenti misteriosi, le ideologie delle due parti si scontrano con delle conseguenze tragiche. La guerra al terrorismo sullo sfondo di questa pellicola canadese ad alta tensione.

Film thriller da vedere stasera in tv

Limitless, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Neil Burger. Un film con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Andrew Howard, Johnny Whitworth. Eddie Morra è uno scrittore in crisi, incapace di cominciare il romanzo che gli è stato commissionato. Quando la fidanzata decide di lasciarlo, incontra per caso Vernon, il fratello della donna con cui è stato sposato molti anni prima. Questi, ex-spacciatore, gli offre un farmaco in grado di aumentare le capacità dei recettori neuronali ed attivare tutte le aree del cervello. Un film con una sceneggiatura originale e avvincente e un cast spettacolare. Da vedere.

Doppia colpa, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Un film di Simon Kaijser con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp, Jamie Kennedy, Freya Tingley, Carlo Rota. Evan Birch è un padre di famiglia e uno stimato professore di filosofia in un prestigioso college. Quando una studentessa di nome Hannah scompare, sua moglie comincia a nutrire dei dubbi. Il detective Malloy lo ritene coinvolto nel caso e le prove raccolte sembrano dargli ragione. Un thriller cupo e avvincente con un cast di grande rilievo.

The code, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Un film di Mimi Leder. Con Morgan Freeman, Antonio Banderas, Radha Mitchell, Robert Forster, Rade Serbedzija. Keith è un uomo anziano e determinato e uccide qualcuno in un bagno turco. Gabriel è un rapinatore esperto. I due si incrociano su un vagone della metropolitana di New York su cui Gabriel sta compiendo una rapina. Keith gli propone il furto di due uova Fabergé. Un film che parte bene ma che si regge soprattutto grazie all’interpretazione della coppia Freeman-Banderas.

Film commedia da vedere stasera in tv

40 sono i nuovi 20, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Commedia sentimentale per la regia di Hallie Meyers-Shyer, con Reese Witherspoon, Michael Sheen, Candice Bergen, Lake Bell, Nat Wolff, Pico Alexander. L’amore tra una quarantenne fresca di divorzio e un aspirante regista ventisettenne. Da vedere perché, a dispetto del titolo, il film racconta il viaggio interiore di una donna che mette in discussione la propria vita, tra incertezze e colpi di testa.

Io c’è, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Alessandro Aronadio. Un film con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Giulia Michelini, Massimiliano Bruno. Per risollevare le sorti di un bed & breakfast in via del fallimento, un gruppo di amici decide di fondare una nuova religione. Una commedia divertente e originale con una buona idea di partenza che però si perde nel corso della storia.

Bianco Natale, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Su Sky Cinema Classic, va in onda “Bianco Natale”, una commedia musicale del 1954 di Michael Curtiz, con Dean Jagger, Bing Crosby, Rosemary Clooney, Danny Kaye, Vera-Ellen. Due reduci di guerra, che oggi sono artisti di varietà, capitano in un albergo di montagna tirato avanti dal loro ex generale. I due organizzano uno spettacolo, rilanciando la locanda e guadagnandosi, oltre alla gratitudine del loro ex comandante, anche l'affetto di due belle ragazze.

Ricomincio da ieri, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ron Oliver con Autumn Reeser, Antonio Cupo, Shawn Roberts, Ali Liebert, Christine Willes, Sergio Osuna, Nelson Wong, Kwasi Thomas, Jay Brazeau. Jaclyn è una giovane architetto che, sull'altare con il fidanzato, nutre dei dubbi sul futuro che l'attende. Rivivrà il giorno delle sue nozze più e più volte fino a quando, con l'aiuto del fratello del fidanzato, non comincerà ad affrontare le sue più grandi paure e a scoprire ciò che vuole veramente. Una commedia gradevole per una serata senza troppe pretese.

L’isola delle coppie, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Diretto da Peter Billingsley, un film con Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau, Faizon Love, Kristin Davis, Malin Akerman. Quattro coppie decidono di passare le vacanze nello stesso villaggio di una sperduta isola tropicale. Mentre una di queste è là per lavorare sul proprio matrimonio, le altre si trovano costrette a partecipare a bizzarre sessioni di terapia di gruppo. Un film da vedere per trascorrere una serata piacevole senza troppi pensieri.

Air Bud 2 - Eroe a 4 zampe, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Regia di Richard Martin con Gregory Harrison, Cynthia Stevenson, Kevin Zegers, Nora Dunn, Tim Conway, Dick Martin. Josh è un bambino solitario e profondamente triste. Vive con la madre vedova, a cui procura qualche preoccupazione, e con il suo cane che è abilissimo nell'attività sportiva. Sequel del primo film ma, a differenza di “Air Bud”, è stato un flop al botteghino. Per una serata senza pretese.

Film d’azione da vedere stasera in tv

L’alba della libertà, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film di Werner Herzog con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies. La storia vera di Dieter Dengler, pilota della U.S Air Force, americano di origini tedesche, abbattuto e catturato in Laos durante la guerra del Vietnam. Dengler riesce ad organizzare la sua fuga e quella di un gruppo di prigionieri. Basato su un documentario del 1977 dello stesso Herzog, il film si basa soprattutto sul concetto di libertà, anche in senso metaforico.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Maria Maddalena, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Regia di Garth Davis, film del 2018 con Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Shira Haas. Maria di Magdala è una fervente religiosa che fatica all'idea di doversi sposare. Poco accettata nella sua famiglia patriarcale, abbandonerà quest'ultima per seguire Gesù di Nazareth e farsi apostola tra gli apostoli accanto a lui. Imparerà il significato dell'amore e sceglierà di soccorrere gli oppressi, aprendo al dialogo con le donne e all'accoglienza degli ultimi. Le performance della Mara e di Phoenix spingono oltre i limiti la storia più famosa del mondo.

Film western da vedere stasera in tv

La collina degli stivali, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Giuseppe Colizzi. Con Bud Spencer, Glauco Onorato, Terence Hill, Woody Strode. Un pistolero ferito viene ospitato, curato e adottato dagli artisti di un circo. Con il loro aiuto fa fuori una banda di fuorilegge che volevano impossessarsi della sua concessione per una miniera d'oro. Film del 1969 con la coppia Bud Spencer - Terence Hill che chiude la trilogia avviata da “Dio perdona… io no!”.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Cars 3, ore 21:00 Sky Cinema Family

Terzo capitolo della saga di “Cars”, diretto da Brian Fee. Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, un'auto da corsa di ultima generazione allenata su simulatori di gara avanzatissimi. Il consenso generale è che per Saetta sia arrivata l'ora di appendere i pneumatici al chiodo e ritirarsi in buon ordine, andando a raggiungere le vecchie glorie del passato. Un film che riesce a emozionare con intelligenza sia i più piccoli, a cui è rivolto, che i più grandi. Consigliato per tutta la famiglia.

