Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 11 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 11 gennaio, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’ultima discesa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, arriva “L’ultima discesa”, film con Josh Hartnett e Mira Sorvino per la regia di Scott Waugh. Un ex giocatore di hockey si appresta ad un fuoripista sullo snowboard alla ricerca di adrenalina, ma resterà in balia di una grande tempesta invernale tra le montagne della Sierra Nevada. Tratto dall’autobiografia “Crystal Clear”, basata sulla storia vera di Eric LeMarque. Consigliato agli amanti dei film incentrati sulla lotta tra uomo e natura. Buone le prove di Hartnett e della Sorvino.

Wonder, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Stephen Chbosky. Un film con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. La storia di Auggie Pullman, un ragazzino di dieci anni che gioca alla playstation e adora Halloween. Affetto fin dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, il bambino ha subito moltissimi interventi e cerca di nascondersi sotto un casco da astronauta. La prima grande prova da affrontare è quella della scuola. Tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio, “Wonder” è un film intelligente, appassionante e allo stesso tempo leggero. Da vedere insieme a tutta la famiglia.

The Beach, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Diretto da Danny Boyle con Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Tilda Swinton, Guillaume Canet, Hélène De Fougerolles. Richard è un turista americano in cerca di avventure nell’esotica Thailandia. In un alberghetto di Bangkok fa la conoscenza di un mezzo folle che gli parla di un'isola segreta e paradisiaca e gli fa dono di una mappa del posto. “The Beach” resta una pellicola affascinante, un thriller ricco di suspense e di avventura con critiche alla società moderna e spunti di riflessione.

Il filo nascosto - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Paul Thomas Anderson in prima visione TV, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Camilla Rutherford. Reynolds Woodcock è un rinomato sarto al centro della moda britannica nella fascinosa Londra anni '50. Una cameriera, Alma, ne resta sedotta e lo segue nella sua attività, diventando la sua musa. Nonostante la tenacia della giovane donna, Reynolds ha difficoltà a impegnarsi seriamente, questo la spingerà a trovare un rimedio. Un magnifico Daniel Day-Lewis nei panni di uno stilista senza concessioni e devoto alla sua arte. Il film, assolutamente da vedere, ha ottenuto sei candidature e vinto un Premio Oscar.

Little Children, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Todd Field, un film con Kate Winslet, Patrick Wilson, Sadie Goldstein, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley. Una storia di coppie sposate e frustrate dalla routine, famiglie apparentemente perfette che nascondono dei segreti. Un’ottima sceneggiatura e grandi interpretazioni da parte di Kate Winslet e Jackie Earle Haley. I tratti emotivi dei personaggi vengono indagati con cura, in un racconto dal retrogusto amaro.

Il sole a mezzanotte – Midnight sun, ore 20:25 Sky Cinema +1

Regia di Scott Speer. Un film con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Suleka Mathew. Orfana di madre, la diciassettenne Katie è affetta da Xeroderma Pigmentoso, una rara patologia genetica che causa ipersensibilità alla luce del sole. Costretta a un'esistenza ritirata e oscurata dietro vetri speciali, sotto alla sua finestra passa sempre Charlie, il ragazzo con lo skate che le ha rubato il cuore alle elementari. Un classico teen-movie sentimentale che sicuramente piacerà agli animi più sensibili e romantici.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Johnny Depp torna nei panni dello strambo pirata Jack Sparrow per il quinto capitolo della saga Disney “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”. Nel film, diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg, i buoni si dovranno battere con il terribile capitano Salazar, detto El Matador del Mar, in cerca della sua vendetta. L’obiettivo è recuperare il Tridente di Poseidone per liberare Will dalla sua maledizione. Cameo di Paul McCartney nei panni dello zio pirata di Jack Sparrow. Il film funziona e porta avanti la storia della saga. Magistrale l’interpretazione di Javier Bardem nelle vesti di villain, sorretta da notevoli effetti speciali.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Coco, ore 21:00 Sky Cinema Family

Spettacolare film d’animazione targato Disney Pixar. “Coco”, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina, racconta la storia di Miguel, un ragazzino messicano che sogna di diventare un grande musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni. Il giorno dei morti, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Un’avventura che è molto più di un film da vedere in famiglia, una vera e propria immersione in un’altra cultura. Divertente senza mancare di profondità, la Pixar ha fatto centro ancora una volta. Il film ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar e un Golden Globe.

Strange Magic, ore 20:15 Sky Cinema Family +1

Regia di Gary Rydstrom, con Alan Cumming, Maya Rudolph, Evan Rachel Wood, Meredith Anne Bull, Elijah Kelley. Il film è nato da un soggetto di George Lucas ed è ispirato allo shakespeariano “Sogno di una notte di mezza estate”, con canzoni popolari degli ultimi 60 anni. Le esilaranti disavventure di un gruppo di goblin, elfi, fate e folletti.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Recall, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Mauro Borrelli, con RJ Mitte, Wesley Snipes, Jedidiah Goodacre, Vicellous Shannon, Graham Shiels. Durante un weekend in riva al lago, la giornata di un gruppo di amici viene sconvolta dall’arrivo di una navicella spaziale che li rapisce e dichiara guerra al pianeta Terra. L’unica loro speranza è uno strano cacciatore. Dinamiche improbabili, effetti speciali e una suggestiva cura per le scenografie aliene, fanno da collante ad un cast popolato da star del piccolo schermo.

L’uomo del giorno dopo, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Kevin Costner dirige e interpreta un film con Will Patton, James Russo, Larenz Iate, Olivia Williams, Tom Petty. Stati Uniti, 2013, il Paese è uscito stravolto da una guerra nucleare. La confusione regna in un mondo privo di ordine, leggi e stati. Tratto dal libro di David Brin. La parabola dei classici grandi temi risulta un po’ troppo scontata e piena di buoni sentimenti americani. Un film decoroso, quasi tre ore di durata.

Film commedia da vedere stasera in TV

Lezioni di cioccolato, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Commedia romantica diretta da Claudio Cupellini, con Luca Argentero, Violante Placido, Neri Marcorè e Hassani Shapi. Insensibile e senza scrupoli, Mattia è un cinico imprenditore che si ritrova improvvisamente a far fronte ai ricatti di uno sfortunato operaio egiziano, caduto da un tetto e costretto al gesso dalla vita in su. Ragione del ricatto, un concorso da cioccolataio da frequentare sotto mentite spoglie. Film da vedere per tempi comici, con una sceneggiatura e un cast degni di essere applauditi.

Crazy Night – Festa col morto, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Lucia Aniello. Un film con Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Demi Moore, Ty Burrell, Jillian Bell. Cinque amiche dai tempi del college si ritrovano dopo 10 anni per un weekend scatenato a Miami. I loro momenti di follia prendono una piega tragica quando per errore uccidono uno spogliarellista. Una commedia leggera, per una serata senza troppe pretese.

Matrimonio alle Bahamas, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Claudio Risi. Un film con Max Cavallari, Bruno Arena, Biagio Izzo, Lucrezia Piaggio, Enzo Salvi, Anna Maria Barbera. I preparativi del matrimonio dei futuri sposi Bob e Valentina tra gag e scontri tra famiglie molto diverse tra loro. Classico cinepanettone per trascorrere una serata senza troppe pretese.

Film western da vedere stasera in TV

Verso il sud, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Jack Nicholson dirige e interpreta un western con John Belushi e Danny DeVito. Un fuorilegge evita il patibolo grazie a un matrimonio combinato con la proprietaria di una miniera d'oro. La coppia, però, dovrà affrontare gli ex complici del bandito, attratti dal prezioso metallo. Una commedia western con un cast che nasconde grandi attori, per un venerdì da duri.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Blu profondo 2, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Darin Scott con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Nathan Lynn, Kim Syster, Jeremy Boado, Adrian Collins, Cameron Robertson, Darron Meyer. Dei ricercatori vengono convocati in una base subacquea dove si sta testando sugli squali toro un nuovo farmaco. La situazione precipita in fretta. Il film è uscito direttamente in Home Video. Seguito del fortunato “Blu profondo” è altrettanto divertente, seppur con un cast del tutto rinnovato.

Collateral, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di Michael Mann, con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill. Los Angeles, atmosfera sincopata. Max, tassista modello, compie una corsa con un procuratore donna che avrebbe dovuto discutere un caso in tribunale la mattina successiva. Immediatamente dopo, un nuovo cliente, Vincent, che gli fa una proposta allettante, accompagnarlo per l'intera notte in cambio di 700 dollari. Un riuscito action movie con un’ottima sceneggiatura. Michael Mann si conferma ancora una volta tra i migliori registi d'azione.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv