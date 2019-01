Il 2019 sarà un anno cruciale per il destino dell’Europa: elezioni a maggio e Brexit alle porte. Proprio mentre le fondamenta della coesione del Vecchio Continente sembrano traballare, un viaggio speciale ha inseguito via mare, tra Grecia e Turchia, il mito di fondazione di Europa, tra leggende di ieri e paure di oggi: è il film- documentario Alla Ricerca di Europa, realizzato dal regista Alessandro Scillitani insieme a Piero Tassinari, storico e professore all’Università di Cardiff scomparso nel 2017 e allo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Il film sarà presentato in prima assoluta a Trieste, Bruxelles, Genova e Reggio Emilia, alla presenza del regista, dal 22 al 30 gennaio. Numerose altre proiezioni seguiranno in tutta Italia.



«Conobbi Piero Tassinari qualche anno fa, a casa di Paolo Rumiz. Parlammo di viaggi in mare, di fari, di meraviglie perdute» racconta il regista Alessandro Scillitani «Un giorno Piero mi propose una idea. Lui, che da Trieste era andato a vivere in Galles, sentiva l'esigenza di raccontare ai suoi studenti cos'è l'Europa, quello che perderanno una volta completata la Brexit. Mi scrisse: "Voglio raccontare una storia, ma devo farlo presto. Ho ripreso la chemioterapia, ho poco tempo". Così siamo partiti, a bordo della mitica nave Moya. Con noi c'era anche Paolo Rumiz. Come mio solito, ho cercato di farmi trasparente, volevo innanzi tutto raccontare quello che accadeva su quella barca, simbolicamente tramutata nel toro che porta Europa, e nelle varie isole che abbiamo raggiunto: mi sono incantato a raccogliere le storie, i racconti, le idee di Piero. E poi, senza censure, ho ascoltato le parole delle persone. Quasi nessuno, purtroppo, sa evocare il mito. Tutti, davanti alla parola Europa, parlano di banche e di paure. Così il viaggio si è dipanato fra magia e disincanto. Poi, come a volte accade, qualcosa di inaspettato è accaduto: tornando in aereo, alla fine del viaggio, un bambino seduto proprio davanti a noi stava leggendo un piccolo libro sul Mito di Europa. E allora che viaggi, il sogno di Europa, tramite le parole antiche pronunciate dalla voce di un bambino».



Alla Ricerca di Europa (Italia, 2019, 63’). Da un'idea di Piero Tassinari. Voce fuori campo: Paolo Rumiz. Regia, fotografia, riprese e montaggio: Alessandro Scillitani. Con: Paolo Rumiz, Piero Tassinari, Lorenzo Buchler, David Hugues, Maria Grazia Moratti, Irene Zambon e Alessandro Scillitani. Musiche di Alessandro Scillitani arrangiate ed eseguite con Stefano Ferrari.



Calendario delle prime proiezioni: martedì 22 gennaio, ore 18, Trieste (Trieste Film Festival); lunedì 28 gennaio, ore 20, Bruxelles (Festival Italia in Doc); martedì 29 gennaio, ore 21, Genova (rassegna cinematografica I viaggi di Rumiz); mercoledì 30 gennaio, ore 19 e ore 21, Reggio Emilia (Cinema Rosebud).



Alessandro Scillitani è autore di documentari, musicista e cantante. Delle sue opere cura sceneggiatura, regia, montaggio e musiche. Dal 2011 collabora con il noto scrittore e giornalista Paolo Rumiz, con cui ha realizzato numerosi film. Nel 2013 ha fondato la società di produzione Artemide Film, con la quale realizza numerose opere, molte delle quali sono state distribuite in edicola con la Repubblica e trasmesse su LaEffe TV. Ha partecipato a numerosi Festival e rassegne, tra cui Festival della Mente, Festivaletteratura, Sponz Fest, La Luna e i Calanchi, Film Festival della Lessinia, Mostra del Cinema di Venezia. È fondatore e direttore artistico del Reggio Film Festival, concorso internazionale per cortometraggi.