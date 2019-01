Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 2 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Avengers: Infinity war, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Joe Russo, Anthony Russo. Un film con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Uno dei migliori film della serie Marvel, da vedere assolutamente se siete fan dei supereroi.

Point Break - Punto di rottura, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Kathryn Bigelow. Un film del 1991 con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey, John C. McGinley, James Le Gros. Una banda di malviventi spadroneggia nelle rapine in banca indossando le maschere di Carter, Reagan, Nixon e Johnson. L’agente Angelo Pappas ritiene che si tratti di surfisti che in questo modo si finanziano le escursioni. Il giovane agente Johnny Utah dà credito alla teoria del collega e si fa allenare per il surf dall’esperta Tyler, che lo introduce nell'ambiente. Qui conosce Bodhi, surfista esperto in attesa dell'onda perfetta, che è anche il capo della banda. Un film che è diventato un cult e un manifesto per gli appassionati di surf.

2 Fast 2 Furious, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di John Singleton. Un film con Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Devon Aoki, Michael Ealy. Brian ha la velocità nel sangue e per questo è stato esonerato dall'FBI ed è stato costretto a riciclarsi come criminale al servizio del boss di Miami Carter Verone. Coadiuvato dall'altra infiltrata Monica, agisce sotto copertura per sventare un traffico di denaro sporco. Sequel del film che ha lanciato Vin Diesel, è la pellicola perfetta per gli amanti dell’adrenalina.

Film commedia da vedere stasera in tv

I delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani, ore 21:15 Sky Cinema +24

Con Filippo Timi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali ed Enrica Guidi. Rivediamo il dodicesimo film della serie targata Sky, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Massimo scompare in Argentina, mentre l'omicidio di un latitante sconvolge le confortevoli strade di Pineta. La regia è sempre di Roan Johnson.

I pinguini di Mr Popper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Mark Waters, con Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Philip Baker Hall, Angela Lansbury. Tom Popper è un padre assente per i suoi due figli. La sua principale preoccupazione è il suo lavoro come agente immobiliare di lusso e la possibilità di diventare il quarto presidente della società più importante di Manhattan. Una commedia molto divertente che apprezzeranno sia gli adulti che i più piccoli.

(500) giorni insieme, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Marc Webb. Un film con Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Clark Gregg, Minka Kelly, Matthew Gray Gubler. Tom ha una laurea da architetto ma lavora presso un editore di biglietti augurali. Un giorno viene assunta come segretaria del suo capo Summer, di cui Tom si innamora timidamente. Il film racconta i 500 giorni della loro storia d’amore. Una commedia romantica ben riuscita per trascorrere una piacevole serata.

Cambia la tua vita con un click, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Frank Coraci. Con Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Henry Winkler, David Hasselhoff. La vita di Michael è divisa tra una moglie e due figli, i genitori da accontentare e un lavoro pressante. Quello di cui ha bisogno è un telecomando con cui manipolare la realtà mettendo in pausa, andando avanti veloce e rivedendo le scene fondamentali della sua vita. Michael imparerà a sue spese che la soluzione ai suoi problemi non è il magico telecomando, ma stare di più con la famiglia e sacrificare il lavoro. Una commedia rassicurante con un buon ritmo ma con attori poco consistenti (Christopher Walken a parte).

Il medico della mutua, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film del 1968 diretto da Luigi Zampa con Alberto Sordi, Evelyn Stewart, Bice Valori, Sara Franchetti, Nanda Primavera, Ida Galli. Il protagonista è un giovane dottore, deciso a (quasi) tutto per fare soldi e carriera. Circuisce la vedova di un collega per poter mettere le mani sullo stock di mutuati della buonanima. Lascia la dolce fidanzata per sposare la figlia di un pezzo grosso. Un film diventato un cult, con uno straordinario Alberto Sordi.

Moglie e marito, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Simone Godano. Un film con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu, Gaetano Bruno. Sposati da molti anni, Andrea è un neurochirurgo, Sofia lavora in televisione. Hanno due figli piccoli e, non potendone più l'uno dell'altra, decidono di andare in terapia di coppia. A causa di un esperimento scientifico, Andrea entrerà nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti tragicomici. Una commedia gradevole con una sceneggiatura molto convincente, che costringe a interrogarsi sui ruoli all’interno della coppia.

The Mask - Da zero a mito, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Chuck Russell. Con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck. Stanley, un impiegato di banca sfortunato, trova per caso un oggetto di legno che galleggia sull'acqua. Si tratta di un'antica maschera voodoo che trasforma completamente il possessore e gli permette di essere ciò che vuole. Un film dai grandi effetti speciali che si avvale della straordinaria capacità mimica di Jim Carrey.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek terzo, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Terzo capitolo della serie dedicata all’orco verde, per la regia di Raman Hui, Chris Miller. Alla morte di Re Harold, suocero di Shrek e padre di Fiona, bisogna trovare un erede al trono. Dopo il rifiuto di Shrek, insieme al Gatto con gli stivali e al logorroico Ciuchino, i tre eroi partono per una nuova avventura, proprio mentre il Principe Azzurro è pronto a meditare vendetta per riprendersi il regno perduto insieme agli altri cattivi. Uno dei film d’animazione più politicamente scorretti e irriverenti del grande schermo.

Emoji - Accendi le emozioni, ore 20:30 Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2017 diretto da Tony Leondis, “Emoji - Accendi le emozioni” ha come protagonista Gene (doppiato da Tiziano Ferro) e le altre emoji che popolano il cellulare di Alex, un liceale che pensa solo allo smartphone. Un film colorato e divertente che piacerà molto ai più piccoli e che farà riflettere gli adulti sull’interferenza della tecnologia nei rapporti umani.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Chiamami col tuo nome, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Luca Guadagnino. Un film con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel. Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Quando arriva Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario, Elio ne viene immediatamente attratto. Basato sull’omonimo romanzo di André Aciman, nonostante qualche stereotipo e qualche cliché, il film è una delicata e sensibile storia d’amore.

La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Su Sky Cinema Uno +1 alle 20:20, rivediamo “La ruota delle meraviglie” di Woody Allen. Con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore. Ginny ha un figlio di dieci anni con una tendenza per la piromania e ha sposato in seconde nozze Humpty che lavora nel Luna Park di Coney Island. La donna è insoddisfatta del suo matrimonio e trova nel bagnino Mickey un uomo colto che la comprende. Un giorno arriva Carolina, figlia di Humpty e fuggita dall'entourage del marito mafioso. Quando Mickey ne fa la conoscenza, Ginny avverte il pericolo. Un film con l’ottima fotografia di Vittorio Storaro e interpreti straordinari come Kate Winslet e Jim Belushi. Woody Allen si conferma un grande regista.

Codice d’onore, ore 21:15 Sky Cinema Max +1

Regia di Rob Reiner. Un film del 1992 con Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Kevin Pollak. Due marines della base militare USA di Guantanamo a Cuba sono deferiti al tribunale militare per l'omicidio di un commilitone. Lo difendono tre avvocati, che si convincono che fu applicato il “codice rosso”, la norma non scritta che impone dure correzioni fisiche ai compagni che sbagliano. Una storia d’onore con degli interpreti straordinari.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Dunkirk, ore 21:15 Premium Cinema +24HD

Con la regia di Christopher Nolan e un cast composto da Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy, Cillian Murphy e Tom Hardy, Dunkirk è un film perfetto per chi ama le pellicole d’azione. Nel maggio del 1940, sulla spiaggia di Dunkirk, 400mila soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L'impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”, una promessa per l’avvenire di una futura liberazione del continente.

Film polizieschi da vedere stasera in tv

Guardia del corpo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Mick Jackson. Un film con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Robert Wuhl, Debbie Reynolds. Il detective Frank Farmer accetta l'incarico di proteggere la rockstar Rachel Marron. Lui è un ex del servizio segreto che era assente quando Reagan subì l'attentato. La diva non è un personaggio facile e il detective deve adeguarsi a stupide difficoltà. La cantante non lo sa, ma è stata minacciata di morte da un maniaco. Una storia romantica guarnita dalle performance canore della grande e indimenticata Whitney Houston.

