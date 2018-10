Vampiretto, l'amicizia col vampiro è su Happy Halloween

Appuntamento, in prima tv, su Happy Halloween (canale 304 della piattaforma Sky) martedì 30 ottobre alle 21.15 - Animazione basata sulla saga letteraria omonima firmata dalla scrittrice tedesca Angela Sommer-Bodenburg. Rudolph Sackville-Bagge sta per compiere 13 anni per la trecentesima volta! Questo perché è un vampiro che vive in Transilvania. Ma la sua esistenza viene disturbata dal perfido Rookery, un cacciatore di vampiri che è riuscito a fare prigioniera quasi tutta la sua famiglia. Disponibile On Demand nella collezione HALLOWEEN

Sono passati quasi 40 anni da quando dalla fantasia della maestra elementare tedesca Angela Sommer Bodenburg, poi diventata scrittrice e pittrice a tempo pieno, nacque la storia di amicizia tra un bambino e un piccolo vampiro. I "mostri succhiasangue" non erano così di moda e nemmeno i festeggiamenti di Halloween, ma quella storia conquistò il pubblico tanto da trasformarsi in una saga da 20 milioni di copie ed è stato tradotto in oltre 30 lingue e poi in una serie di adattamenti per teatro, radio, cinema e tv. Ultimo in ordine di tempo è stato il film Vampiretto del 2017, diretto da Richard Claus e Karsten Kiilerich



La storia raccontata da questa piccola perla d’animazione e che si potrà vedere alle 21.15 su Happy Halloween (canale 304 della piattaforma Sky)

è quella del piccolo vampiro Rudolph Sackville-Nagge che nel giorno del suo 13/o compleanno rimane isolato dal resto della sua famiglia quando il suo clan viene attaccato da uno spietato cacciatore di vampiri che dispone di un terribile camion superaccessoriato per cui i registi si sono ispirati molto al film in live action, Il mio amico vampiro, diretto da Uli Edel nel 2000 mentre nei libri della Sommer Bodenburg i cacciatori sono il guardiano del cimitero e il giardiniere. Per scappare Vampiretto si rifugia in un hotel dove incontra l'umano Tony, un bambino decisamente fissato con i vampiri, che lo aiuta a salvare sé stesso e la sua famiglia.

Vampiretto è un film decisamente divertente, adatto ai bambini che credono che anche i vampiri, in fondo non sono poi così cattivi. Una storia che vuole anche insegnarsi che si può e si deve superare i pregiudizi su chi è diverso da noi. Se si travalicano queste recondite paure, si può costruire qualcosa insieme e collaborare per degli obiettivi comuni. E magari trovare dei nuovi amici.