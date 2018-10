Lord Voldemort, il cattivo di Harry Potter in timelapse

Un artista americano mostra in un video su YouTube come creare una scultura ispirata al personaggio immaginario della saga di J. K. Rowling. Aspettando l’arrivo del secondo spin-off nelle sale atteso per il 15 novembre 2018

Mentre i fan di Harry Potter sono in trepidante attesa del secondo spin-off della saga fantasy, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, atteso nelle sale il prossimo 16 dicembre, un video in timelapse mostra come nasce l’acerrimo nemico del maghetto più famoso del grande schermo.



Lord Voldemort in timelapse

Quasi tre minuti di video in timelapse per vedere prendere vita la maschera di Lord Voldemort: a creare con le sue mani, i giusti materiali e una buona dose di abilità l’antagonista del magico Harry è l'artista americano Steven Richter. Si parte con un busto in argilla che viene plasmato, modellato, verniciato, per arrivare al malefico Voldemort, personaggio nato dalla creatività di J. K. Rowling. Le reazioni dei fan al video, che conta online quasi 80 mila visualizzazioni in due giorni, sono entusiastiche: “Il tuo miglioramento dalla prima scultura video è sorprendente, come l'attenzione per i dettagli dell'anatomia e della struttura facciale. Non sto dicendo che le tue sculture precedenti non erano già fantastiche, continua così”, mentre altri consigliano i protagonisti delle prossime trasformazioni, dal Pinguino di Batman Returns al Lon Chaney de Il fantasma del castello. A ben guardare, il lavoro di Steven Richter parte da un busto con le sembianze di Michael Meyers dell’horror Halloween, così un utente ipotizza la storia che lo ha portato fin lì: “Michael Meyers è Voldemort che indossa una maschera per coprirsi la faccia dopo essere stato sconfitto da Harry”. Il busto è in vendita su Etsy.







Michael Meyers e Venom in timelapse

La vena artistica dello scultore americano si era già notato qualche settimana fa in un altro video in cui riproduceva proprio Michael Myers, il personaggio fittizio protagonista della saga di Halloween, creato da John Carpenter e Debra Hill. E anche Venom è caduto vittima del genio creativo (e delle mani) di Steven Richter il mese scorso, conquistando oltre 4 milioni e 400 mila click su YouTube. Fra gli “incredibile” e i “non riesco a smettere di guardarlo” degli utenti, spunta un suggerimento: “Vogliamo vedere anche la versione di Carnage”. Che l’artista si cimenti nel mondo dei comics con le sue sculture in timelapse?



Lord Voldemort in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald?

Intanto il final trailer di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald mostra un forte richiamo al personaggio di Lord Voldemort: ecco Credence con il volto di Ezra Miller, sussurrare il nome “Nagini” al nuovo personaggio interpretato da Claudia Kim, che poi vediamo trasformarsi in un serpente. I fan più attenti non potranno fare a meno di capire che il film svelerà le origini del serpente di Lord Voldemort ucciso da Neville Paciock durante la battaglia di Hogwarts: si chiamava proprio Nagini... e non è di certo una casualità.



