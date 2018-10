Film al cinema questa settimana, in uscita dal 25 al 30 ottobre 2018

Ecco il calendario dei film in uscita questa settimana, dal 25 al 30 ottobre 2018. Film drammatici, commedie divertenti o romantiche, thriller e film di fantascienza per piangere, sognare, ridere o riflettere. Vediamo quali sono le prossime uscite nei cinema italiani.

Film in uscita giovedì 25 ottobre 2018

Disobedience

Diretto da Sebastián Lelio, con Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Cara Horgan, Mark Stobbar. Ronit, figlia del rabbino capo della comunità ebraico ortodossa di Londra, torna da New York, dove vive da lungo tempo, nella capitale britannica per i funerali del genitore. Qui ritrova Dovid, studioso della Torah, ed Esti di cui era amica e scopre che i due ora si sono sposati. Un film drammatico molto intenso, ben diretto e ben interpretato.

Euforia

Film diretto e interpretato da Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Andrea Germani. Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell'ombra. Ancora un’ottima prova di Valeria Golino, che si cimenta, dopo “Miele”, di nuovo con la malattia. Bravissimi Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, perfettamente a loro agio nei rispettivi ruoli.

Halloween

Regia di David Gordon Green. Un film con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Haluk Bilginer, Virginia Gardner. Da 40 anni Laurie Strode si prepara per il ritorno di Michael Myers, lo psicopatico che ha massacrato i suoi amici durante la notte di Halloween del 1978. Per tutti quegli anni Laurie è rimasta chiusa in casa, imponendo la stessa reclusione anche alla figlia Karen, con l'intento di proteggerla dall'inevitabile ricomparsa del mostro. David Gordon Green riprende “Halloween” di Carpenter di 40 anni fa e lo rende contemporaneo. Il film ha incassato negli USA 77,5 milioni di dollari.

Uno di famiglia

Tanti i film italiani in uscita questa settimana, “Uno di famiglia” è una commedia di Alessio Maria Federici con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Moise Curia, Massimo De Lorenzo. Luca è un ex attore diventato insegnante di dizione: un precario del nostro tempo che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti. Uno di questi è Mario Serranò, un bel ragazzo che cerca di togliersi l'accento calabrese. Un giorno, in uscita da casa sua, Mario viene quasi investito da un'auto in corsa. Una bella commedia spassosa e divertente che tiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

7 sconosciuti a El Royale

Regia di Drew Goddard. Un film con Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman. Anni Sessanta. Un uomo affitta una stanza all'hotel El Royale nascondendo una borsa voluminosa sotto le assi del pavimento. Pochi attimi dopo viene ucciso da un altro uomo, la cui identità rimane misteriosa. Dieci anni dopo alcuni clienti decidono di soggiornare nello stesso albergo, che si trova all'esatto confine fra la California e il Nevada. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film è da vedere anche per la splendida colonna sonora.

La donna dello scrittore

Diretto da Christian Petzold, con Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien Batman, Maryam Zaree. Le truppe germaniche hanno raggiunto Parigi e ora scendono verso il sud della Francia. Georg, un rifugiato tedesco, è riuscito a raggiungere Marsiglia. Ha con sé i documenti, un visto per l'ambasciata messicana e il manoscritto di un romanzo di Weidel, uno scrittore che si è suicidato temendo di essere catturato. Tratto dal romanzo omonimo di Anna Seghers, “La donna dello scrittore” è forse un po’ troppo “letterario” ma è straordinaria l’interpretazione dei protagonisti.

Achille Tarallo

Regia di Antonio Capuano. Un film con Biagio Izzo, Ascanio Celestini, Tony Tammaro. Achille Tarallo è un autista di autobus di Napoli che sogna il successo come cantante in lingua italiana invece che nel dialetto napoletano, come da lui ci si aspetta. È infelicemente sposato con un'arpia che gli ha dato tre figli, e dialoga con un cane di nome Fred. Una commedia molto divertente, ben scritta e ben interpretata, che mette alla berlina tutti gli elementi più folkloristici della napoletanità.

Up & Down - Un film normale

Diretto da Paolo Ruffini e Francesco Pacini con Paolo Ruffini, Lamberto Giannini, Pino Insegno. Un docu-film in cui, per un intero anno, cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico, accompagnati dall'amico Paolo Ruffini compiono un'avventura. La storia di una compagnia teatrale che vuole realizzare uno spettacolo e portarlo nei più prestigiosi teatri d'Italia. Un film sui sentimenti e sullo sviluppo dei rapporti alla base della nascita di uno spettacolo.

Angel Face

Regia di Vanessa Filho. Un film con Marion Cotillard, Alban Lenoir, Amélie Daure, Ayline Etaix. Elli ha otto anni, non ha mai conosciuto suo padre e vive con la madre, Marlene, in una cittadina francese sul mare. Marlene cerca di venire a patti con il suo ruolo di madre ma, al contempo, non riesce a controllare il suo bisogno di avere un uomo accanto. Opera prima di Vanessa Filho in cui, tra tutti, spiccano le straordinarie doti interpretative della piccola Ayline Etaix.

The Reunion

Film diretto e interpretato da Anna Odell con Anders Berg, David Nordström [II], Erik Ehn, Fredrik Meyer. Anna Odell, artista e regista svedese, scopre che i vecchi compagni di scuola hanno organizzato una riunione dopo vent'anni e non l'hanno invitata. Perché? La questione agita e interroga l'autrice, che decide di farne un film. Un film coraggiso, a metà tra il documentario e la terapia di gruppo, che pone al centro il tema del bullismo, anche tra adulti.

Baffo & Biscotto - Missione Spaziale

Film d’animazione diretto da Victor Azeev. Biscotto è il castoro più amato degli abitanti del bosco. Prepara per loro delle deliziose merende con pane e miele. Da poco vive con Baffo, un simpatico gatto che, pur non brillando per coraggio, è sempre alla ricerca di nuove cose da fare. Un film d’animazione russo dedicato ai piccolissimi, ma che piacerà anche ai genitori.

Minicuccioli - Le quattro stagioni

Film d’animazione tutto italiano, diretto da Sergio Manfio. Le avventure quotidiane del coniglio Cilindro, del cane Portatile, della papera Diva, del gatto Olly, del pulcino Senzanome e della rana Pio durante l'avvicendarsi delle stagioni. Anche questo film è indirizzato ai più piccoli, che riesce a intrattenere in maniera educativa e intelligente.

Film in uscita domenica 28 ottobre 2018

Royal Opera House: La Valchiria

Seconda opera dell'epopea l'Anello del Nibelungo di Richard Wagner, La Valchiria è una delle composizioni più imponenti del suo repertorio. La stagione 2018-2019 della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con Classica HD, MYmovies.it, Amadeus, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council.

Film in uscita lunedì 29 ottobre 2018

Nurejev

Diretto da Jacqui Morris e David Morris, il film ripercorre la vita straordinaria di Rudolf Nureyev, l'uomo che ha trasformato il mondo della danza diventando un'icona della cultura pop del tempo. Nel documentario, il regista porta alla luce coreografie e sequenze di danza contemporanea mai viste prima e mostra il lato più sessualmente provocatorio di Nurejev.