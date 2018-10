Halloween: Federico Buffa racconta Michael Myers

"1963: Haddonfield, Illinois. Nel pieno Midwest americano. E' la notte di Ognisanti, Halloween. Mentre i suoi genitori sono fuori a cena, il giovane Michael Audry Myers, con un coltello da cucina, uccide sua sorella maggiore Judith. Verrà giudicato incapace di intendere e di volere e rinchiuso in un manicomio di massima sicurezza: lo "Smith's Grove", a 150 miglia a nordf di Haddonfield. Gli anni passano. Nessuno praticamente si ricorda più di quell'efferato e insolito omicidio, ma Michael, che nel frattempo è rimasto 15 anni rinchiuso in isolamento, riesce a fuggire: He is gone! The Evil is Gone."

Inizia così il racconto di Federico Buffa che ci porta alla scoperta di uno dei più celebri e terrificanti serial killer cinematografici di tutti tempi. Con il suo stile incofondibile Buffa ripercorre le le vicende del primo film, girato da John Carpenter nel 1978 e collegato direttamente al nuovo, in uscita giovedì 25 ottobre .