Bond Week, una settimana con James Bond per sentirsi agenti segreti

Vorreste passare un ferragosto tranquillo? Si può ma non è in linea con Sky Cinema Hits che proprio in quei giorni vi propone l'irresistibile compagnia dell'agente segreto più famoso del mondo, James Bond . Di Mister 007, nato dalla penna magica di Ian Fleming, vedremo tantissimi film, disponibili anche on demand: appuntamento dal 13 al 19 agosto.



La programmazione si snoda 24 ore su 24 e comincia col primo film con protagonista James Bond, quell'Agente 007 - Licenza di uccidere che ha consacrato, fin dall'esordio, al mito il personaggio di Fleming e ha reso epico, per la sua interpretazione, Sean Connery, il primo Bond della storia del cinema. Dopo l'attore scozzese sono andati in missione per conto della corona inglese, tra gli altri, George Lazenby, Roger Moore, Tomothy Dalton e Pierce Brosnam. Tra i film in programmazione c'è Skyfall con Daniel Craig per la terza volta 007. Ben due gli Oscar vinti, tra cui quello per la miglior colonna sonora, Skyfall appunto, interpretata da una immensa Adele.