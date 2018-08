Svelato il villain della X-Force?

Cable e Domino sono stati entrambi presentati alla X-Force in Deadpool 2, insieme ad altri personaggi Marvel, e torneranno nel prossimo film X-Force, ancora in fase di sviluppo. Il creatore di Deadpool Rob Liefeld ha recentemente partecipato al Comic-Con di San Diego rivelando, forse, un’indiscrezione sul prossimo cattivo della pellicola.



Stryfe, il cattivo della X-Force

La sceneggiatura, curata da Drew Goddard, è ancora da concludere. Intanto sappiamo che nel cast del film ritroveremo certamente il mercenario chiacchierone di Ryan Reynolds e la Domino di Zazie Beetz, insieme al Cable interpretato da Josh Brolin. Il vero cattivo della storia, però, potrebbe essere il personaggio di Stryfe, come ha fatto intendere Liefeld durante una recente intervista. Il personaggio, clone genetico di Cable, è il leader della The Mutant Liberation Front, ed è comparsa da subito sulle pagine dei fumetti come uno dei principali cattivi. Dunque, Liefeld lascia spazio a pochi dubbi fra i fan quando afferma: "Beh, perché ingaggiare Josh Brolin se non vuoi che interpreti entrambe le parti? E' perfetto per un film come X-Force".



Deadpool 2 e i nuovi della X-Force



Le origini di Stryfe

Insomma, Stryfe sarà con tutta probabilità il villain principale del film e ad interpretarlo sarà presumibilmente Josh Brolin, impegnato dunque in un doppio ruolo all’interno della pellicola. Era il 1991 quando il criminale ha fatto la sua prima comparsa all’interno dei fumetti, passando dalla parte dei cattivi dopo un rapimento subito da bambino, diventando il peggior nemico di Cable. E poco improta se Stryfe non si è fatto vedere nel sequel di Deadpool, quella contro la X-Force potrebbe essere l’occasione ideale per farsi notare. Il gruppo, formato in origine da personaggi come Domino, Cable, Wolverine, Deadpool e molti altri è nato dalla creatività di Rob Liefeld e Fabian Nicieza nei primi anni Novanta.



Tutti i cameo di Deadpool 2



Ci sarà Colosso?

Molti aspetti del film sono ancora avvolti nel mistero, ma qualche indiscrezione giunge da Stefan Kapicic, che presta il volto al personaggio di Colosso nel sequel di Deadpool. L’attore spera fermamente che Colosso possa far parte integrante della storia narrata in X-Force: "Vorrei vedere Colosso nuovamente insieme ai suoi amici X-Men, e spero che gli X-Men possano unirsi al MCU, proprio come gli Avengers. Nessuno è sicuro di cosa accadrà – continua - ma io non ho dubbi. So che dopo Deadpool 2 è naturale che Colosso faccia parte del film sulla X-Force". Tuttavia Kapicic non svela nulla di concreto, a parte l’ammirazione per il regista di X-Force Drew Goddard che, dice durante un’intervista a Comicbook.com, “è un uomo fantastico e un regista meraviglioso”.



Il ritorno di Shatterstar

Fra i personaggi della X-Force che potremmo rivedere nel film c’è Shatterstar. Interpretato da Lewis Tan, è andato incontro ad un destino crudele nel corso di Deadpool 2, ma potrebbe tornare. A farlo intendere è lo stesso attore durate un’intervista, anche se non vi è alcuna conferma ufficiale: "Vedrete altro del mio personaggio nel film sulla X-Force, almeno questo è quello che sembra. Fortunatamente Deadpool è tornato indietro nel tempo, ha riportato indietro Peter e credo che abbia fatto lo stesso anche con noi altri ... Non vedo perché non dovremmo tornare io, Terry [Crews] e Bill [Skarsgard]. Anche Rob [Liefeld] me lo ha assicurato, è interessante. Credo che sia una bella dinamica".