Come ti ammazzo il bodyguard: Reynolds-Jackson insieme tra action e risate

Appuntamento in prima tv, lunedì 6 agosto alle 21.15 per il ciclo Lunedì premiere - Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds in un “buddy movie” con Gary Oldman e Salma Hayek. Bryce è stata una guardia del corpo impeccabile fino a quando un cliente giapponese è stato ucciso sotto i suoi occhi. Kincaid è un sicario dal curioso codice morale con una lunga scia di sangue alle spalle. Solo lui può testimoniare contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, e per farlo i due si dovranno collaborare

Non si può dire che manchi il ritmo e tutto l'armamentario dell'action movie classico, ma declinato in commedia, in 'Come ti ammazzo il bodyguard' firmato da Patrick Hughes e con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman e Salma Hayek in onda, in prima tv, lunedì 6 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Insomma nel film non mancano inseguimenti mozzafiato, combattimenti a mani nude e le sparatorie di default del genere, ma c’è anche comicità visto anche il bizzarro contesto. Perché non è certo normale che al miglior bodyguard del mondo Michale Bryce (Ryan Reynolds), classificato per professionalità AAA, venga dato l'incarico di proteggere Darius Kincaid (Samuel L. Jackson). E questo perché è non solo il suo peggior nemico, uno dei sicari piu' pericolosi in circolazione, ma anche un uomo che, piu' che di protezione, avrebbe bisogno di manette, di galera. L'instancabile e affidabile guardia del corpo e il killer pieno di puntuali battute sono stati per tanto tempo al lato opposto della barricata, e ora sono costretti invece a passare insieme ventiquattro ore di follia.

Durante le loro turbolenti e esilaranti avventure tra Inghilterra e Olanda avranno a che fare con corse in auto, fughe in barca e anche con un crudele dittatore dell'Est Europa (Bielorussia) assetato di sangue. Infine nel film, moglie di Jackson, una Salma Hayek non meno pericolosa di lui.

Visto il successo che questo film ha avuto al botteghino si è già pensato ad un sequel. Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds riprenderanno probabilmente i loro ruoli nel sequel di Come ti Ammazzo il Bodyguard (anche se nulla per ora pare confermato Il film si intitolerà The Hitman’s Wife’s Bodyguard e sarà ancora diretto da Patrick Hughes e basato su una sceneggiatura di Tom O’Connor.