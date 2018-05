Ant-Man and The Wasp, il TRAILER

Oltre 12 milioni di click in due giorni: sono le visualizzazioni conquistate su YouTube dal trailer originale del prossimo film ispirato al supereroe con la capacità di rimpicciolirsi. Il sequel della pellicola del 2015, spin-off della saga sugli Avengers, nelle sale con l’ultimo Infinity War, sbarca la prossima estate nei cinema.



Il trailer

Il nuovo video è stato rilasciato l’1 maggio e ha già fatto incetta di Like sul web, fra chi lo definisce “fantastico” e chi è pronto a scommettere che il prossimo film su Ant-Man sarà un successo senza precedenti. D’altronde basta dare uno sguardo al trailer per capire che la pellicola, attesa nelle sale italiane il 14 agosto, anche in 3D, sarà il risultato del sapiente mix fra adrenalina, effetti speciali e scene esilaranti. "Non è una commedia romantica - spiega il regista Peyton Reed durante una recente intervista con la webzine Comicbook.com - Sento una certa responsabilità nei confronti di The Wasp che, insieme a Sue Storm dei Fantastici Quattro, è uno dei primi eroi Marvel femminili”. Insomma, le aspettative sono alle stelle: già il primo film, rilasciato nel 2015, era stato un successo incassando nel mondo più di 519 milioni di dollari, a fronte di un budget pari a 130 milioni.











Il poster

Se il trailer non basta a far salire l’attesa per la pellicola, Marvel ha rilasciato anche un nuovo poster di Ant-Man and the Wasp. Ecco tutti i protagonisti, con Ant-Man in primo piano al fianco della sua nuova alleata, e Michelle Pfeiffer nei panni di Janet Van Dyne. Il regista è felice di portare sullo schermo questa coppia di eroi: “È qualcosa di cui siamo entusiasti! Io, che sono un po’ come un nerd comico, ho sempre pensato a Ant-Man e Wasp come ad una squadra e nel film vedremo come lavorano insieme, quali sono le loro relazioni personali e professionali. Finalmente possiamo vedere The Wasp, fino ad ora solamente un personaggio secondario, nella sua piena forma. Sarà protagonista del film nella stessa misura di Scott Lang”.





Dove eravamo rimasti?

L’ultima volta che abbiamo visto l supereroe eravamo sul set di Captain America: Civil War: ora Scott Lang alias Ant-Man, interpretato dall’attore Paul Rudd, deve fare i conti con una nuova missione che gli viene affidata da Hope van Dyne (Evangeline Lilly), figlia della celebre Janet van Dyne conosciuta con il nome di Wasp: i due si uniranno per provare ad entrare nel Quantum Realm, alla ricerca della madre dell’eroina, con il volto di Michelle Pfeiffer. Mentre nelle sale viene trasmesso l’attesissimo Avengers: Infinity War – i cui interpreti su Twitter si domandano ironicamente che fine abbia fatto Ant-Man - i fan del genere si staranno chiedendo dove si piazza in termini temporali la prossima pellicola targata Marvel: il film è il terzultimo capitolo della Fase 3 dei Marvel Studios e precede Captain Marvel e Avengers 4, entrambi attesi nel 2019.





Chi è Ant-Man?

Dunque, dopo lo standalone del 2015,sarà ancora una volta l’attore Paul Rudd a prestare il volto al personaggio Marvel sul grande schermo, ma va ricordato che Ant-Man ha visto la luce molto tempo prima sulle pagine dei fumetti. Il suo debutto risale al 1962, quando per la prima volta viene elaborata la speciale formula chimica capace di modificare le dimensioni del corpo umano. Nel primo solo-movie dedicato al supereroe vediamo Michael Douglas nei panni di un vecchio scienziato che coinvolge il ladro Scott Lang nei suoi esperimenti, cedendogli l’eredità di Ant-Man: sarà lui ad indossare la speciale tuta che lo renderà piccolo come una formica (Ant, appunto), portandolo alla guida di un esercito di insetti.







Il film, diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige arriverà nelle sale il 14 agosto, anche in 3D.