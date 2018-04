Avengers: Infinity War, la squadra di supereroi si allarga

In origine erano sei i membri degli Avengers. Poi, in Avengers: Age of Ultron, sono saliti a una decina. Ma per Avengers: Infinity War, in arrivo nelle sale il prossimo 25 aprile, i fratelli Anthony e Joe Russo alla regia hanno pensato in grande, ampliando ulteriormente la squadra dei Vendicatori.



Vendicatori in crescita

Nel primo film della serie, uscito nella sale nel 2012, Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco hanno unito le forze per sconfiggere il villain Loki e allearsi contro l’invasione degli alieni Chitauri. Po ai Vendicatori delle origini si sono aggiunti tre anni più tardi, Visione, Scarlet Witch, Quicksilver e War Machine allo scopo di salvare Sokovia dall’orda di androidi assassini di Ultron. Ora Thanos, interpretato da Josh Brolin, e l'arrivo dell'Ordine Nero sulla Terra costringeranno i Vendicatori a riunirsi, diventando grandi e potenti più che mai.







I nuovi Avengers

Alla squadra di Avengers: Infinity War si aggiungeranno Spider-Man, Doctor Strange, Bucky (alias White Wolf), Black Panther e alcuni membri dei Guardiani della Galassia come Star-Lord, Gamora, Drax, Mantis, Rocket e Groot. Sarà curioso vedere, ad esempio, l’incontro fra personalità tanto diverse come quelle di Bucky e Rocket Raccoon… Senza contare gli alleati che si uniranno alla lotta per salvare la Terra, come Ant-Man, Nebula, Wong, M’Baku, Okoye e Shuri. Ma tutti questi nuovi nomi possono davvero essere considerati degli Avengers a tutti gli effetti? La definizione di Vendicatore la dà Occhio di Falco in Age of Ultron quando, durante la sua chiacchierata con Wanda Maximoff per convincerla ad entrare in combattimento, dice: “Non importa quello che hai fatto, o quello che eri. Se esci, combatti e combatti per uccidere. Rimani qui, stai bene… Ma se esci da quella porta, sei un Vendicatore”.







Nessun titolo per Avengers 4

Mentre la febbre per Infinity War è alle stelle, continua il lavoro sul quarto episodio della serie atteso per il 2019. Ma su Avengers 4 si sa ancora molto poco, a partire dal titolo. Perché tanto mistero, si domandano i fan? A spiegarlo è il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, secondo cui il titolo ufficiale del film non può ancora essere svelato perché conterrà uno spoiler su Infinity War. D’altronde lo avevano detto i fratelli Russo che il terzo episodio degli Avengers avrebbe mandato al tappeto alcuni dei supereroi più amati dei fumetti… Sono loro, rispondendo al tweet di un utente online, ad ammettere che il titolo di Avengers 4 potrebbe rivelarsi spaventoso per i fan. Intanto la webzine Slashfilm si è divertita a stilare un elenco dei titoli più (spaventosamente) appetibili, da Avengers: Il Regno di Thanos a Avengers: La morte dei Vendicatori.





