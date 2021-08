Le 10 migliori scarpe da running per lui e lei, da Nike ad Asics

Per aiutarvi a scegliere le calzature sportive più adatte alla corsa, abbiamo selezionato una rosa con le 10 migliori proposte attualmente sul mercato, sia per lui sia per lei. Dalla tecnologia della nuova schiuma leggera, che offre un'andatura uniforme e reattiva, fino ai modelli che richiamano nel design il gusto vintage ma celano dettagli innovativi e ultra tech. Ecco il meglio per quanto riguarda il comfort, le prestazioni, la postura e, perché no, anche lo stile

Scegliere le migliori scarpe da running per indossarle durante le sessioni di corsa a volte può rivelarsi più faticoso delle sessioni stesse.



Ci sono infatti tante caratteristiche che una calzatura sportiva deve rispettare per diventare una fedele compagna nelle occasioni ginniche.

Oltre a quelle, poi, sarebbe bene che la scarpa in questione presentasse anche caratteristiche tali da adattarsi pure ad outfit non solo sportivi. Una delle tendenze più in voga del momento è infatti quella di mescolare mise eleganti con accessori ginnici, uno su tutti proprio la scarpa da corsa dal design chunky.



Sia la moda maschile sia quella femminile hanno ormai sdoganato le sneakers praticamente dappertutto, perfino sul red carpet (per non dire anche sull'altare, nel senso che potrebbero completare addirittura i look degli sposi nel giorno del fatidico sì). Per aiutarvi a scegliere un paio di scarpe da running che possano accompagnarvi sia nella corsa sia in tantissime altre occasioni casual e chic, abbiamo selezionato per voi la rosa delle 10 migliori calzature maschili e femminili per correre e non solo.



Le sneakers da running per lei con intersuola ammortizzante

Per unire praticità, comfort ed estetica, un modello di sneakers perfetto si rivela il Running Fuelcell Propel RMX di New Balance.

Si tratta di un modello stringato con profilo basso, linguetta e caviglia imbottite e suola antiscivolo zigrinata che si presta per accompagnare le appassionate di movimento durante le sessioni di corsa. L'intersuola FuelCell garantisce un leggero effetto ammortizzante, aumentando la comodità.

Queste sneakers sono stringate e dotate di passante per infilare con più facilità la stringa. La tomaia è in tessuto lavorato a maglia traspirante, l'interno è composto di tessuto al 100% mentre la suola è in gomma resistente.



Le scarpe da running per lui con tecnologia pro-falcata naturale

Una proposta per lui molto interessante è la sneaker Asics Running Gel contend 7, una calzatura progettata proprio per la corsa.

È dotata di tecnologia Guidance Line che aiuta ad avere una falcata più naturale e costante, rendendo meno faticose le sessioni di running. Il design è caratterizzato dal profilo basso e la scarpa è stringata. La linguetta e il bordo sono imbottiti, aumentando la comodità di questa calzatura che inoltre presenta un ulteriore ammortizzazione in gel nel tallone. La suola esterna è composta di gomma resistente, quella a carrarmato è flessibile e antiscivolo. La tomaia traforata è altamente traspirante così come la soletta OrthoLite, che da un lato fa traspirare il sudore e dall'altro offre un'ammortizzazione leggera.



Le sneakers fashion per lei da indossare con tutto

Se state cercando scarpe da running femminili non solo da indossare durante la corsa ma anche per dare un tocco sporty a qualsiasi look, allora queste di Alviero Martini fanno al caso vostro. Le sneakers fondo running in ecopelle e tessuto Geo Classic bianche sono comode e riescono a coronare outfit casual in maniera impeccabile, abbinandosi perfettamente alle borse della collezione del brand.



Il logo frontale Donnavventura impreziosisce il modello, così come il dettaglio del passalacci a forma di stella smaltata.







Le scarpe da corsa da uomo con linguette per calzarle con facilità

Le Running - Scorch di Puma sono le sneakers da running per lui molto comode non solo da indossare durante la corsa ma anche da infilare prima di fare stretching. Questo modello è dotato infatti di linguette per indossare la scarpa con facilità.

Anche il design con profilo basso, l'imbottitura sia della caviglia sia della linguetta e la chiusura con lacci rendono questa scarpa molto confortevole. L'intersuola SoftFoam+ offre una leggera azione ammortizzante mentre la suola antiscivolo zigrinata scongiura scivoloni, per una resistenza e un'ammortizzazione davvero ottimali.



La sneaker da running da donna effetto seconda pelle

Per lei, un'ottima calzatura da corsa è la Nike Free Run 5.0. Garantisce una calzata perfetta, come una seconda pelle, grazie a una buona aderenza e alla leggerezza dei materiali di alta qualità che compongono questo modello. Il design semplice e minimalista rende questa scarpa ideale sia per la corsa sia per il tempo libero. È caratterizzata da una notevole flessibilità e ha un design contenitivo che garantisce un'aderenza perfetta.

È dotata di una schiuma di nuova generazione, più leggera, morbida e reattiva rispetto a quella delle versioni precedenti. In una parola, più confortevole. Dulcis in fundo, il fattore ecosostenibile: le Nike Free Run 5.0 contengono almeno il 20% di materiali riciclati.



Le sneakers da corsa per lui ultra fashion

Per gli uomini che amano essere impeccabilmente glamour anche sul tapis roulant, su strada durante la corsetta mattutina così come nel tempo libero mentre fanno shopping, ci sono le sneakers GIV1 nere di Givenchy. Si tratta di calzature sportive in pelle e tessuto dotate di una speciale suola in gomma verde, dell'altezza di 5 cm.

Queste scarpe sono molto versatili: comodissime durante lo sport, elegantissime se mescolate a look casual-chic e addirittura oramai sdoganate anche con completi eleganti. L'ultima tendenza è infatti quella di indossare pantaloni e blazer raffinati con un paio di sneaker chunky. Queste qui si prestano benissimo.



Le scarpe da running per lei dal design vintage

Un modello femminile squisitamente d'antan è quello delle sneakers H383 Retro-Running di Hogan. Sono calzature sportive composte da tessuto tecnico e suede, dotate di soletta in pelle e di suola in gomma bianca. I dettagli in tessuto tecnico grigio scuro e il logo H del brand aggiunto lateralmente rendono questa scarpa non solo un'ottima compagna della corsa ma anche un accessorio fashion di tutto rispetto.



Oltre alle sessioni di running, queste calzature si adattano benissimo anche al dress code di occasioni non prettamente sportive. Sia con look informali sia con abitini eleganti, provare per credere.



Le scarpe da running per uomo in mesh stretch

Un'altra soluzione per lui che unisce comodità sportiva e glamour la offre Dsquared2: il modello di sneakers RUN DS2 unisce comfort e stile, adattandosi a innumerevoli occasioni, anche non meramente ginniche.

Queste calzature sono realizzate in mesh stretch e presentano una suola in gomma che offre un'ottima ammortizzazione.



Le sneakers da running da donna in mesh e nylon

Tra le calzature da corsa femminili migliori sia per le prestazioni sportive sia per il design convincente, spetta una menzione al modello Shiku Run del marchio Y-3. Queste sneakers da running allacciate sono realizzate in mesh e nylon e hanno la linguetta logata, inserti a contrasto e coulisse esterna elastica. La tomaia è composta al 100% in pelle di vitello mentre la suola è di gomma.

Le linee semplici e pulite rendono questa scarpa un gioiellino da indossare con qualsiasi outfit. Inoltre il tocco di colore leggero della suola - in giallo canarino e rosa cipria - conferiscono a questa scarpa una nota femminile molto piacevole.



Le sneakers da uomo con un design in stile rocker e con schiuma leggera

Le Nike React Infinity Run Flyknit 2 sono calzature maschili perfette per la corsa dotate di tecnologia Nike React. Si tratta di una schiuma leggera e resistente che offre un'andatura uniforme e reattiva. Con un design in stile rocker, la schiuma garantisce il giusto supporto per le tre fasi dell'andatura di ogni runner. Garantisce flessibilità quando il piede si stacca da terra, offre un'andatura fluida quando si muove in avanti e ammortizza il contatto con la superficie. La tomaia evoluta in Flyknit è dotata di zone traspiranti per minimizzare la sudorazione del piede mentre la tecnologia Flywire offre maggiore sostegno e stabilità sull'area mediale.

La minore quantità di materiale tra la suola interna e l'intersuola permette di avvicinare il piede alla schiuma. Grazie a questa caratteristica, la calzata risulta più reattiva.