Prima dell'esposizione al sole si rivela fondamentale applicare la crema solare per tutti, specialmente per i bambini, la cui pelle sensibile e delicata rischia di scottarsi facilmente. Ecco i prodotti più sicuri e performanti per la fascia junior, con formulazioni testate da studi dermopediatrici e ingredienti pensati per le esigenze dei più piccini. Ricordando sempre che nelle ore più calde l’esposizione solare è assolutamente sconsigliata per bimbi (e non solo per loro)