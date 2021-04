Martha Graham, 30 anni fa moriva la madre della danza moderna

Nata l'11 maggio 1894 a Pittsburgh, è stata la sostenitrice del movimento come massima forma di espressione, con le tipiche forme angolari che riusciva ad assumere col suo corpo vibrante. Molti famosi danzatori hanno lavorato nella sua compagnia fondata nel 1926: da Bessie Schonberg a Anna Sokolow, da Yuriko a Merce Cunningham. Ma Graham insegnò negli anni Ottanta anche ad alcuni attori, come Woody Allen e Madonna. La sua tecnica, rigorosamente a piedi nudi, è studiata ancora oggi nelle scuole professionali ed è us Condividi:

Da molti considerata la più grande danzatrice statunitense del Ventesimo secolo, nonché la madre della danza moderna, Martha Graham moriva a New York il primo aprile di 30 anni fa, nel 1991. Donna minuta, un gigante nella storia della danza, è stata la sostenitrice del movimento come massima forma di espressione con le tipiche forme angolari che riusciva ad assumere col suo corpo vibrante. Molti importanti danzatori hanno lavorato nella sua compagnia, da Bessie Schonberg a Anna Sokolow, da Yuriko a Merce Cunningham. Ma Graham insegnò negli anni Ottanta anche ad alcuni attori, come Woody Allen e Madonna. Avvicinatasi alla danza relativamente tardi, all'età di 16 anni, Graham ha ballato fino a 76 anni. Nel 1926 ha fondato la Martha Graham Dance Company – la più antica compagnia degli Stati Uniti –, tutt'ora leader nello sviluppo della danza moderna.

La scoperta della danza a 16 anni leggi anche Teatro alla Scala, in streaming “Omaggio a Nureyev”. La recensione Nata l'11 maggio 1894 a Pittsburgh, crebbe in California, in una famiglia puritana, per la quale la danza era un piacere proibito. La prima lezione di ballo, quando aveva già 16 anni, fu così allo stesso tempo la scoperta di una vocazione e un passo definitivo nella sua emancipazione. Debuttò quattro anni dopo, accanto ai suoi celebri maestri, Ted Shawn e Ruth St Denis. Nel 1930 fu chiamata da Igor Stravinskij a danzare la ''Sagra della primavera'' diretta da Leopold Stokowsky. Da allora è stata una protagonista, come coreografa e, fino al 1976, anche come ballerina, proponendo con la compagnia che porta il suo nome una danza con una forte impronta femminile. Nel 1930 rifiutò di esibirsi dove vigeva la segregazione razziale; nel 1936 respinse l'invito di Hitler per le Olimpiadi di Berlino; l'anno seguente evocò la guerra di Spagna con ''Immediate Tragedy''; nel 1967 lanciò un messaggio di pace per il Vietnam in ''Cortege of Eagles’’. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, compresa la ''Medaglia della libertà'' della presidenza.

La rivoluzione nella danza leggi anche Addio a Patrick Dupond, una delle più grandi étoile internazionali Come con Picasso scomparvero le figure ben costruite e i paesaggi realistici, così lei abolì i tutù, le scarpette da punta, le pose romantiche che avevano alimentato la danza per tutto il secolo precedente. I temi delle sue creazioni hanno quasi sempre dato luogo a polemiche e controversie, variando dalla Bibbia al dramma greco, dalla mitologia alla storia. Spesso ha affrontato la danza da un punto di vista femminista. Ha lavorato per molti anni con il compositore Louis Horst e lo scultore Isamu Noguchi creando oltre 170 spettacoli che hanno girato il mondo, dal contenuto altamente emotivo e spesso di un profondo e sconcertante impatto. La sua pionieristica tecnica di movimento è stata ripresa e usata da compagnie di balletti in tutto il mondo ed è tutt'oggi studiata nelle scuole professionali.

Martha Graham nel 1968