L'11 luglio 2010 a Johannesburg, dopo il termine della finale dei Mondiali di calcio Spagna-Olanda, va in scena uno dei momenti più romantici degli ultimi anni: dopo aver sollevato la Coppa del Mondo, Iker Casillas interrompe un'intervista per baciare in diretta l'inviata di Telecinco Sara Carbonero, "ufficializzando" la loro storia. Oggi, dopo il divorzio si torna a parlare della coppia a causa di un tweet sul coming out di lui ("Spero mi rispetterete: sono gay") che però spiega di esser stato hackerato. La fotostoria di una delle ex coppie più amate di Spagna