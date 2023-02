Auguri Eva Riccobono: le tappe della carriera della top model. FOTO

6/12 ©Webphoto

Nel mentre, inizia anche a recitare sul grande schermo. Appare al cinema nel film Grande, grosso e…Verdone del 2008. Nel 2013 è Simonetta in Passione Sinistra, ruolo che le fa vincere il premio Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista (in foto)

Carlo Verdone, tutte le attrici dei suoi film