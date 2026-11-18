Proseguono, dopo quelli della scorsa estate, gli avvistamenti delle due star che si frequentano pubblicamente ma non hanno mai accennato a una possibile relazione. L'ultima uscita a un party allo Chateau Marmont Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lily James e Lucas Bravo sono una coppia? Sono in molti a pensarlo da qualche tempo, precisamente, da quando sono inziati gli avvistamenti dei due attori del grande e piccolo schermo, la scorsa estate.

I due si frequentano ancora, come provano le foto scattate lo scorso fine settimana a Los Angeles dove molti protagonisti di Hollywood si sono riuniti per i Governors Awards.

Al party post cerimonia, allo Chateau Marmont, c'erano anche l'attore di Emily In Paris e l'attrice di Pam & Tommy.

I due attori insieme a Los Angeles Lily James, che era tra le star del red carpet dei Governors Awards, ha fatto un veloce cambio d'abito per proseguire la serata, sempre a Los Angeles, allo Chateau Marmont.

Al party esclusivo aperto a molti degli ospiti della serata al Dolby Theatre si è unito anche Bravo, che ha raggiunto James vestito di nero, elegante ma informale.

I due attori, che nelle foto appaiono coordinati nello stile e piuttosto complici, non si sono sottratti agli obiettivi dei fotografi che li tengono d'occhio da qualche mese, da quando sono partite le voci su una loro possibile relazione.

La presunta love story non è stata mai smentità né confermata dai diretti interessati che non hanno neppure mai commentato in nessun modo il legame che la stampa specializzata gli avrebbe attribuito.

In ogni caso, il recente avvistamento nella città degli angeli conferma l'esistenza di una frequantazione che, puntualmente, riaccende il gossip. Leggi anche Lucas Bravo, la nuova fiamma è Shailene Woodley

Insieme ad Ibiza in vacanza Il recente avvistamento di Lily James con Lucas Bravo ha riportato a galla le immagini scattate dai paparazzi lo scorso agosto ad Ibiza.

I due attori sono stati fotografati insieme sull'isola delle Baleari mentre si godevano una giornata in spiaggia, precisamente, al beach club El Silencio.

Le foto della scorsa estate mostrano le due star impegnate tra passeggiate sotto al sole e chiacchierate, in totale relax.

Anche in quel caso, non sono stati riportati dettagli che lasciavano pensare a qualcosa di più ma il fatto che i due fossero insieme ha dato il via alle chiacchiere.

Lily James ha chiuso diversi anni fa la sua ultima relazione ufficiale, col musicista Michael Shuman.

Bravo ha frequentato nel 2025 l'attrice Shailene Woodley ma la relazione è durata pochi mesi.

Ufficialmente single, la star di Emily in Paris, presto sullo schermo con l'ultima stagione della serie, e l'attrice di Swiped potrebbero essersi avvicinati nell'ultimo anno ma, come sempre, tocca agli appassionati di gossip, capire con anticipo cosa sta succedendo in attesa di novità e conferme.