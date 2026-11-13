Paola Barale racconta in tv di aver avuto un tumore alla gola

La showgirl ha raccontato per la prima volta in tv di aver affrontato un tumore alla gola legato all’HPV. Dalla diagnosi alle cure, fino alla remissione totale, la sua testimonianza diventa un invito a non sottovalutare i sintomi persistenti
Paola Barale ha deciso di raccontare per la prima volta una delle esperienze più difficili della sua vita: un tumore alla gola legato al papillomavirus umano, l’HPV.
La showgirl ne ha parlato nel servizio realizzato da Gaston Zama e trasmesso il 12 novembre 2026 a Le Iene, scegliendo di condividere una vicenda che fino a quel momento aveva mantenuto lontana dai riflettori. Un racconto personale arrivato dopo un lungo percorso fatto di dubbi, accertamenti e cure, iniziato da un sintomo che inizialmente poteva sembrare poco significativo.
Barale ha infatti raccontato di aver convissuto per circa un anno con un fastidio alla gola prima di arrivare alla diagnosi. La scoperta del tumore ha segnato un momento particolarmente delicato, seguito da un percorso terapeutico che ha affrontato anche attraverso la protonterapia. Oggi, però, può raccontare quella fase con una consapevolezza diversa: al termine delle cure, ha spiegato di essere in remissione totale. La sua testimonianza diventa così non soltanto il racconto di una battaglia personale, ma anche un'occasione per riportare l'attenzione sulla prevenzione, sull'HPV e sull'importanza di non sottovalutare i sintomi persistenti.
Un fastidio alla gola durato un anno
Tutto sarebbe iniziato con un disturbo apparentemente banale alla gola. Un fastidio persistente che Barale ha inizialmente sottovalutato, convivendo con il problema per circa un anno prima di sottoporsi agli accertamenti necessari.
Gli esami hanno portato alla diagnosi del tumore, aprendo una fase delicata della sua vita. Una notizia difficile da affrontare, seguita da un percorso di cure e controlli.
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La protonterapia
Per curarsi, Barale si è sottoposta alla protonterapia, una particolare forma di radioterapia che utilizza fasci di protoni per colpire con maggiore precisione le cellule tumorali, cercando di limitare il coinvolgimento dei tessuti sani circostanti.
Oggi, dopo il percorso terapeutico, la notizia più importante riguarda le sue condizioni di salute: la showgirl ha raccontato di essere in remissione totale.
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Il legame con l’HPV
Nel servizio, insieme agli specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia, si è parlato anche del papillomavirus umano. L’HPV è un’infezione molto diffusa che può essere trasmessa attraverso i contatti intimi e che, in alcuni casi, può essere associata allo sviluppo di diverse forme tumorali, tra cui quelle dell’orofaringe.
Un tema che riguarda sia le donne sia gli uomini e che rende particolarmente importante l’informazione sulla prevenzione.
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L’importanza di non ignorare i sintomi
La storia raccontata da Barale assume così un significato che va oltre la sua esperienza personale. Il suo racconto richiama infatti l’attenzione sulla necessità di rivolgersi a un medico quando un disturbo persiste nel tempo, senza attribuirlo automaticamente a cause banali.
La prevenzione, la vaccinazione contro l’HPV e i controlli medici rappresentano strumenti importanti per la tutela della salute. La testimonianza della showgirl diventa così anche un invito a prestare attenzione al proprio corpo e a non rimandare gli accertamenti quando un sintomo non passa.
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