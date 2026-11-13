Paola Barale racconta in tv di aver avuto un tumore alla gola

Paola Barale ha deciso di raccontare per la prima volta una delle esperienze più difficili della sua vita: un tumore alla gola legato al papillomavirus umano, l’HPV.

La showgirl ne ha parlato nel servizio realizzato da Gaston Zama e trasmesso il 12 novembre 2026 a Le Iene, scegliendo di condividere una vicenda che fino a quel momento aveva mantenuto lontana dai riflettori. Un racconto personale arrivato dopo un lungo percorso fatto di dubbi, accertamenti e cure, iniziato da un sintomo che inizialmente poteva sembrare poco significativo.

Barale ha infatti raccontato di aver convissuto per circa un anno con un fastidio alla gola prima di arrivare alla diagnosi. La scoperta del tumore ha segnato un momento particolarmente delicato, seguito da un percorso terapeutico che ha affrontato anche attraverso la protonterapia. Oggi, però, può raccontare quella fase con una consapevolezza diversa: al termine delle cure, ha spiegato di essere in remissione totale. La sua testimonianza diventa così non soltanto il racconto di una battaglia personale, ma anche un'occasione per riportare l'attenzione sulla prevenzione, sull'HPV e sull'importanza di non sottovalutare i sintomi persistenti.