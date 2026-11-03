Lo Schiaccianoci a Roma con l'étoile Tatyjana Melnyik

Venerdì 27 novembre, alle 20.30, l'Auditorium della Conciliazione di Roma accoglie Lo Schiaccianoci, nella produzione della European Classical Ballet diretta da Andrey Scharaev. Al centro della serata, in esclusiva per la data romana, ci sarà l'étoile Tatyjana Melnyik, Prima Ballerina del Balletto Nazionale Ungherese e interprete di rilievo internazionale. Formata all'Accademia di Perm e con un'importante esperienza al Teatro Stanislavsky di Mosca, la danzatrice porterà sul palco la sua tecnica e la sua sensibilità espressiva. Accanto a lei si esibiranno i solisti Cristi Preda e Alexander Litvinov, insieme ai danzatori italiani Nicole Ferrazzino, Gaia Bertolin e Roberto Gadaldi. La preparazione tecnica del corpo di ballo è affidata a Elizaveta Savina, formatasi alla Bolshoi Ballet Academy di Mosca.