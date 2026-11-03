Lo Schiaccianoci a Roma con l'étoile Tatyjana Melnyik

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Lo Schiaccianoci, la magia di Čajkovskij in scena a Roma con Tatyjana Melnyik

Spettacolo

La magia del balletto classico incontra l'atmosfera delle feste con uno dei titoli più amati del repertorio. Il 27 novembre l'Auditorium della Conciliazione ospita una nuova tappa della tournée italiana, con una protagonista d'eccezione e un cast internazionale

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Venerdì 27 novembre, alle 20.30, l'Auditorium della Conciliazione di Roma accoglie Lo Schiaccianoci, nella produzione della European Classical Ballet diretta da Andrey Scharaev. Al centro della serata, in esclusiva per la data romana, ci sarà l'étoile Tatyjana Melnyik, Prima Ballerina del Balletto Nazionale Ungherese e interprete di rilievo internazionale. Formata all'Accademia di Perm e con un'importante esperienza al Teatro Stanislavsky di Mosca, la danzatrice porterà sul palco la sua tecnica e la sua sensibilità espressiva. Accanto a lei si esibiranno i solisti Cristi Preda e Alexander Litvinov, insieme ai danzatori italiani Nicole Ferrazzino, Gaia Bertolin e Roberto Gadaldi. La preparazione tecnica del corpo di ballo è affidata a Elizaveta Savina, formatasi alla Bolshoi Ballet Academy di Mosca.

Il viaggio fiabesco di Clara sulle note di Čajkovskij

Composto da Pëtr Il’ič Čajkovskij, Lo Schiaccianoci è un classico intramontabile che accompagna il pubblico in un mondo sospeso tra sogno e realtà. La vicenda segue la giovane Clara e il suo viaggio fantastico insieme allo Schiaccianoci, attraverso paesaggi incantati fino al Regno dei Dolci. Scenografie suggestive, costumi sontuosi e coreografie spettacolari restituiscono tutta la dimensione fiabesca del balletto, pensato per coinvolgere spettatori di ogni età. La presenza di Melnyik e il lavoro dell'intero ensemble promettono una serata in cui virtuosismo e grazia si incontrano, nel segno della grande tradizione della danza classica.

tutti gli appuntamenti

BRESCIA – Giovedì 26 Novembre (ore 20:30)- Brixia Forum

ROMA – Venerdì 27 Novembre (ore 20:30)- Auditorium Conciliazione

TARANTO – Domenica 29 Novembre (ore 17:00) - Teatro Orfeo

PIACENZA – Giovedì 3 Dicembre (ore 20:30)- Teatro Politeama

FERRARA – Sabato 5 Dicembre (ore 21:00)- Teatro Nuovo Ferrara

PESARO – Domenica 6 Dicembre (ore 17:00)- Auditorium Scavolini

L'étoile Tatyjana Melnyik

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