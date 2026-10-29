Addio a Gabriele Ferro, il direttore d'orchestra aveva 88 anni

Lutto nel mondo della musica, il direttore d'orchestra nato a Pescara nel 1937, avrebbe compiuto 89 anni il prossimo 15 novembre. Direttore musicale onorario a vita del Teatro Massimo di Palermo dal 2020, Ferro si è spento oggi nel capoluogo siciliano. I funerali del Maestro saranno celebrati nella Chiesa di Santa Lucia, sabato 31 ottobre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

E' morto il Maestro Gabriele Ferro, direttore Musicale onorario a vita del Teatro Massimo di Palermo. "Gabriele Ferro è stato la musica come pensiero, memoria e visione - dice il sovrintendente Marco Betta - appartiene a quella rara famiglia di musicisti per i quali dirigere un'orchestra non significa soltanto interpretare una partitura, ma attraversare il pensiero che l'ha generata, ritrovare il mistero della sua nascita e restituirlo, ogni volta, alla vita.

"Grandissimo direttore d'orchestra e compositore, Gabriele Ferro aveva la capacità di abitare la musica dall'interno, di riconoscere, dietro ogni suono, la trama invisibile delle intenzioni, delle emozioni, delle architetture e dei silenzi che costituiscono il linguaggio di un compositore. Per il Teatro Massimo di Palermo, Gabriele Ferro rappresenta qualcosa che va oltre il rapporto, pur profondissimo, tra un grande artista e un'istituzione culturale. E' parte della storia, dell'identità, di quella memoria musicale che non appartiene soltanto al passato, ma continua a generare il presente e a illuminare il futuro. Il titolo di Direttore musicale onorario esprime proprio questa appartenenza, un legame che il tempo non consuma, ma rende più intenso. La sua scomparsa ci lascia oggi un dolore profondo e un senso di vuoto difficile da esprimere. Perdiamo un musicista che ha attraversato la storia della musica con una inesauribile curiosità per il mistero della creazione artistica, con quella capacità propria dei grandi Maestri, di trasformare la conoscenza in immaginazione e l'immaginazione in una nuova forma di conoscenza. Gabriele ha accompagnato il Teatro Massimo attraverso stagioni fondamentali della sua vita artistica, contribuendo a costruire quella profondità culturale e quella vocazione internazionale che oggi costituiscono un patrimonio della nostra istituzione. Soltanto pochi giorni fa, l'11 ottobre, era ancora sul podio del nostro Teatro, a condividere con l'Orchestra e con il pubblico la sua straordinaria visione musicale, in un programma che comprendeva anche una sua composizione. Oggi quel momento assume un significato ancora più profondo. Ci restituisce l'immagine di un artista che ha continuato a vivere nella musica, attraverso la musica, fino agli ultimi giorni, e ci consegna un ricordo che custodiremo con particolare emozione. Grazie Maestro Ferro. Grazie Gabriele", conclude il sovrintendente Betta. I funerali del Maestro saranno celebrati nella Chiesa di Santa Lucia, Via Enrico Albanese, sabato 31 ottobre alle ore 10.