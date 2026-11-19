La serie tedesca Vienna Game ha debuttato il 18 novembre 2026 negli stati Uniti con tutti i sei episodi della prima stagione. Ambientata nel 1814, durante il Congresso di Vienna, racconta intrighi politici, amori e lotte di potere nell'Europa uscita dalla stagione napoleonica. In Italia, al momento, non è stata ancora annunciata una piattaforma né una data di uscita Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Congresso di Vienna diventa lo scenario di una nuova serie storica che mescola diplomazia, passioni e intrighi: si intitola Vienna Game ed è arrivata in streaming - per adesso solo negli Stati Uniti - il 18 novembre 2026 con un'intera prima stagione composta da sei episodi. La produzione è ambientata nel 1814, quando rappresentanti delle principali potenze europee si riuniscono nella capitale austriaca per ridisegnare gli equilibri del continente dopo l'esilio di Napoleone. La serie porta sullo schermo una Vienna animata da aristocratici, diplomatici, spie, artisti e avventurieri, tutti riuniti in una città attraversata da feste sontuose, relazioni sentimentali, rivalità politiche e trattative diplomatiche. Al centro della storia c'è Seidl, un funzionario di basso rango che decide di falsificare una lettera con l'obiettivo di screditare un rivale. Una scelta apparentemente circoscritta che innesca una serie di conseguenze e trascina diversi personaggi in una partita fatta di fortuna, amore e ambizione.

Il cast della serie A interpretare i protagonisti di Vienna Game sono Marlene Tanczik, Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Vladimir Burlakov e Julia Anna Grob. La serie è stata ideata e scritta da Stefan Brunner, mentre Bettina Kuhn è produttrice e co-creatrice. La regia dei sei episodi è affidata a Hannu Salonen. Un racconto tra storia e intrattenimento Vienna Game utilizza il Congresso di Vienna come sfondo per raccontare non soltanto gli avvenimenti politici dell'epoca, ma anche le relazioni e gli interessi personali dei protagonisti. Il contesto storico diventa così il terreno sul quale si intrecciano giochi diplomatici, rivalità e sentimenti. La serie guarda a un momento decisivo per la storia europea: dopo la caduta di Napoleone, le potenze del continente si confrontano sul futuro politico dell'Europa, mentre nella capitale austriaca prende forma una società sospesa tra diplomazia ufficiale e intrighi privati. Approfondimento Vienna Game, il trailer della serie storica