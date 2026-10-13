Una grande attitudine per il mondo della moda e una enorme creatività, più una eccezionale capacità di usare i social per ottenere visibilità. La storia delle modella nigeriana diventata virale prima ancora di raggiungere le grandi Maison parigine Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dai mercati di Lagos, in Nigeria, alla Paris Fashion Week, indossatrice per uno dei brand più iconici di sempre: Chanel.

Ha dell'incredibile la storia di Rachel Ojuromi, modella di professione ma da pochissimo, considerato che sfilare non è mai stato il suo obiettivo.

Da poco ha firmato per alcune agenzie di moda internazionali e il suo primo ingaggio l'ha portata al Grand Palais, sede delle sfilate di Chanel.

Nei suoi sogni si vedeva dietro la macchina da presa ma da quando si è messa davanti all'obiettivo, come modella amatoriale, tutto è cambiato.

Ora la sua storia l'ha resa ancora più popolare e il pubblico dei social sta riscoprendo i suoi progetti, apprezzando la cura con cui preparava i suoi look per sfilate tra le strade della città di Laos, in Nigeria, immaginando platee più vaste, come quella della Fashion Week.

Dai video per i social alle sfilate di Parigi La madre vendeva abiti e accessori in un mercato di Lagos, gli amici l'hanno aiutata in molti modi, dalle riprese dei video, alle foto, alla realizzazione di look adattati da capi di seconda mano.

Lei ci ha messo l'ingegno e le idee. E la faccia, naturalmente. Come molti giovani creativi della Generazione Z, Rachel Ojuromi, ventiduenne creator digitale, ha prima fondato una piattaforma, "The Process Africa", per dare spazio ai lavoratori dei giovani creativi africani, poi ha trovato una chiave per catturare l'attenzione dei grandi della moda: ricreare il glamour del fashion show nel suo paese, tra le strade polverose e i mercatini.

Chanel l'ha notata e in pochi mesi si è trovata a considerare una carriera come modella.

"Sognate e sognate e sognate un'esperienza di vita che sapete sia possibile, anche quando nessuno lo capisce", ha scritto la modella su Instagram sotto un post che racchiude le immagini della sua uscita in passerella per Chanel.

"I vostri pensieri, idee e curiosità sono più che validi e possono portarvi più lontano di quanto potete credere", ha aggiunto. Vedi anche Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Primavera/Estate 2027. FOTO

L'esperimento di moda partito nel 2026 Su TikTok vanta oltre tre milioni e mezzo di follower, su Instagram la platea è più ridotta ma è destinata a crescere, proprio come la sua carriera.

Indicata come "cool girl", ovvero, ragazza da seguire per il suo stile e lifestyle, Rachel Ojuromi ha dimostrato di saper camminare sui tacchi alti sulle strade di terra battuta, immaginando un universo glamour anche dove la quotidianità è fatta di precarietà e sogni.

Tutto è partito a inizio anno e ha fatto il giro dei social in pochi mesi fino a far accendere i riflettori su di lei che ha mostrato a una platea sempre più vasta la quotidianità della regione della Nigeria in cui vive.

I suoi look sono assemblati dalla stylist Debby Fasingha. Foto e video sono firmati da Odey Ikpä. Il set è la città, spontanea, mostrata in maniera realistica e senza artifici.

Lei ci ha messo la sua attitude da modella, ruolo per cui sembra davvero tagliata. La sua camminata alla sfilata della Primavera/Estate 2027 di Chanel non la rende diversa dalle altre indossatrici che calcano le passerelle da molto più tempo.

Chanel l'ha fatta uscire con un tailleur con la gonna gialla di tweed sfrangiato, una lavorazione che caratterizza molte creazioni di Matthieu Blazy, stilista che fa il tifo per lei sui social lasciando mi piace e qualche commento.

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