È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore, musicista e protagonista di Alto Gradimento, programma cult ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Lo hanno annunciato i familiari. Dall’«uccellaccio del Nicaragua» Scarpantibus al gerarca Ermanno Catenacci, da Max Vinella al professor Marcellini, Bracardi ha trasformato il nonsense in un’arte popolare. In tv partecipò a Quelli della notte e Striscia la notizia; al cinema recitò accanto a Bud Spencer in Banana Joe. Il ricordo di un comico irregolare

Sessant'anni dopo, dagli studi del Secondo Programma della Rai, un pianista romano dalla voce capace di trasformarsi in uccello preistorico avrebbe preso alla lettera quell'invito, facendo della libertà di divertirsi una vera professione. Con Bracardi scompare uno degli ultimi grandi irregolari di quella stagione in cui Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco e una banda di inventori dell'impossibile insegnarono all'Italia che si poteva ridere di tutto, a cominciare da se stessi.

Per raccontare un uomo capace di fare del nonsense un'arte popolare, forse conviene partire da un poeta. «E lasciatemi divertire!»: così, nel 1910, Aldo Palazzeschi chiudeva la sua canzonetta più irriverente, quella che riempiva i versi di «tri tri tri» e «fru fru fru» e rispondeva ai critici scandalizzati che i tempi erano cambiati e che dagli artisti non bisognava necessariamente pretendere solenni verità.

Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. Se ne va uno degli artefici di quella rivoluzione surreale che, con Alto Gradimento, trasformò la radio italiana in un teatro dell'assurdo, popolato di personaggi improbabili, voci stralunate e magnifiche insensatezze. La notizia è stata annunciata dai familiari. Nato a Roma il 3 maggio 1933, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi fratturato un femore nella scorsa primavera.

Chi era Giorgio Bracardi: una famiglia dove si parlava in musica

Per capire Bracardi bisogna partire da una casa romana nella quale il silenzio era probabilmente un'eventualità piuttosto remota. La madre Edvige aveva una voce da soprano e amava cantare; il padre Glauco, tenore e uomo di spettacolo, fu tra i primi gestori del Salone Margherita, tempio capitolino del varietà, dove il café-chantant si mescolava all'operetta e la risata era un affare serio.

In famiglia la regola era semplice: tutti e cinque i figli dovevano familiarizzare con la musica. Giorgio scelse il pianoforte, mentre il fratello Franco Bracardi avrebbe intrapreso a sua volta la carriera di musicista e attore, diventando anche il celebre pianista del Maurizio Costanzo Show.

Giorgio, prima ancora di diventare un comico, fu un musicista di professione. Suonò nei locali e nei night club, lavorò nella musica leggera e collaborò con la RCA. Un'esistenza trascorsa tra tastiere, orchestre e palcoscenici, dove imparò che una pausa può essere più eloquente di una nota e un rumore più divertente di una battuta.

Non stupisce, allora, che la sua comicità sia sempre stata, prima di tutto, una questione di orecchio. I personaggi nascevano dal suono prima ancora che dalle parole: un timbro, una cadenza, un verso strozzato, una voce che sembrava provenire da un'altra dimensione. La lingua italiana diventava uno strumento musicale, da accordare oppure da scordare deliberatamente