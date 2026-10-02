La Milanesiana torna d’autunno con tre appuntamenti tra Milano e Bologna. Il 26 e 27 ottobre Charlotte Casiraghi presenta La crepa, dialogando con Ferruccio de Bortoli e Michele Brambilla rispettivamente a Milano e Bologna, con i concerti di Hildegard De Stefano e Ramin Bahrami. Il 2 novembre Laura Morante porta al Teatro Franco Parenti Dieci storie pop, insieme a Elvira Serra e Bobby Solo. Tre serate ideate da Elisabetta Sgarbi tra fragilità, memoria, filosofia e canzoni, nel segno della Milanesiana d’autunno

«C’è una crepa in ogni cosa». Leonard Cohen lo sapeva. Charlotte Casiraghi ci ha scritto un libro. Elisabetta Sgarbi intorno a quella fenditura costruisce due delle tre serate della Milanesiana d’autunno 2026. D’altronde, ottobre è un mese adatto alle incrinature: persino le foglie smettono di fingere di essere eterne.

Sicché, dopo avere attraversato 18 città italiane con oltre 60 appuntamenti, la creatura ideata e diretta da Sgarbi non va in letargo. Anzi. Torna con tre incontri speciali tra Milano e Bologna, in programma il 26 e 27 ottobre e il 2 novembre, e due protagoniste: Charlotte Casiraghi e Laura Morante.

Due libri, due modi di guardare ciò che resta dopo che qualcosa si è spezzato o è trascorso. Da una parte le ferite e le fragilità raccontate ne La crepa. Dall’altra, in Dieci storie pop, la giovinezza, le canzoni e quella formidabile fabbrica di speranze chiamata anni Sessanta. In mezzo la musica, perché alla Milanesiana le arti non sono mai monadi senza porte né finestre: dialogano, si contaminano, cambiano prospettiva.