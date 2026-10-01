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Linus rimuove un epitelioma e posta una foto su Instagram per tranquillizzare i fan

Spettacolo
Instagram @linus_dj

Una diagnosi raccontata dal famos dj e speaker radiofonico con ironia sui social riporta l’attenzione sulla salute della pelle e sull’importanza di non trascurare segnali apparentemente banali. Un’occasione per parlare di prevenzione, esposizione al sole e di una patologia molto comune che richiede comunque attenzione

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Linus, nome d’arte di Pasquale Di Molfetta, ha raccontato sui social di avere un epitelioma, mostrando una vistosa medicazione all’orecchio. Il direttore artistico di Radio Deejay ha scelto di affrontare la situazione con la consueta ironia, spiegando ai suoi follower che per alcuni giorni sarebbe comparso in televisione con una medicazione che lo avrebbe fatto sembrare "in stile Van Gogh". Dietro la battuta, però, c’è un messaggio di attenzione: lo stesso Linus ha definito l’epitelioma "una cosa molto comune, ma da non sottovalutare" e ha ammesso di avere inizialmente minimizzato il problema, pensando di poterlo risolvere semplicemente con un cerotto.

Epitelioma: cos’è e quali sono i principali fattori di rischio

Nel suo racconto, Linus ha indicato tra i fattori di rischio soprattutto l’esposizione prolungata e ripetuta ai raggi ultravioletti, sia quelli del sole sia quelli delle lampade abbronzanti. Possibili elementi di rischio sono la carnagione chiara e un sistema immunitario indebolito. La vicenda riportata dal conduttore riporta dunque l’attenzione sull’importanza di non trascurare cambiamenti o lesioni della pelle e di sottoporli a una valutazione medica, soprattutto quando persistono o destano preoccupazione. Nel caso di Linus, l’episodio è stato raccontato pubblicamente con leggerezza, ma il suo stesso invito a non sottovalutare la situazione sottolinea l’importanza della prevenzione e dei controlli.

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