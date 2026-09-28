La manifestazione riunirà musicisti, produttori, artigiani e appassionati con un programma che mette in dialogo tradizione, formazione e innovazione tecnologica

Dal 2 al 4 ottobre Cremona diventa un grande palcoscenico per la musica in tutte le sue forme: dalla liuteria classica ai sintetizzatori, dal rock alle nuove tecnologie. Tra CremonaFiere e il centro storico, il festival mette insieme grandi artisti, strumenti d’avanguardia e giovani talenti, con un programma che coinvolge anche Conservatori e nuove generazioni.

Dalla liuteria al rock

Al centro dell’evento ci saranno le storiche aree dedicate alla liuteria, alle chitarre, agli strumenti a fiato, alla fisarmonica e all’arte organaria, insieme alle novità dell’edizione 2026. Debuttano il Cremona Musica Young Band Contest, rivolto agli under 25, e il Cremona Musica Piano Contest, concorso nazionale dedicato agli studenti dei Conservatori e delle istituzioni AFAM. Spazio anche al rock e alla musica elettronica con l’Electric Sound Village, che ospiterà artisti come Stef Burns, Franco Mussida, Giuseppe Scarpato e Filippo Graziani, e alla collaborazione con Soundmit dedicata a sintetizzatori e nuove tecnologie audio.

Oltre 200 appuntamenti in tre giorni

Il festival porterà la musica anche fuori dai padiglioni di CremonaFiere con il Fuori Salone e i concerti di Cremona Musica Downtown, tra piazze, teatri e cortili del centro storico. In programma oltre 200 appuntamenti, con più di 1.000 artisti, oltre 400 espositori e una presenza internazionale che supera il 50%. Tra gli eventi anche le premiazioni dei Cremona Musica Awards, dedicate alle personalità di rilievo della cultura musicale internazionale.