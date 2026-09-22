MILANoLTRE raggiunge il traguardo dei 40 anni e festeggia con un’edizione speciale del progetto triennale BODIES IN-BETWEEN , guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici. Fino all’11 ottobre il festival, diretto artisticamente da Lorenzo Conti, torna ad abitare Milano con il Teatro Elfo Puccini come sede principale. Il programma coinvolge anche il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, BASE Milano, la Biblioteca Sormani e il MA*GA - Museo Arte Gallarate. Nato nel 1986 dall’impulso del Teatro dell’Elfo e del Teatro Porta Romana, MILANoLTRE si è affermato come una realtà pionieristica nel panorama culturale italiano. Nel corso della sua storia ha portato in Italia artisti e compagnie internazionali come La Fura dels Baus, Robert Lepage, Trisha Brown, Karole Armitage e Willem Dafoe. Con la direzione di Rino Achille De Pace, il festival ha poi fatto della danza contemporanea la sua missione permanente.

Il programma

Una storia costruita anche attraverso incontri con protagonisti della scena mondiale, da Stephen Petronio ad Alonzo King, da Marie Chouinard alla compagnia Rosas di Anne Teresa De Keersmaeker. Accanto ai grandi nomi internazionali, MILANoLTRE continua a dare spazio alle nuove generazioni della scena italiana. Il quarantennale mette al centro l’ibridazione tra danza e sport, intercettando i movimenti di una città che conserva ancora l’eco delle Olimpiadi e Paralimpiadi.

Resistenza, sforzo e performatività diventano così alcuni dei fili conduttori di un programma che guarda anche al rapporto tra repertorio coreutico e musicale, tecnologia e social media. Il 22 e 23 settembre sarà il CCN - Ballet de Lorraine, diretto da Maud Le Pladec, a inaugurare il cartellone degli spettacoli con quattro prime nazionali. Tra queste The Fugue di Twyla Tharp, Turning Burning di Jan Martens, Synchronicité e Works di Maud Le Pladec. Il 24 settembre Vittorio Pagani debutta con RECORDS – per la prima volta nella Storia, performance multimediale dedicata ai meccanismi che spingono l’essere umano a sfidare se stesso e gli altri. Il programma prosegue con SUPERSTELLA e Golden Gore, quindi con le creazioni di Noemi Piva, Francesca Santamaria, Adriano Bolognino, Glenda Gheller e il duo Voetvolk. Spazio anche ai giovani artisti della sezione Varie Azioni sul Tempo, vetrina dedicata alla creatività italiana under 35.

Dai debutti internazionali ai giovani artisti

La seconda settimana porta per la prima volta in Italia l’ensemble tedesco tanzmainz, in scena il 29 e 30 settembre con Trailer Park di Moritz Ostruschnjak.

L’1 e 2 ottobre, a BASE Milano, arriva invece NON + ULTRAS, una performance che esplora il rapporto tra tifo, estremismo e identità collettiva.

Dal primo al 4 ottobre il festival dedica un focus a Virgilio Sieni, che torna a MILANoLTRE dopo sette anni. Il 4 ottobre spazio anche alla creatività più giovane con Affollate Solitudini Teens, mentre Equilibrio Dinamico porta in scena Capitolo XV. Il 7 ottobre debutta Carnaval Vivaldi del Balletto di Roma, con regia e coreografia di Chiara Ameglio. Il 9 ottobre è la volta di Diluvio di Nicola Galli, ispirato a Il signore delle mosche di William Golding. A chiudere la 40ª edizione, l’11 ottobre, è Nulla dies sine linea di Roberta Racis. Completano il programma djset, podcast, laboratori, masterclass, incontri e attività dedicate alla formazione del pubblico più giovane.