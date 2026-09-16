Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner, non rischierà la pena di morte nel processo per l'omicidio dei genitori, il cineasta e la fotografa e produttrice Michele Singer Reiner, uccisi a coltellate nella loro casa di Brentwood nel dicembre 2025. La procura della contea di Los Angeles ha annunciato che non chiederà la condanna capitale, spiegando di aver tenuto conto del parere dei fratelli dell'imputato e di alcuni fattori attenuanti emersi durante l'indagine. Reiner, 33 anni, si è dichiarato non colpevole delle accuse di duplice omicidio di primo grado.